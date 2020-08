Skolorna öppnas världen över – väcker ilska och uppfinningsrikedom

När skolöppning diskuteras är en av de stora konflikterna den mellan barnens behov av utbildning och stabilitet och risken för att de ska bli sjuka och föra viruset vidare.

Världens länder har inte bara olika smittspridning, utan även olika förutsättningar för att bedriva undervisning hemifrån, och för att hålla barnen i säkerhet när de inte är i skolan.

När många länders regeringar nu är, mer eller mindre, överens om att gränsen är nådd för hur länge eleverna kan hållas utanför klassrummen väcker utmaningen att få igång utbildningen på ett säkert sätt både ilska och uppfinningsrikedom.

Storbritannien

Storbritannien har varit hårt drabbat av det nya coronavirusets spridning. Under våren stängdes stora delar av samhället, och ett strikt utegångsförbud rådde för invånarna. Under sommaren har dock det mesta åter öppnat upp, med undantag för bland annat nattklubbar.

Men när höstterminen drar igång kan den brittiska regeringen behöva välja mellan pubarna och skolorna, och bör då prioritera barnens utbildning, skrev Anne Longfield, chef över den engelska barnförvaltningen i början av augusti.

Skolorna i Storbritannien stängdes i mars, med undantag för prioriterade grupper. Nu börjar eleverna återvända till skolorna och planen är att alla skolor ska ha öppnat till september. Många, bland annat flera fackförbund för skolanställda, har varit kritiska till öppningen.

Anne Longfield menar att barn har hamnat i skymundan i hanteringen av epidemin i landet.

”Skolor bör inte stängas – utom som en sista utväg”, skriver hon, enligt BBC.

Flera forskare i landet har varit inne på samma spår som Anne Longfield. Nattlivet ses som en av de platser där viruset har lätt att ta fart, och att begränsa detta skulle kunna minska smittspridningen och göra det säkrare att öppna skolorna, argumenterar de.

– Det kan krävas att vi stänger några sektorer för att kunna öppna skolorna. Det kan bli en situation där vi måste ställa saker emot varandra och då är det en fråga om prioritering, tycker vi att pubar är viktigare än skolor, sade professor Graham Medley, som sitter med i regeringens vetenskapliga råd för pandemin, till The Guardian tidigare i augusti.

Mexiko

Tomma skolbänkar i Mexico City den 24 augusti. Foto: Marco Ugarte/AP

När Mexiko i mars stängde skolorna i hela landet var det först bara för en månad. Nu står det klart skolorna inte kommer att öppna under detta år, enligt landets regering. Landets 30 miljoner elever ska alltså genomgå sin utbildning på distans i minst fyra månader till.

Det faktum att bara drygt hälften av alla hushåll har tillgång till internet gör dock distansundervisningen svår. Som lösning på problemet har regeringen beslutat att sända lektioner på tv, med olika tider för olika årskurser.

Lektionerna ska gå på kanal 11, 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, skriver CNN Utbildning kommer även sändas på radio, för att nå dem som varken har tillgång till internet eller tv.

Den stora satsningen är ett försök att mildra coronavirusets påverkan på landets utbildningsklyftor, som redan innan epidemin var stora. I Mexiko city, där de boende generellt har högre inkomster, gick förra året 92 procent av ungdomarna vidare till gymnasieutbildning. I staten Chiapas, som är betydligt fattigare, var samma siffra 59 procent, enligt CNN.

Epidemin i Mexiko tog fart senare än i Europa. I början av augusti hade landet de högsta dagliga ökningarna av nya bekräftade fall men sedan dess har siffrorna minskat något. På söndagen passerade dödstalet i Mexiko 60.000, en dödssiffra som landets hälsodepartement tidigare under pandemin hade satt upp i det scenario som kallades katastrofalt.

Tyskland

Eleverna i Berlin måste inte ha på sig munskydden då de sitter vid sina bänkar. Foto: Tobias Schwarz/AFP

I Berlin öppnade grundskolorna för två veckor sedan, och huvudstaden var en av de första delarna av landet att åter välkomna eleverna tillbaka. Barnen ska bära munskydd i korridorerna, under rasterna och då de går in i klassrummen, men får ta av sig dem när de sitter på sina platser under lektionerna.

Sedan skolöppningen har fall av covid-19 rapporterats från 41 av Berlins 825 skolor. Hundratals elever och dussintals lärare sitter i karantän till följd av fallen, enligt Berliner Zeitung.

Sjukdomsfallen har skapat rädsla för klusterutbrott i skolorna, med i det flesta fall är det endast en elev eller lärare som bekräftats sjuk. Hittills har inga bekräftade fall där smittas spridits i en skola.

För att förebygga utbrott i skolan finns gratis covid-19-tester för personalen i skolor och förskolor. Att få en tid på något av de fem center som utför testerna är dock inte så enkelt, då de endast har öppet några timmar per dag. Flera lärare har klagat på de långa väntetiderna.

Tyskland, som varit relativt förskonat av pandemin, har haft en uppåtgående trend i smittspridningen sedan i juli. Flera lokala utbrott har skett, med tillfälliga hårda restriktioner som följd.

Uganda

I Uganda, som stängde sina skolor i mitten på mars, har regeringen flera gånger uppmanats att öppna igen.

I juli skrev 25 hjälporganisationer, däribland Rädda Barnen, Oxfam och Plan international, i ett gemensamt uttalande att det är dags att öppna skolorna.

Samtalen till den nationella hjälplinjen för barn har ökat med 70 procent sedan de omkring 15 miljoner eleverna som finns i landet slutade gå till skolan, enligt uttalandet. Organisationerna lyfter också utsattheten för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld, samt riskerna för barnarbete, barnäktenskap och tonårsgraviditeter.

”Riskerna för barns liv, säkerhet och välbefinnande som kommer med att hålla skolor stängda kan överväga riskerna för folkhälsan som eventuellt kommer med att öppna dem”, står i uttalandet.

Världshälsoorganisationen WHO och Unicef har även de sagt att det är ”brådskande och viktigt” att barn på hela den afrikanska kontinenten får återgå till skolan.

Ugandas president Yoweri Museveni har ännu inte offentliggjort om och i så fall när skolorna ska öppna, men landets utbildningsdepartement håller på att ta fram strategier för at göra verksamheten mer säker.

Elever i äldre åldrar, som är nära sin examen, är prioriterade att få återvända. Skoldagarna ska också kortas och inte mer än 15 elever kommer att få vara i samma klassrum, enligt riktlinjerna som ännu inte är färdigbehandlade, enligt ugandiska The Observer.

Spanien

En elev säger hejdå till sin lärare i juni i Barcelona. Foto: Emilio Morenatti/AP

Med knappt två veckor kvar till skolstart har formen för hur utbildningens genomförande ännu inte presenterats i Madrid. De fyra stora fackförbunden för skolpersonal har utlyst en strejk i Madridområdet.

Lärarna ska strejka dagen då skolorna öppnar – vilket skiljer sig mellan förskola, grundskola och gymnasium – och ytterligare en dag då alla lärare går ut i strejk gemensamt.

– Vi mobiliserar oss för att vi vill gå tillbaka till skolan och stanna där. Vi vill inte bara kunna vara där första veckan. Barn måste gå tillbaka till skolan, för deras utbildning och känslomässiga stabilitet, säger Isabel Galvín, generalsekreterare för utbildningssektorn på ett av fackförbunden, enligt El Mundo.

Kritiken mot Isabel Díaz Ayusos, regionalpresident i Madrid, har varit hård. I ett uttalande fördömer fackföreningarna både regionens president och dess utbildningsdepartement ”totala inaktivitet”, något som de menar äventyrar både utbildningen i skolorna och hela Madridregionen.

I ett uttalande på Twitter bad Isabel Díaz Ayusos om ansvarstagande.

”Vi står inför den svåraste situationen på decennier. Alla autonoma regioner försöker reda ut hur vi ska göra det bästa för våra studenter och lärare. Vi kommer att presentera vår strategi snart”, skrev Ayuso på Twitter i onsdags.

https://twitter.com/IdiazAyuso/status/1296032691461251072

Det är de autonoma regionerna som beslutar när skolorna ska öppna, och i andra delar av landet har barnen redan återvänt.

Indien

Utbildningen har dragit igång i Indien, men ännu har inte eleverna välkomnats tillbaka till skolorna. Planen är att skolorna i landet ska öppnas stegvis mellan 1 och 14 september, efter att ha varit stängda sedan i mitten på mars.

Formen för hur utbildningen ska genomföras på plats är inte officiella än, men planen är att eleverna ska vara i klassrummen på deltid, under olika tider så aldrig mer än en tredjedel av alla elever och lärare är på plats, skriver India Times.

Klasserna ska delas in i sektioner, som går till skolan i olika dagar. Planen är att endast de äldre eleverna ska få återgå till skolan, medan barn i förskole- och lågstadieålder ska fortsätta att vara hemma och de tomma lokalerna ska kunna användas för att sprida ut de elever som är på plats.

Föräldrar i Indien är generellt inte för en skolöppning, enligt en undersökning genomförd av landets utbildningsdepartement. Delstatsregeringar i landet har dock lyft att barn från fattiga förhållanden blir lidande när skolorna är stängda. De delstater som har varit förskonade från viruset är också mer ivriga att få igång utbildningen för de äldre studenterna.

USA

Frågan om att öppna skolorna har politiserats i USA. Medan de flesta demokrater är emot en skolöppning upprepar president Donald Trump kravet på att skolornas verksamhet ska återgå så snart som möjligt.

Bland annat Sverige har lyfts som föregångare i skolfrågan av presidenten.

”I Tyskland, Danmark, Norge, Sverige och många andra länder är skolorna öppna utan problem. Demokraterna tror att det skulle vara dåligt för dem politiskt om amerikanska skolor öppnar före valet i november, men är viktigt för barnen och familjerna. Kan stänga av finansieringen om de inte öppnar”, skrev Donald Trump på Twitter i juli.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1280853299600789505

Presidenten har inte mandat att bestämma när skolorna i USA ska öppna eller stänga, det ligger på delstaterna. Georgia, Tennessee, Mississippi och Indiana var några av de första som öppnade skolorna, för ett par veckor sedan.

Sedan dess har över 1.200 elever och lärare fått sättas i karantän i Georgia, tio skolor fick stänga bara första veckan. Händelserna har polariserat frågan i landet.

Beroende på vem du frågar visade de många fallen antingen att beslutet att öppna var fel, eller en modig ansträngning att återgå till det normala.

– Det här är exakt vad vi förväntade skulle hända, det är för tidigt att öppna skolorna, sade Allison Webb, som sade upp sig från sitt jobb i ett av de drabbade distrikten på grund av oro för skolöppningen, till New York Times tidigare i augusti.

– Jag tycker öppningsplanen fungerar. De kontrollerar, de försäkrar sig om att et inte sprids när någon testar positivt, säger Jenny Beth Martin, som var för en skolöppning redan innan den gjordes i Georgia, till tidningen.