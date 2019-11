Spektakulär miljardkupp mot tyskt konstmuseum

Skattkammaren Grünes Gewölbe ligger inhyst i Dresdens världskända residensslott och lockar turister från hela världen till staden i östra Tyskland. I salarna förvaras ovärderliga samlingar av bland annat smycken, elfenbensskulpturer och vapen.

Men under måndagen tvingades museet hålla stängt.

Tidigt under måndagsmorgonen slog flera gärningsmän till mot skattkammarens juvelavdelning och kom över ett större antal diamant- och briljantsmycken. Det exakta värdet är okänt, men uppskattas till motsvarande flera miljarder kronor.

Minst två gärningspersoner har fångats på övervakningskameror då de tog sig in genom ett fönster, enligt polisen som höll presskonferens under måndagen. Tjuvarna ska ha varit ”uppseendeväckande små”, enligt källor till den tyska tidningen Bild.

Samtidigt som kuppen skedde befann sig säkerhetspersonal i byggnaden, men varför de inte ingripit är ännu oklart. Bild rapporterar att förövarna ska ha satt eld på ett elskåp varpå ansvarigt energibolag fick stänga av strömmen i kvarteren där musset ligger.

Kort efter kuppen flydde gärningsmännen från platsen och senare hittades en misstänkt flyktbil som stuckits i brand i ett parkeringsgarage, ett par kilometer från museet. Vid 15-tiden på eftermiddagen befann de sig ännu på fri fot. En stor polisinsats sökte efter gärningsmännen och eventuella medhjälpare, och en särskilt utredningsgrupp inom polisen har tillsatts.

Regeringschefen i delstaten Sachsen, där Dresden ligger, uttryckte bestörtning över nyheten.

– Det är inte bara statens konstsamling som har bestulits, utan alla vi Sachsenbor, sade han under måndagen.

Skattkammaren Grünes Gewölbe skapades under 1720-talet av fursten August den starke, senare Kung av Polen. Det är ett av de äldsta museerna i Europa och samlingarna överlevde både de dramatiska bomningarna under andra världskrigets slutskede och de sovjetiska plundringarna efter kriget. Röda armén tog med sig de dyrbara samlingarna till Sovjetunionen, innan de under 1950-talet återbördades till dåvarande Östtyskland.