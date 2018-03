Snöoväder gör att hoppet om vår kom på skam i New York

– Tyvärr är det en realitet. Det blir ännu ett tufft snöoväder, säger meteorologen Dave Samuhel vid väderlekstjänsten Accuweather.

Stadens skolorn har stängts för dagen, på order av borgmästaren Bill de Blasio. En lång rad flygningar vid stadens flygplatser har ställts in.

New York-borna är redan trötta på vintern, rapporterar tidningen New York Post. Och humöret blir inte bättre av att ytterligare ett lågtryck med snöoväder – det fjärde i ordningen denna vinter – nu kommer in från norra Atlanten.

I USA kallas väderfenomenet ”nor’easter”, då det handlar om ett lågtryck som kommer in över land österifrån. Det har alltså inget med påsk att göra, ”easter” på engelska. Även om den högtiden samtidigt knackar på dörren.

– Första vårdagen – och vi får en nor’easter? Jag känner mig bedragen, säger Alex Oliphant, 23-åring från delstaten Connecticut strax nordost om New York City, till tidningen.

Elizabeth Burke, 38, från Long Island öster om storstaden, håller med:

– Jag har verkligen fått nog av vintern, säger hon.

Framåt förmiddagen, lokal tid, kom snön. Stadens snösväng stod beredd. Huvuddelen väntas följa under sena eftermiddagen och kvällen – inte idealiskt när folk i rusningstid söker sig hemåt efter dagens värv.

Meteorologerna bedömer att det under onsdagsdygnet och in på torsdagen kommer att falla mellan 15 och 25 centimeter snö över hela staden New York. Lokalt kan det handla om uppemot 40 centimeter.