Sorg i Moçambique efter cyklonen: ”Allt är borta”

Den starkaste cyklonen i mannaminne har just dragit fram över Beria.

I ett ruinlandskap försöker stadens 600 000 invånare plocka ihop spillrorna av sina tidigare liv. Den omedelbara livsfaran är över – men nu är maten och vattnet slut och hjälpsändningarna kan inte nå fram.

Varningarna hade kommit några dagar tidigare. Men det var först när stormen blåste upp som Amélia Castigo José förstod hur allvarligt det var.

– Redan dagen innan blåste det rejält så att taken började flyga av. Men det var ju ingenting mot vad som hände när stormen verkligen slog till. Tre gånger drog den genom staden dessutom. Vi har aldrig sett något liknande tidigare, säger Castigo José till DN.

Ljuset studsar mellan pastellfärgade väggar, spegelblanka sjöar av vatten och en rosa himmel där molnen driver i den friska brisen.

Den sargade flygplatsen i Beira är stadens enda länk till omvärlden i nuläget. Foto: Erik Esbjörnsson

Grannskapet Inhamudima, där Castigo José bor, ligger i ett slumområde i centrala Beira.

För att komma in i gränderna måste man krypa under ett väldigt baobab-träd som sannolikt är flera hundra år gammalt. Orlando Namajau berättar att hans mamma, född 1940, växte upp under dess skugga.

– Palmen där knäcktes på kvällen, då gick vi och lade oss. Sedan vaknade vi klockan tre på morgonen av ljudet när baobaben välte. Det får ligga där nu tills myndigheterna kommer och styckar upp det, det är för stort för att vi ska kunna göra något med det, säger han.

Tidvattnet reste sig fyra meter, sex meter på vissa håll, och vällde in över vallarna som rests vid stranden för att skydda staden mot havet. Cyklonen Idai hade bildats ute över havet ett par dagar tidigare, runt den 9 mars, och dess centrum träffade kusten bara ett par kilometer norr om stadskärnan. På kvällen den 14 mars uppmättes vindbyar på 170 kilometer i timmen. Sedan följde regnet. Det vräkte ned i fyra dagar innan ovädret bedarrade.

Havet som ger staden fiskenäring och turism blev nu en fiende när stormarna blåste upp.

Nu ser Beira ut som en krigszon. Ett par grävskopor har börjat röja den värsta bråten. Knappt ett enda hus har klarat sig helt utan skador. Kyrkor och skolor står utan tak, bilar har kastats ut på åkrar, elstolparna ligger på tvären med ledningarna i släp. Kvar är vattnet, som reflekterar de första solstrålarna som invånarna sett på tio dagar.

– Allt är förstört. Jag brukar köra spannmål från fälten till marknaden och precis allt är borta. Fälten kommer ingen att kunna odla på på mycket länge. Det finns ingenting kvar att äta, säger Castigo Josés väninna Laurinda José Chipanga som bor tvärsöver den vattenfyllda gården.

Runt 400 kvadratkilometer ligger under vatten – som färgats brunt av leran. Fälten kommer att vara obrukbara under lång tid men just nu handlar räddningsinsatsen om att hitta nödställda på den isolerade landsbygden. Foto: Erik Esbjörnsson

Det är inte bara stora delar av centrala Beira som fortfarande ligger under vatten. Totalt beräknas 400 kvadratkilometer mark ha dränkts, först av tidvattnet och sedan av regnet. I fyra dagar vräkte det ned först över kustområdena och sedan i bergen i väster, mot gränsen till Zimbabwe, och denna nederbörd har sedan sökt sig tillbaka mot kusten genom flodsystemet som inte kunnat hantera vattenmassorna. Floderna Pungwe och Buzi har svämmat över sina bräddar.

Enligt FN kan cyklonen Idai vara den värsta katastrofen i sitt slag någonsin på det södra halvklotet. Runt 400 000 människor har blivit hemlösa. Totalt bor 1,7 miljoner människor i de drabbade områdena, enligt FN:s matprogram WFP, och hjälpbehovet är akut.

Beira, med en hamn som är en av de viktigaste längs Moçambiques kust, är porten till en viktig handelskorridor som löper västerut mot Malawi och Zimbabwe. Även dessa länder har drabbats av cyklonen. Vägarna har kollapsat under vattenmassorna och i nuläget är flygplatsen stadens enda länk till omvärlden. Den har dock inte kapacitet att ta emot de stora mängder mat och rent vatten som behövs för de nödställda.

Moçambiques president har besökt de drabbade områdena och han befarar att över 1000 personer kan ha dött. Rädda barnen uppskattar att 260 000 barn i Moçambique befinner sig i katastrofområdet.

Från flygplatsen i Beira går helikoptrar med förnödenheter i skytteltrafik för att nå nödställda på landsbygden.

Men detta är bara början – de tre länderna är bland de fattigaste i världen och sjukdomar som kolera, tyfoid och malaria kan komma att spridas i de stillastående vattenmassorna.

Liknande scener utspelade sig för 19 år sedan då cyklonen Leon-Eline drog in över samma område. Amélia Castigo José minns den stormen men menar att detta är något helt annat. Idai var kraftigare och mer utdragen.

Castigo José säljer vanligtvis pumpor på marknaden. Hon har ett par kvar och dessa har hon skurit upp i bitar för att dela ut till familjen.

– Vi har delat på bitarna för att stilla hungern. Men det är inget man blir mätt av, säger Amélia Castigo José. Sedan pekar hon på en hink med grönt vatten.

– Det där är vad vi har att dricka, säger hon.