Skottdramat i Texaskyrka var över på sex sekunder

Klockan 21.58 den 30 december 2019: Artikeln har tillfogats en rättelse.

Skottdramat ägde rum under en gudstjänst i West Freeway Church of Christ i samhället White Settlement nära Fort Worth på söndagsförmiddagen lokal tid. Gudstjänsten sändes direkt på nätet och på filmbilderna syns hur mannen, som bär på ett gevärsliknande vapen, tar sig in i kyrkan och börjar skjuta.

Mannen hinner skjuta två personer till döds innan han själv skjuts av en av kyrkans beväpnade vakter. En av vakterna, Jack Wilson, berättar för den lokala tv-kanalen KTVT hur han följde mannen med blicken när han reser sig från en bänk och tar fram ett vapen:

– Efter att han skjutit fortsatte han framåt mot sakristian och det var då som jag fick möjlighet att ta mig an honom. Jag sköt bara ett skott, berättar Jack Wilson.

Hela dramat var över på sex sekunder. 250 personer befann sig i kyrkan när skottlossningen inträffade.

Gärningsmannen har identifierats som en 43-åring som tidigare dömts för våld med skjutvapen 2009. Mannen bodde i ett närbeläget samhälle och han ska ha varit känd av församlingen sedan tidigare. Ett vittne berättar hur mannen under skjutningen verkade bära lösskägg och en peruk.

De två dödade har identifierats som 64-årige Anton Wallace och 67-årige Richard White, skriver KTVT. Ytterligare två personer ådrog sig mindre skador.

Rättelse: I en tidigare version påstod nyhetsbyrån Reuters att 43-åringen hade lärt församlingsborna att skjuta. Den uppgiften togs tillbaka klockan 21.45 på måndagen. Det var vakten Jack Wilson som lärde församlingsmedlemmar att skjuta.