Space X har dockat med rymdstationen ISS

Doug Hurley och Bob Behnken, de två astronauterna från Nasa som på lördagen sköts upp från startplatta 39A på Kennedy Space Center i Florida, har anlänt till den internationella rymdstationen ISS.

Doug Hurley och Bob Behnken stod beredda att ta över kontrollen och styra manuellt om det skulle bli nödvändigt, men kapseln närmade sig stationen och dockade automatiskt, utan att de behövde ingripa, enligt ABC News.

Hurley said the capsule handled ”really well, very crisp.”

Nasaastronauterna reste dit med företaget Space X. Det är första gången USA skjuter upp astronauter i en privatägd rymdfarkost. Till ISS har ingen astronaut tagit sig i en privatägd raket på nästan 20 år.

Nasa har ännu inte bestämt hur länge astronauterna ska befinna sig vid ISS, det kan komma att handla om mellan en och fyra månader. Under sin tid där ska de ansluta till arbetet som utförs där. De ska bland annat utföra experiment och eventuellt gå en rymdpromenad för att byta ut batterier på rymdstationen.

ISS började byggas 1998 ägs av USA, Ryssland, Japan, Kanada och länderna inom den europeiska rymdorganisationen Esa, där bland annat Sverige är med. På rymdstationen genomförs forskning, bland annat i labbmodulen ”Destiny”. Minst sex astronauter bor alltid på ISS.

Det var till ISS som den svenskamerikanska astronauten Jessica Meir åkte tidigare i år. Även Christer Fuglesang har spenderat tid där. När astronauterna är där bor de på stationen, på en yta på 932 kvadratmeter.

