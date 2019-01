Sedan flera dagar har stora snömängder vräkt ner över södra Tyskland och delar av Österrike där läget blivit allt mer akut.

Minst nio människor har omkommit när de överraskats av laviner eller gått vilse i ovädret, rapporterar den tyska tidningen Bild.

För de sex tyska skolelever som under sin skidresa hamnade mitt i en lavin i österriska Neukirchen slutade det dock lyckligt. Trots att flera av barnen hamnade under snömassorna kunde samtliga räddas under onsdagseftermiddagen, rapporterar tidningen.

Flera byar i de värst drabbade områdena är sedan flera dagar avskurna från omvärlden efter att vägar och järnvägstillfarter stängts av till följd av ovädret.

I sydtyska Berchtesgaden sitter just nu 350 människor insnöade, rapporterar Süddeutsche Zeitung, och i österrikiska Hohentauern vid Murtal sitter omkring 750 personer fast.

– Sedan kl 15 i lördags är vi avskärmade, säger viceborgmästaren Gernot Jetz på telefon till tidningen Der Spiegel.

– Varken med bil eller till fots kommer man till eller från Hohentauern, säger han.

Livsmedel och läkemedel ska det dock finnas nog av på orten, enligt borgmästaren.

I tyska Bayern håller ett stort antal skolor stängt till följd av ovädret och på orterna Garmisch-Partenkirchen, Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen får räkna med att stanna hemma även på torsdagen.

Enligt väderleksprognoserna väntas snöandet fortsätta fram till helgen.

