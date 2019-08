Skogsbrand på Gran Canaria sprider sig

Lågorna sprider sig i en rasande fart. Sent under söndagen uppgav myndigheterna att 3.400 hektar eldhärjats. Men under natten ska det eldhärjade området uppgå till minst det dubbla, skriver den lokala nyhetssajten Canarias 7. Och enligt regionpresident Ángel Víctor Torres är risken överhängande för att elden sprider sig ytterligare. Minst 8.000 uppges ha evakuerats.

Branden som uppstod i lördags i närheten av staden Tejeda har spritt sig på två fronter. I nordväst har elden nått naturparken Tamadaba, längre söderut hotar den kommunen Mogán, enligt lokala medier.

Foto: Desiree Martin/AFP

Lotta Jensen har bott på ön i över 25 år. Hon befinner sig i Maspalomas på Gran Canarias sydspets, på behörigt avstånd från lågorna. Men branden gör sig påmind i form av rök som vinden för med sig.

– Det som sker nu är en katastrof och kommer att få stora konsekvenser för turismen, för naturen och människor som driver odlingar i bergen, säger hon.

Många pratar om det faktum att åtminstone en av bränderna den senaste tiden varit anlagd, men framför allt är man frustrerad över att samhället inte verkar göra tillräckligt.

– Alla beskyller alla och kräver avgångar. Vi har nyligen haft val här men inga politiker har synts till i tv, ingen har besökt de drabbade områdena eller avbrutit sin semester. När det här väl är över kommer det politiska efterspelet att få mycket utrymme.

Omkring 700 brandmän kämpar mot lågorna, och 14 flygplan och helikoptrar deltar i vad som beskrivs som den största insatsen i Gran Canarias historia. De hjälps inte av väderförhållanden med temperaturer på över 30 grader, torr luft och kraftiga vindar. Myndigheterna varnar därför om att det kan ta dagar innan elden är helt under kontroll.

– Vi kan inte göra mer än vad vi gör. Det är inte ett koordinationsproblem, det är problem med kapaciteten. Vi kan inte stoppa en så här stor brand, säger Ángel Víctor Torres.

Samtidigt som många är frustrerade över att räddningspersonalen står hjälplösa försöker invånarna på ön ställa upp för varandra. Frivilliga hjälper djur och samlar in kläder. Mitt i bedrövelsen visar invånarna prov på medmänsklighet.

– Människor ställer sina hem till förfogande och hjälper till. Det kommer att ta lång tid att ersätta det som förstörs, men då är jag övertygad om att man kommer att gå man ur huse för att plantera pinjeträd, säger Lotta Jensen.

