Skolors öppnande debatteras i många länder

Ryssland

Ryska undervisningsministeriet har beslutat att skolorna inleder höstterminen enligt planen den 1 september. Skolorna ska följa detaljerade säkerhetsregler, se till att klasserna inte blandas och hålla efter handhygienen. Beslutet är omdiskuterat. Pandemin är fortfarande inte helt och hållet under kontroll i Ryssland och ingen vet hur situationen ser ut den 1 september.

Storbritannien

Det vore omoraliskt och fel att hålla skolorna stängda i höst. Skolan ska vara det sista som stänger vid en ny lockdown. Det är Boris Johnsons budskap efter en vårtermin då skolorna var stängda från mitten av mars till början av juni.

Enligt en studie från Public Health England uppmättes låg eller ingen smittspridning bland de lågstadieelever som återvände till klassrummen i juni. Viss osäkerhet finns dock ännu kring smittspridningen bland äldre elever.

Frankrike

I Frankrike stängdes skolorna i mitten på mars och började gradvis öppnas i maj, om än med långtgående krav på fysisk distansering. Nu vill regeringen att skolstarten ska kännas ”så normal som möjligt”. Men fortfarande krävs munskydd för alla lärare och för elever över 11 år på raster och när de går mellan klassrum. Munskydd krävs också inne i klassrummet om inte minst en meters avstånd går att hålla.

Dessutom bör klassrummen vädras i minst tio minuter, två gånger om dagen.

Israel

Skolstarten den första september är föremål för ovisshet, strider och debatter. Just nu ser det ut som om endast klasserna 1-3 kommer igång normalt, medan de äldre eleverna kommer att delas upp i klasser på högst arton barn per klass, och med resten uppkopplade hemifrån. Israel, som har ett av världens lägsta dödstal under pandemin, har nu en kraftigt ökad smittspridning.

Sydafrika

Sydafrikas skolor stängde ned helt under den ”lockdown” som infördes i slutet av mars. I början av juni öppnade skolorna på nytt, men när spridningen av covid-19 tog fart på allvar i juli protesterade främst lärarnas fackförbund och oroliga föräldrar mot beslutet, och president Cyril Ramaphosa meddelade att alla skolor skulle stänga på nytt under augusti. Läsåret kommer i stället att förlängas med en extra månad.

Läs mer: Oro för andra våg när skolorna i Tyskland öppnar