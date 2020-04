Skarpt ordkrig mellan Trump och New Yorks guvernör

Den bisarra ordväxlingen ägde rum i realtid, i samband med att Cuomo informerade om läget.

New York-guvernören berättade att ytterligare 630 människor med covid-19 dött i New York det senaste dygnet, och att det dagliga dödstalet inte ser ut att minska enligt förhoppningarna.

Donald Trump vände sig då till Twitter för att kritisera guvernören direkt.

”Guvernör Cuomo bör tillbringa mer tid på att agera och mindre tid på att klaga. Vi byggde tusentals sjukhusbäddar som ni inte behövde eller utnyttjar, gav ett stort antal respiratorer som ni skulle ha haft och hjälpte er med tester. Vi har gett New York mycket mer pengar, hjälp och utrustning än någon annan delstat, och de fantastiska män och kvinnor som gjorde jobbet hör er aldrig säga tack.”

Cuomo fick chansen att kommentera Trumps utspel och skickade då en tydlig signal till presidenten.

– Han kanske ska stänga av teven och börja arbeta istället.

Cuomo svarade också på Trumps anklagelse om att New York inte utnyttjar den hjälp man bad om och fick. Förfrågan som gjordes, menar Cuomo, baserades på Trumpadministrationens varningar om flera hundratusen personer döda.

– Han borde läsa de rapporter han själv utfärdar, säger Cuomo.

Det eskalerande ordkriget under fredagen grundar sig i Trumpadministrationens ambition att så snart som möjligt lätta på restriktioner, skriver New York Times.

Under torsdagen presenterade Donald Trump en trestegsplan just för att stegvis öppna upp samhället igen. Ansvaret för att genomföra testning i bred omfattning, en åtgärd som många menar är en förutsättning för att kunna öppna upp landet igen, ligger hos delstaterna, menar Donald Trump.

New York-guvernören Andrew Cuomo menar att det är för tidigt för att lätta på restriktioner, och hänvisar då bland annat till bristande möjlighet till masstestning.

– Vi kan inte göra det här utan statlig hjälp. Vi har inte ett system för testning som kan verkställas eller utökas till den nödvändiga mängden, säger han på fredagen.

New York är alltjämt den delstaten i USA med flest bekräftat smittade och flest med covid-19 avlidna. Det utegångsförbud som råder i New York gäller också i flera andra delstater, och även mot dessa riktade Donald Trump en känga under fredagen.

I en rad tweetar i versaler riktar presidenten uppmaningar om att delstaterna Michigan, Minnesota och Virginia bör ”friges”.

Tweetarna är enligt New York Times ett sätt att underblåsa de inom Trumps följarskara som trotsat utegångsförbud och öppet protesterat mot restriktioner i delstaterna.

Enligt Washingtons guvernör Jay Inslee finns risken att president Trumps uttalanden leder till våld samt att orden troligen kommer att leda till en skarp uppgång i covid 19-fall på platser där social distans har varit en effektiv metod.

