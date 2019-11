Skuggkabinettet som gjorde grovjobbet åt Trump

Under två dramatiska veckor har det amerikanska folket kunnat lyssna till diplomater och säkerhetsexperter som under ed beskrivit hur den amerikanska utrikespolitiken delades upp i ”två kanaler” under sommaren 2019.

I den ena kanalen försökte anställda på utrikesdepartementet och i Vita huset driva igenom den officiella amerikanska säkerhetspolitiken gentemot Ukraina, en allierad stat som är beroende av amerikanskt stöd för att kunna försvara sig mot ockupationsmakten Ryssland.

Men det diplomatiska etablissemanget motarbetades av en inofficiell kanal formad direkt under Donald Trump.

De två grupperna kolliderade när de, på olika sätt, försökte få Trump att överföra ett miltärt stödpaket på nästan 4 miljarder kronor till Ukraina.

Skuggkabinettet, den inofficiella kanalen, försökte pressa Ukraina att utföra privata tjänster åt Trump för att den amerikanska presidenten skulle blir mer villig att släppa ifrån sig pengarna.

Den officiella kanalen ville inte ha med den uppgörelsen att göra, eller var omedveten om villkoren.

Nu, efter förhören, ska Demokraterna i underrättelseutskottet sammanställa en rapport till justitieutskottet, som någon gång innan jul väntas rikta ett formellt riksrättsåtal mot Trump.

Efter jul blir det sedan sannolikt en rättegång i senaten som avgör om Trump får sitta kvar som president.

För att avsätta Trump måste minst två tredjedelar av senatorerna rösta för att fälla honom. Vilket i praktiken innebär att omkring 20 republikanska senatorer måste vända sig emot sin president.