Slaget om USA – ska Joe Biden lyckas vända sin hembygd?

USA-valet 2020

Corey Davis tillhör inte de miljontals amerikaner som dyrkar Donald Trump. Men han lade ändå sin röst på honom i presidentvalet för fyra år sedan.

– Jag kunde bara inte rösta på Hillary, säger han.

I år ångrade han sig.

– Jag tyckte väl att Trump hade potential. Vi behövde en affärsman i Washington, någon som ruskade om systemet. Men han har varit en katastrof för USA. Han är mer korrupt än jag hade kunnat drömma om. Han har ingen etik och han är öppet rasistisk, säger Corey Davis.

Corey Davis (till höger) är pensionär och före detta Trump-väljare. Foto: Pontus Höök

Den mest sällsynta politiska varelsen i USA, den före detta Trumpanhängaren, har blivit snäppet mindre sällsynt den här sommaren. Här i Pennsylvania, en av presidentvalets allra viktigaste delstater, säger nästan en femtedel av Trumps väljare att de överväger att rösta på Joe Biden eller stanna hemma i valet i november. Det förklarar varför Biden i sommarens opinionsmätningar leder i delstaten.

Det var här i Scranton, Pennsylvania, som Joseph Robinette Biden Junior föddes den 20 november 1942.

Men det var också just här, i nordöstra Pennsylvanias småstäder och landsbygd, som Donald Trump avgjorde presidentvalet 2016. Hela hans segermarginal i valet kom just från regionen som omger Scranton.

Det gör området särskilt intressant just nu. Kan Biden vinna tillbaka den här politiskt turbulenta delen av USA, som så länge var ett fäste för Demokraterna?

I de senaste opinionsmätningarna för Pennsylvania inför höstens presidentval leder Joe Biden med runt 10 procentenheter. I tidningen The Economists prognos för valet är det 86 procents sannolikhet att han vinner i delstaten. Att Biden sällan missar en chans att nämna sina rötter som en ”otyglad grabb från Scranton” under kampanjtalen skadar förstås inte.

Joe Bidens gamla hemkvarter Green Ridge i Scranton är en relativt idyllisk stadsdel i en region av Pennsylvania som annars har haft det kämpigt sedan kolindustrin kollapsade på 1970-talet. Bidens barndomshem ligger kvar än i dag. Det är en ödmjuk tvåplansvilla i falnad vit målarfärg, på en kulle med utsikt över Scrantons stadskärna. I fjärran skymtar Poconos-bergens siluetter, som löper som väldiga, mjuka vågor i horisonten. North Washington Avenue, där Biden lekte som liten, kantas fortfarande av anspråkslösa men välskötta trävillor, med små gräsmattor och två bilar på garageuppfarten. Det ser ut som en gata i en amerikansk reklamfilm för cornflakes.

Bidens familj flyttade härifrån när han var tio år, då pappan fick jobb, i Delaware. Men i Scranton betraktas Biden fortfarande som en lokal stjärna. Delstatens politiska relevans har inneburit att Biden gjort ett femtiotal besök här det senaste decenniet, dels under valkampanjerna med Barack Obama, men även under primärvalskampanjen tidigare i år.

Antonios Kalyvas, dinerägare Scranton. ”Men många här gillar Trump. Vapenfolket gillar honom.” Foto: Pontus Höök

– Självklart hjälper det Biden att han kommer härifrån. Vi ser honom som vår hometown boy, säger Antonios Kalyvas, som driver Boulevard Diner ett stenkast från Bidens gamla barndomshem.

– Om Trump skulle komma på besök här skulle jag slänga ut honom. Men många här gillar Trump. Vapenfolket gillar honom. Och börsen går bra även om ekonomin kollapsat. Det gillar Trumpväljarna att snacka om, säger Kalyvas.

”Jag tror de flesta här kommer att rösta på Biden”, säger Theresa Manuele. Foto: Pontus Höök

Utanför restaurangen står servitrisen Theresa Manuele och tar en rökpaus. Madonnas ”Material girl” hörs från mobiltelefonens lilla högtalare. Hon säger att det blivit mer sällsynt under året att gästerna på dinern pratar om Trump.

De flesta här brukade vara Trumpväljare. Nu är det kanske femtio–femtio

– De flesta här brukade vara Trumpväljare. Nu är det kanske femtio–femtio. Jag tror de flesta här kommer att rösta på Biden. Vi ser honom som en gammal granne, säger hon.

Förmodligen var Joe Biden inte den enda grabben i hemkvarteren som hette Joe när han växte upp här. I området finns smörgåskiosken Joe’s Hoagies, pizzerian Joe’s Pizza, bilmekanikern Joe’s Auto Shop och kvarterskrogen Joe’s Bar. Längs avenyn som snirklar sig uppför berget, förbi ett kloster och ett stort sjukhus, hänger det flaggor vid varje lyktstolpe med bilder på ”hemstadens historiska hjältar”. Det är mest brandmän och krigsveteraner, vita män med italienska, irländska eller polska efternamn. Ungefär hälften av dem heter Joe eller Joseph.

Bild 1 av 2 I Scranton betraktas Biden fortfarande som en lokal stjärna, fast han flyttade härifrån när han var tio. Foto: Pontus Höök Bild 2 av 2 Regionen har haft det kämpigt sedan kolindustrin kollapsade på 1970-talet Foto: Pontus Höök Bildspel

Biden har själv gjort sin bakgrund i Pennsylvania till ett centralt inslag i valkampanjen. Han lanserade kampanjen just här förra våren, med ett tal utanför Pittsburgh där han förklarade att delstaten är ”ground zero” i kampen mot Trump.

– Pittsburgh och min hemstad Scranton är städer och småstäder med de hårt arbetande medelklassamerikaner som utgör den här nationens ryggrad. Och om jag ska kunna besegra Donald Trump så är det ärligt talat här det måste ske, sade Biden.

I opinionsmätningarna i delstaten var det dött lopp fram till den här våren. Sedan dess har Biden dragit ifrån. Många här förklarar det med coronapandemin. Pennsylvania har haft drygt 7.300 dödsfall, i en delstat med strax över 12 miljoner människor, vilket gör det snäppet värre än siffrorna i Sverige.

I augusti 2016 kampanjade Joe Biden – då Obamas vicepresident – tillsammans med Hillary Clinton i Scranton – här tillsammans utanför Bidens barndomshem. Tre månader senare förlorade Clinton valet i Pennsylvania. Foto: Carolyn Kaster/AP

På pizzerian Vesuvio’s träffar jag statsvetaren David Sosar, som bott har här i hela sitt 71-åriga liv.

– Många här är besvikna på Trumps hantering av pandemin. Det har förändrat valet, absolut.

– Att Trump tog så lång tid på sig att vidta åtgärder, att han velat om att stänga affärsverksamhet, inte ens kan bestämma sig för att bära mask eller inte. Nancy Pelosi och demokraterna har börjat kalla det för ”Trumpviruset” nu. Det är kanske orättvist, men det biter på många här, säger han.

● ● ●

Bill Clintons berömda strateg James Carville brukade beskriva Pennsylvania som ”Philadelphia i ena änden och Pittsburgh i den andra, med Alabama däremellan”. Han menade att delstatens två storstäder skiljs åt av en vidsträckt, konservativ landsbygd.

Så fort vi lämnar centrala Scranton dröjer det inte länge förrän Trumpskyltarna blir betydligt fler än Bidenskyltarna vid villornas gräsmattor. Den gyllene regeln för presidentvalen i USA de senaste decennierna är att Republikanernas väljarstöd växer ju längre du kommer från en stadskärna.

James Eveland är ett stort Trumpfan och insisterar på att intervjuas tillsammans med sin pappfigur föreställande presidenten. Foto: Pontus Höök

Det politiska gapet mellan liberala storstäder och konservativ landsbygd är knappast nytt, men gapet har vuxit rejält sedan Trumps presidentkampanj. I valet 2016 vann Hillary Clinton i varje storstad, utom Fort Worth i Texas, medan i princip hela landsbygden var ett kompakt täcke av röda Trumpkepsar.

En knapp timme söder om Scranton ligger småstaden Hazleton, som länge varit känd som en samlingsplats för högerpopulism. David Sosar, som bott i Hazleton större delen av sitt liv, säger att det var just här han insåg att Trump kunde vinna presidentvalet.

– Ett par veckor före det senaste presidentvalet tog jag med en brittisk journalist till en pub i Hazleton. Ett arbetarställe. Alla där hatade Hillary. Alla skulle rösta Trump. Han blev helt chockad, säger Sosar.

David Sosar, statsvetare. Foto: Pontus Höök

I presidentvalet 2016 vann Donald Trump i Pennsylvania med 44.000 röster. Mer än hälften av segermarginalen, 26.000 röster, kom enbart från Luzerne County, som omger Hazleton och sträcker sig upp till utkanten av Scranton.

När jag senast besökte Hazleton, inför kongressvalet i USA 2014, var det just för att skildra en ny gryende våg av högerpopulism i amerikanska småstäder. Här blomstrade Donald Trumps politiska idéer flera år före Trumps egen presidentkampanj. I Hazleton möttes jag redan då av ett tydligt motstånd till invandring och frihandel och ett intensivt hat mot Barack Obama.

Stadens tidigare sheriff och borgmästare Lou Barletta var en kanariefågel i den gruva där Trumps popularitet snart skulle explodera. Precis som den öppet främlingsfientlige sheriffen Joe Arpaio i Phoenix blev Barletta känd över hela USA för sin råbarkade retorik om invandring. Han införde kontroversiella reformer med kraftiga böter för den som anställde eller hyrde ut bostäder till papperslösa.

Hazleton i Pennsylvania. Foto: Pontus Höök

Lagarna stoppades av domstol och gav i stället Barletta böter på en dryg miljon dollar, men hans otyglade högerpopulism speglades tydligt i den vardagliga främlingsfientlighet jag mötte i staden. På Walmart utanför Hazleton träffade jag en timid hemmafru som var ute och köpte Barbiedockor till sina döttrar, men som tog en kort paus från shoppandet för att berätta att de nyinflyttade latinamerikanska migranterna i staden var ”som kackerlackor”.

I takt med att invandringen till USA ökade under 2010-talet var det allt fler republikaner som började ifrågasätta vem som egentligen skulle ha rätt till frukterna av det amerikanska välståndet.

För den vita medelklassen i småstäder som Hazleton var det många som upplevde att den ekonomiska pajen höll på att krympa. Med stagnerade löner och ett alltmer grovmaskigt socialt skyddsnät var det många som tog ut frustrationen på invandrare. På knappt två decennier hade Hazletons latinamerikanska befolkning vuxit från 2 procent till 50 procent av invånarna. De blev en tacksam måltavla för högerpopulister som ville vinna val i området.

Barletta var orsaken till att Republikanerna började växa här i nordöstra Pennsylvania. Han var onekligen en föregångare till Trump.

– Barletta var orsaken till att Republikanerna började växa här i nordöstra Pennsylvania. Han var onekligen en föregångare till Trump. De har båda pratat mycket om en mur mot Mexiko, om olaglig invandring, om svepande attacker på migranter som kriminella. Det funkade här i Hazleton, men det behöver inte betyda att det funkar i hela Pennsylvania i november. Under sommaren har vi tvärtom märkt att Biden använt Trumps retorik som ett effektivt vapen mot honom, säger David Sosar.

Vid landsvägen 309, precis utanför Hazleton, stannar vi till vid James Evelands villa.

Det är svårt att missa huset. På gräsmattan utanför hänger ett dussintal handmålade skyltar där han försvarar vapenrättigheter och kritiserar ”liberala medier”. Vid husdörren står det ”TRUMP 2020” i stora versaler.

”Du kan inte förvänta dig att det går att rensa träsket på bara fyra år”, säger James Eveland om varför han vill att Trump ska få ännu en mandatperiod i Vita huset. Foto: Pontus Höök

James Eveland är försäljare, 54 år gammal och dyrkar Donald Trump. Under vår intervju insisterar han på att hålla i en pappskylt som föreställer Trump.

– Det är naturlig storlek. Vi är nästan precis lika långa, säger han.

Trump säger som det är. Han är den första ärliga president vi haft.

Eveland räknar entusiastiskt upp allt han gillar med USA:s president.

– Han är ärlig. Han säger som det är. Han är den första ärliga president vi haft.

På en av skyltarna står det ”Rensa träsket – rösta Trump 2020”. Jag frågar hur han ser på Trumps försök att rensa träsket, det vill säga stoppa korruptionen i Washington DC, hittills.

– Du kan inte förvänta dig att det går att rensa träsket på bara fyra år. Det är därför han behöver fyra år till. Då kan han verkligen börja rensa upp ordentligt.

På taket till villan sitter fyra byggarbetare som talar spanska med varandra, medan de renoverar huset.

Eveland och många andra vita män här i Hazleton säger gärna att invandrare har ”tagit alla jobben” i området. I själva verket har de latinamerikanska migranter som anlänt de senaste två decennierna startat de flesta av de butiker, restauranger, affärsverksamheter och småföretag som anställt folk i Hazleton och Luzerne County de senaste åren. När jag går igenom dokument från Hazletons handelskammare har nästan alla ansökningar om nystartade företag och affärslicenser spanska namn.

Scranton. Foto: Pontus Höök

Eveland ser ändå invandringen som destruktiv för USA.

– Kanske kan invandring fungera en vacker dag. Men just nu är det för många olagliga invandrare som kommer hit och förväntar sig att leva på mina skattepengar. Jag tjänar 2.000 dollar för mycket för att få subventionerad sjukförsäkring, så varför ska en olaglig invandrare få gratis sjukvård om de inte ens betalat skatt här?

En förbipasserande bil vevar ner rutan och föraren ropar ”Yeah, Trump!”

Eveland tror inte att opinionsmätningarna som visar Bidens stora ledning i Pennsylvania stämmer. Han föredrar att göra sina egna mätningar här vid landsväg 309.

– Sju bilar har åkt förbi och jublat åt Trump-skyltarna här bara sedan vi började snacka. Det är inte en chans att Biden leder med 11 procent, säger han.

● ● ●

Även om Bidens ledning i Pennsylvania vuxit under sommaren är det ingen här som tar en seger för givet. På stadshuset i Scranton träffar jag stadens nya borgmästare Paige Cognetti. Hon är 41 år gammal och veteran från Obama-administrationen, där hon jobbade med finansministern Timothy Geithner under åren efter finanskrisen 2008.

Vi promenerar genom stadshusets korridorer, där det hänger porträtt på alla hennes föregångare, ett femtiotal farbröder med prydliga mustascher och kritstrecksrandiga kostymer.

– Jorå, det har varit en del snubbar här tidigare, säger hon och gestikulerar mot de inramade bilderna.

”Det är tydligt att Trump förlorat mycket stöd här sedan 2016”, säger borgmästaren Paige Cognetti. Foto: Pontus Höök

Paige Cognetti är den första kvinnan som är borgmästare i Scrantons 132 år långa historia. Hon lever mitt i Pennsylvanias politiska paradox, i det gamla fästet för Demokraterna där Republikanerna vunnit så mycket mark det senaste decenniet. Där Biden är personligen populär, men där det hänger affischer som hyllar poliskåren, snarare än Black lives matter, på de lokala pubarna.

Men vi ska inte utgå från att vi har ett övertag bara för att det gick bra i kongressvalet här 2018

Hon har inga illusioner om att det kommer att bli lätt för Demokraterna att vinna tillbaka de väljare som de har förlorat till Trump.

– Det är tydligt att Trump förlorat mycket stöd här sedan 2016. Många har sett igenom hans retorik som tomma fantasier. Han lovade så mycket då och jag tror inte att folk faller för det igen. Men vi ska inte utgå från att vi har ett övertag bara för att det gick bra i kongressvalet här 2018. Vi kan inte ta för givet att den medvind vi hade då håller i sig, säger hon.

Jag frågar henne varför Donald Trump vann här 2016.

– Han sade det folk ville höra. Under mina år i Obama-administrationen lyckades vi rädda ekonomin från stupet. Men när Republikanerna tog över kongressen blev det omöjligt att genomföra reformer som faktiskt hjälpte medelklassen. Börsen gick bra, men det hjälpte inte småstäder som Hazleton. Trump hade förmågan att kanalisera all den ilskan och frustrationen, säger Cognetti.

Hazletons invånare är till stor del spansktalande, vilket syns på skyltar här och där. Foto: Pontus Höök

Hon lägger till att vi inte får glömma att valet även avgjordes av rent hat.

– Hillary Clinton betraktades som en del av det politiska etablissemanget, vilket förstås skadade henne. Men mycket av hatet mot henne var ren misogyni. Det går inte att förneka. Jag märker själv hur äldre män jag arbetar med här behandlar mig nedlåtande. De tilltalar mig vid förnamn, vilket de aldrig skulle göra med mina föregångare. De är inte vana vid kvinnor som har makt.

Under vår intervju får jag nyhetsnotiser på mobiltelefonen om att Ted Yoho, en republikansk kongressledamot, kallat en demokratisk kollega, Alexandria Ocasio-Cortez, för en ”dum slyna”.

Som presidentkandidat slipper Joe Biden den sortens påhopp.

– När det gäller slaget om Pennsylvania så tror jag att Biden hjälps mer av att han är en man än att han kommer från Scranton. Det märks att det är mycket svårare för Trump att attackera Biden än det var att attackera Hillary.

Joe Biden växte upp här, i huset i mitten. Foto: Pontus Höök

Paige Cognetti beskriver sig som en del av ”Obamagenerationen”, den våg av unga progressiva idealister som tog jobb i Washington efter Obama och Bidens valseger 2008.

Som borgmästare i Scranton säger hon att den viktigaste uppgiften är att återupprätta tilliten för politiker, vilket hon ser som en pusselbit i ett mycket större landsomfattande projekt för att stärka USA:s demokrati igen.

– Vi är en hel generation som blev politiskt aktiva under Obamaåren och nu börjar vi ta över de lokala regeringarna. Jag har ett nätverk med mer än 100 personer som arbetade för Obama och som nu har valts till politiska ämbeten. Alla är i min ålder.

Under Obamas tid som president skrev tankesmedjan Brookings en berömd rapport med titeln: ”Change you can believe in needs a government you can trust.” För att Obama skulle kunna genomföra sina progressiva reformer behövde folket kunna lita på Washington. Cognetti ser det nu som att hon och hennes landsomfattande nätverk av progressiva lokalpolitiker försöker bygga upp den tilliten igen. Om Biden blir president kommer det att behövas, menar hon.

”Jag tror att politiker kan skapa tillit bland folket igen om de inte längre bara försöker säga vad de tror att folk vill höra”, säger Paige Cognetti. Foto: Pontus Höök

– Det har varit så mycket korruption här i Scranton i alla år, folk som har anställt sina kompisar och släktingar. Att rekrytera folk baserat på meriter, som jag gör nu, det anses väldigt exotiskt. Men jag tror att politiker kan skapa tillit bland folket igen om de inte längre bara försöker säga vad de tror att folk vill höra. Det handlar om det stora och det lilla. Att få ordning på skolorna och laga hål i motorvägarna men även att tömma ett övergivet hus vid landsvägen som är fullt av vilda tvättbjörnar. Det är sådant som engagerar politiker här i Scranton.