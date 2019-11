Spanien utreder rysk inblandning i katalanskt utbrytningsförsök

För drygt två år sedan genomfördes en folkomröstning om självständighet i den spanska regionen Katalonien. Omröstningen hade inte sanktionerats av Madrid utan ansågs olaglig. Processen orsakade stor politisk och rättslig turbulens.

Spaniens högsta domstol, Audiencia Nacional, har öppnat en utredning om en rysk elitgrupp, enhet 29155, som misstänks ha varit inblandad i aktiviteter kring folkomröstningen. Det avslöjar tidningen El País.

Gruppen är knuten till den ryska militära säkerhetstjänsten GU, som är mer känd under sin gamla förkortning GRU.

En viss GU-agent, en veteran med en generals rang, är särskilt föremål för domstolens undersökning. GU-generalen Denis Sergejev ska ha genomfört destabiliserande operationer i ett tiotal länder i Europa och Asien under olika falska namn.

Under ett av dessa namn befann han sig exempelvis våren 2015 i Bulgarien, samtidigt som vapenhandlaren Emilian Gebrev förgiftades där, och under tiden kring brexitomröstningen 2016 var han i Storbritannien, har de undersökande journalistgrupperna Bellingcat, The Insider och Respekt grävt fram.

Två dagar före den katalanska folkomröstningen reste Sergejev till Spanien under samma falska namn, visar spanska passagerarregister. Elva dagar senare lämnade han landet och reste tillbaka till Moskva via Genève.

Sergejev misstänks ha blandat sig i processen runt folkomröstningen. Audiencia Nacional betecknar honom som ”farlig”.

Den spanska utredningen hävdar inte att ryska spioner skulle ha samarbetat med den katalanska självständighetsrörelsen. Målet med operationen ska ha varit att utan självständighetsrörelsens vetskap utnyttja krisen till att destabilisera Spanien.

Enligt Bellingcat var Denis Sergejev en av de agenter som planlade förgiftningen av den ryska avhopparen Sergej Skripal och dennes dotter Julia i mars 2018. De båda män som tros ha utfört det misstänkta mordförsöket ska tillhöra nämnda enhet 29155, som är avsedd för känsliga operationer i utlandet.

Inte bara britter och spanjorer har hittat GU:s spår. Bland annat pekas samma enhet ut som skyldig till hackningen av Demokraternas mejlserver i den amerikanska presidentvalskampanjen 2016, och enligt den nederländska säkerhetstjänsten har GU även hackat nederländska myndigheter.

Även svenska Säpo och den tyska underrättelsetjänsten har anklagat Ryssland för att i hemliga operationer försöka destabilisera respektive länder genom att manipulera opinionen.