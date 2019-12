Skidåkare begravdes under lavin i fem timmar – överlevde mirakulöst

Händelsen inträffade på juldagen i alperna i österrikiska Steiermark.

26-åringen körde off pist. När han inte återvände försökte familj och vänner ringa honom på mobilen, men hörde bara skrapljud, uppger polisen enligt Deutsche Welle.

Räddningstjänsten inledde en omfattande sökinsats sent på eftermiddagen med 20 alpina fjällräddare, sökhundar och poliser.

Efter några timmar lyckades räddningsmanskapet lokalisera mannen via hans lavinsändare. Han låg under resterna av en lavin på toppen Pleschnitzzinken och var helt begravd under rasmassorna. Lyckligtvis hade han hamnat i ett hålutrymme med tillräckligt med luft för att han skulle kunna andas.

När mannen grävdes fram var han allvarligt nedkyld och fördes till sjukhus för vård. Tillståndet bedöms inte vara livshotande.

Räddningsmanskapet kallar det för ett mirakel.

– Man kan inte röra sig under ett sådant här snötäcke, men mannen hade turligt nog en tillräckligt stor luftficka med syre för att andas, säger Stefan Schröck, biträdande regional chef för alpinräddningen i Steiermark.

Han menar att de första 15 minuterna är avgörande för överlevnad om man hamnar under en lavin. Räddas man inte inom den tidsrymden är chanserna mycket små.

– Den här mannen hade stor tur.

Läs mer:

Lavin i Schweiz – flera åkare befaras begravda