Efter lördagens antisemitiska skottdåd vid en Synagoga i amerikanska Pittsburgh, som där elva personer sköts till döds, sätts det sociala mediet Gab under hård press. Betaltjänsten Paypal stängde ned företagets konto redan under lördagen, och när helgen var slut hade Gabs webbhotell, domännamnsleverantör och ytterligare betaltjänster klippt banden. Gab har därför tvingats att crowdfunda pengar via tjänsten Startengine, där man hittills samlat ihop ungefär tio miljoner svenska kronor.



Gab startade i augusti 2016 som ett alternativ till Twitter med ett löfte om i princip obegränsad yttrandefrihet. Plattformen nådde viss uppmärksamhet redan i november samma år, efter att flera populära vitmakt-konton permanent stängdes ned från Twitter.

”Varför skulle det vänstervridna sociala medier-monopolet vara kvalificerat att bedöma vad som är 'nyheter', vad som 'trendar' och vad som är 'trakasserier'? Det kändes inte rätt, så jag ville göra någonting åt det och ge människor någonting som var mer rättvist”, skrev grundaren Andrew Torba i ett mejl till Buzzfeed i september 2016.

Gab har sedan början varit kontroversiellt. Företagets mobilappar har konsekvent blockerats från Apple och Googles appbutiker, och efter att det framkommit att den man som under helgen begick vad som beskrivits som ”Den dödligaste attacken riktad mot amerikanska judar i amerikansk historia” aktivt spridit nazistisk propaganda på plattformen valde fler företag att sätta press på Gab. Faktumet att Paypal valt att stänga av företagets konto innebär att det i princip inte längre är möjligt för Gab att ta betalt för sina plustjänster.

Gab tog i ett pressmeddelande avstånd från all form terrorism och våld och menar att man förmedlat den information de har om den misstänkta gärningsmannen till polis. Trots detta, och faktumet att Gab officiellt inte har någon politisk inriktning, har sajten länge varit hem för olika typer av rasism och hat och fungerat som en plattform för den så kallade alt-right-rörelsen. En forskningsstudie som publicerades i februari i år, och som analyserade 22 miljoner inlägg från 336.000 konton, visade att över fem procent av alla inlägg på plattformen inkluderade ord som betecknades som hatpropaganda, en mer än dubbelt så hög andel som på Twitter.

Under sommaren och hösten 2018 har framför allt betalningstjänster men även annonsnätverk och webbhotell i en högre grad valt att bryta samarbeten med webbsidor kopplade till den amerikanska alt-right-rörelsen. I september valde bland annat Paypal att stänga ned konspirationsteoretikern Alex Jones konto efter att han under lång tid trakasserat föräldrar till offer för Sandy Hook-attacken 2012.

Detta fenomen har även påverkat webbsidor i Sverige. Redan 2017 stängde Nordea ned bland annat nazistiska Nordiska motståndsrörelsens bankkonto, och högerpopulistiska Samhällsnytt, tidigare Avpixlat, har sedan april varit blockerade från Googles annonsverktyg, varför sajten nu istället är beroende av donationer.

På Twitter har Gab tagit hård strid mot bland annat Paypals beslut, som man beskriver som resultatet av att man menar att internet i praktiken styrs av ”3-4 företag som bestämmer om du får finnas eller inte”. Man lovar dock att fortsätta göra allt för att hålla tjänsten levande, trots den stora mängd företag som brutit banden.