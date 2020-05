Stängda restauranger gör råttor aggressiva i jakt på mat

Efter coronapandemins utbrott har ett stort antal caféer, restauranger och andra matställen tvingats stänga runt om i USA. Den minskade försäljningen har gjort att papperskorgarna längs städernas gator och parker inte längre är fulla av matrester och restaurangernas soptunnor gapar i stort sett tomma.

Där det finns mat finns det råttor. Men förändringen innebär att sötebrödsdagarna för gnagarna är över. Konkurrensen om föda har gjort råttorna aggressiva och mer närgångna i bostadsområden.

– Många råttor i våra städer är beroende av mat från restaurangerna, hotellen, barer, affärer och allt vi konsumerar när vi är på språng. Nu när deras pålitliga matkällor har försvunnit tvingas de leta nya menyalternativ, säger skadedjursexperten Bobby Corrigan till Washington Post.

Den amerikanska hälsomyndigheten Centers for Disease Control and Prevention, CDC, uppger att klagomålen på råttor har ökat dramatiskt under nedstängningen, skriver Washington Post. Delstaten District of Columbia har fått över 800 samtal angående gnagare bara den senaste månaden, enligt tidningen.

Lisa Wiedemann håller upp fem döda råttor. Foto: Jose M. Osorio/TT

I New Orleans har arméer av råttor fångats på bild när de drar fram på tomma gator i jakten på föda. I New York och Chicago har CDC fått rapporterat om att hungern har lett till kannibalism bland råttorna, och att de även ska ha ätit sina egna ungar. De har även fått bilder på en råttstrid mellan flera gnagare i Queens.

CDC varnar för att råttor kan bära på smitta och ger råd på åtgärder för att hindra råttornas framfart i bostadsområden, som att ha lock på soptunnor och inte låta matskålar till husdjur stå utomhus.

– Råttor kan överföra matburna sjukdomar som salmonella, och deras urin kan förvärra allergier och astma, särskilt hos barn, säger Jim Fredericks, chef vid National Pest Management Association till Washington Post.

