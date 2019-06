Skiftande bakgrund hos svenska IS-kvinnor som är kvar i Syrien

Just nu: spara 50%

Samira, 30, den skötsamma studenten

Samira gjorde inte mycket väsen av sig under skoltiden.

Hennes jämnåriga bror var utåtriktad, glad, hade gott om kompisar i den sydsvenska stad där syskonen växte upp. Hemmet var muslimskt, men inte på något strikt sätt, åtminstone inte som klasskompisarna uppfattade det.

Brodern bröt med islam innan han gick ut från gymnasiet. Samira drack inte alkohol, fastade under ramadan och var inte med på de stora festerna. Hon var inte utanför, klasskamraterna var inbjudande, men hon valde att inte umgås med någon utanför skoltid. Studierna var viktiga och Samira talade om att bli läkare.

På bilderna från studenten skrattar Samira så båda tandraderna blottas mot kameran. Studentmössan sitter ovanpå hennes beiga hijab. Bara några veckor senare ska hon åka till Egypten och gifta sig.

Kurdiska myndigheter har för DN:s räkning tagit fram listor över svenska kvinnor och barn som befinner sig i läger i norra Syrien. Med hjälp av dem har DN lyckats kartlägga flera av kvinnorna som sitter fast med sina barn i al-Hol och Camp Roj, två läger för IS-mammor och deras barn i nordöstra Syrien. Sammanlagt finns där 25 vuxna svenska kvinnor och 57 barn, såvitt DN kunnat utröna. Vi har lyckats bekräfta identiteten på 12 av de vuxna kvinnorna.

Namnen har några gemensamma nämnare. Ekonomiska svårigheter i familjen. Betalningsanmärkningar. Bistånd från socialtjänsten. De allra flesta har avregistrerats från folkbokföringen, vilket är en tidskrävande process och innebär att de lämnade Sverige för flera år sedan.

Innan dess har de lämnat få spår efter sig. I den mån de fortfarande finns på sociala medier är kontona sedan länge vilande.

Det finns stora individuella skillnader hos kvinnorna DN har kartlagt. De har olika bakgrund, kommer från olika delar av Sverige. Några är från storstäder, andra kommer från mindre orter. Någon har hoppat av skolan redan i åttan, andra skött sina studier med noggrannhet.

I dag är Samira 30 år och sitter fast i al-Hol-lägret tillsammans med sina tre barn, alla under sju år, och sin 18-åriga lillasyster Anna.

Systrarna har flera syskon som är kvar i Sverige som lever sekulärt. De läser på universitetet, bor med sina pojk- eller flickvänner och skiljer inte ut sig på något särskilt sätt – utöver att deras systrar nu befinner sig hos Islamiska statens anhängare.

Han är inte uppväxt med religionen. Tyvärr är det ofta de som sedan googlar själva och går på en massa propaganda

För Samira gick vägen till IS via en 15 år äldre, svenskbosnisk man. Vi kallar honom Nico. Fram tills att han och Samira träffades var det ingen som såg honom som religiös över huvud taget.

– Han är inte uppväxt med religionen. Tyvärr är det ofta de som sedan googlar själva och går på en massa propaganda. Plötsligt var han ”religiös – utropstecken!” och började prata om ”den enda räddningen för muslimerna”, säger en företrädare för en av Norrköpings muslimska församlingar.

Säkerhetspolisen kände till att Nico var på väg till IS innan någon annan hade en aning, säger företrädaren. Och en dag var Nico bara borta. Han, Samira och deras då två små barn.

Att Samira skulle ansluta sig till IS är inte enbart överraskande, säger en person som kände henne i gymnasiet. Hon uppfattade Samira som en person lätt att förleda.

– Hon var rotlös, som man blir när man har föräldrar från olika länder. Sverige är inte ett välkomnande land, det är svårt att integreras, även om ens ena förälder är svensk.

Hon gifte sig direkt efter gymnasiet och flyttade till Egypten. Men hon kände sig inte hemma där heller

Andra håller inte med. Samira gick ett studieintensivt program på gymnasiet, ett program som marknadsförs som förberedande för en internationell karriär. Hon uppfattades, liksom sina skolkamrater, som studiemotiverad. Hon pratade sällan om annat än skolarbete.

– Hon gifte sig direkt efter gymnasiet och flyttade till Egypten. Men hon kände sig inte hemma där heller, rotlösheten var lika stor. Så de flyttade hem igen. Det hade kanske varit bättre om hon hade stannat, säger en som kände henne.

Äktenskapet som Samira ingick när hon var i 20-årsåldern varade bara i två år. Och det var någon gång därefter hon fick kontakt med Nico och flyttade många mil hemifrån, till hans hemstad Norrköping. Där står hon fortfarande som folkbokförd. Nico, däremot, är avregistrerad som utvandrad. Det finns uppgifter om att han har dödats i Syrien.

Nico är långt ifrån den enda IS-resenären som Säkerhetspolisen har haft koll på.

Maria, 27, gifte sig som fjortonåring

I samma läger som Samira finns också 27-åriga Maria från Göteborg. Maria kom till Sverige år 2000. Några år senare gifte hon sig muslimskt, trots att hon ännu inte hade gått klart högstadiet. Officiellt i Sverige registrerades äktenskapet först efter att Maria blivit myndig. Hennes första barn föddes när hon var 16.

Maria har varit på Säkerhetspolisens radar tidigare. Hennes exmake åtalades 2010 för stämpling till terroristbrott efter att ha haft samröre med terrorgruppen al-Shabaab i Somalia. Han fälldes i tingsrätten och friades i hovrätten.

Han har rekryterat en stor del av de kvinnor från Stockholm som i dag finns kvar i Syrien

I förundersökningen finns flera förhör med Maria, som då var 18 år. Hon berättar att hon hoppade av skolan när hon gick i åttan eftersom hon inte trivdes. När hon började täcka sitt ansikte så ”blev det jobbigt med vännerna” i skolan, står det i Säkerhetspolisens förhör.

Maria säger i förhören från 2010 att hon och exmaken åkte till Somalia för att hon skulle kunna träffa sin pappa. Han bor i Eritrea, men enligt Maria kunde de inte träffas där – eftersom kvinnor inte går klädda i burka i Eritrea, enligt förundersökningen.

Marias dåvarande man åtalades, dömdes och friades tillsammans med Guled, en man som är känd som Järvafältets främsta IS-rekryterare.

– Han har rekryterat en stor del av de kvinnor från Stockholm som i dag finns kvar i Syrien. De var sammanlagt tretton unga kvinnor som åkte, samt fyra-fem män, säger Yassin Ekdahl, psykolog som tidigare arbetade för regeringens samordnare mot våldsbejakande extremism.

Rekryteraren Guled växte upp i Växjö och flyttade sedan till Rinkeby i Stockholm. Han ska ha dödats i Syrien 2017, enligt den granskande webbplatsen Doku.

Men hans barndomsvän från Växjö, Abdullahi, lever. Han sitter just nu fängslad i Syrien efter att ha tillfångatagits av kurdiska styrkor i vintras. Abdullahi har från fängelset intervjuats av SVT och Sveriges Radio, och sagt att han vill komma hem till Sverige.

I intervjuer har Abdullahi hävdat att han var ambulansförare hos IS, och att han ”levde familjeliv” i IS-huvudstaden Raqqa. Men även Abdullahi har varit på Säpos radar långt innan han reste till Syrien för att ansluta sig till IS, på grund av flera kopplingar till terrorism. Lägenheten i Rinkeby som han delade med barndomsvännen Guled var full av terrorpropaganda, enligt en förundersökning från 2010.

I Syrien har Abdullahi gift sig flera gånger med svenskor.

Sanna, 30, lämnade sin dotter i Sverige

Han har två barn tillsammans med 30-åriga Sanna, en annan av kvinnorna DN har lyckats identifiera från listorna över svenskar, som lämnade Sverige 2013 för att ansluta sig till IS.

Sanna lämnade inte bara landet, utan också sin dotter. Hennes exmake fick ensam vårdnad om dottern efter att förgäves ha försökt få kontakt med Sanna i månader.

Sanna och Abdullahi fick även ett tredje barn under tiden hos IS. Det yngsta har avlidit. När kurdiska styrkor grep IS-medlemmarna så separerades männen från kvinnorna. Abdullahi sitter i fängelse, medan Sanna och de andra IS-svenskorna och deras barn hålls instängda i läger.

Jag tror att många av de svenska kvinnorna fortfarande är hardcore IS-anhängare

Många svenskar inom IS har under kriget hållit ihop och stridit tillsammans. När svenska manliga IS-terrorister har dödats har deras fruar ofta gift sig med en annan svensk man i IS, för att hålla ihop den svenska gruppen (inom IS har det varit tillåtet att ha upp till fyra fruar).

Men mot slutet av kriget har männen inte räckt till. I den delvis engelskspråkiga sammanställning över kvinnor och barn som DN har fått från lägermyndigheterna är kolumnen för civilstånd är enahanda: ”Widow”, står det efter nästan alla svenska kvinnor. 21 av 25 av de svenska kvinnorna i al-Hol och Camp Roj uppges vara änkor.

I al-Hol-lägret, där de flesta IS-svenskorna lever, är den humanitära situationen desperat. 73.000 människor lever i det överbefolkade lägret. 65 procent av invånarna är barn. När DN besökte al-Hol i april dog flera barn dagligen av undernäring och sjukdomar, och begravdes i omärkta gravar utanför lägret.

I lägret finns mat, men många IS-anhängare och deras barn var utmärglade och i uselt skick när de kom dit i vintras och i våras, och har haft svårt att äta upp sig och tillfriskna. I den del där svenskorna lever med sina barn, tillsammans med tusentals andra utländska IS-kvinnor, är fortfarande IS människofientliga ideologi norm.

– Jag tror att många av de svenska kvinnorna fortfarande är hardcore IS-anhängare, säger psykologen Yassin Ekdahl, som har kontakt med ett stort antal anhöriga.

Han har pratat med svenska föräldrar som ibland lyckas tala med eller skicka meddelanden till sina vuxna döttrar i al-Hol. Samtidigt har DN haft kontakt med flera anhöriga som är djupt oroade för sina barn och barnbarn. De får rapporter om uppeldade tält, skrämda barn, sjukdomar och nattliga räder från lägervakter som skjuter med automatvapen.

Sjukvårdspersonal från Röda halvmånen, som står för vården i lägret, får inte röra sig i lägret på egen hand – det anses för farligt. De får hjälp av lägrets polisstyrka att hämta personer som ska undersökas.

Helena, 26, från ett välbeställt Göteborgshem

En av de som hämtats för undersökning är Helena, en 26-årig kvinna från Göteborg. Hon är enligt flera rapporter väldigt sjuk i al-Hol. Hon är utmärglad och plågas av ständiga diarréer, enligt hennes pappa som DN talat med.

Pappan och mamman var för en dryg månad sedan i Syrien, tillsammans med ett team från Göteborgs-Posten. De hoppades få ta hem henne och barnbarnen, men de kurdiska myndigheterna sa nej. Däremot fick de kort träffa sin dotter och de två barnbarn som de aldrig tidigare mött.

– Vår dotter såg ut som ett skelett och orkade knappt gå. Jag är orolig för hur det ska bli när hettan kommer i sommar, säger pappan.

Helena växte upp i ett välbeställt hem i Göteborg. På gymnasiets medieprogram var Helena en utåtriktad tjej som gillade att dansa.

Efter studentexamen märkte vänner och familj märkte att Helena förändrades. Hon sökte sig till islam, lärde känna muslimer som hon tyckte verkade ha en trygghet i livet som hon saknat.

Helena omfamnade snabbt en sträng tolkning av islam, började täcka sitt ansikte och slutade på jobbet som värdinna på ett hotell i Göteborg eftersom hon inte kunde arbeta heltäckt där. Föräldrarna blev oroliga, men Helena vände sig mot dem. Hon gifte sig med en man, Ali, som hösten 2013 skulle resa till Syrien för att ansluta sig till IS. Helena, nu gravid, reste efter honom.

Några månader senare dog Ali efter att ha sårats i strid. I Syrien gifte Helena om sig med en svensk-somalisk IS-man. Hon blev gravid och födde sitt andra barn. Även Helenas andra make dog i strid, när Helena var gravid med parets andra och hennes eget tredje barn. Det tredje barnet, en son, föddes runt nyåret 2018, men dog bara några månader gammal.

Vid det här laget var IS framgångsdagar över. Terrorgruppen höll på att förlora kriget, och Helena och de andra i IS jagades från by till by. Det blev svårt att hitta mat, och IS-terroristerna och deras barn började svälta. Helenas föräldrar hemma i Göteborg fick signaler om att hon ville lämna terrorgruppen. De fick kontakt med en flyktingsmugglare som eventuellt skulle kunna hjälpa till, men försöket misslyckades.

I IS sista motståndsficka i Syrien blev Helena utöver sina egna barn ansvarig för sina sju gudbarn: syskonen Skråmo, vars föräldrar Amanda Gonzales och Michael Skråmo dödats när en bred militär koalition försökte slå ut det sista av terrorgruppens motstånd.

Om de kommer hem kommer det att krävas stora insatser för att avradikalisera dem

I dag är Skråmobarnen hemma i Sverige, omhändertagna av myndigheter. Kvar i Syrien finns barnen till Samira, Anna, Maria, Sanna, Helena och andra unga kvinnor från olika delar av Sverige som anslöt sig till den en av de grymmaste terrorrörelser som världen skådat.

Enligt psykologen Yassin Ekdahl kommer flera av IS-kvinnorna från dysfunktionella familjer.

– De har ofta varit hårt hållna hemma. En del har växt upp med misshandel, andra har fått klara sig själva och tagit hand om sina småsyskon när föräldrarna varit frånvarande.

Att resa till IS har i vissa fall blivit kvinnornas sätt att slå sig fria från sina familjer, menar Ekdahl.

– Några av dem har blivit förälskade i radikala killar, gift sig med dem och följt med utan att initialt fundera särskilt mycket på vad IS egentligen handlade om.

Att kvinnorna stannat kvar så länge hos terrorsekten är inget bra tecken.

– Om de kommer hem kommer det att krävas stora insatser för att avradikalisera dem, säger Yassin Ekdahl.

Fotnot: Samtliga namn på IS-kvinnor och IS-män är fingerade.