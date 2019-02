Smygstarten av Howard Schultz presidentkampanj gick inte som han tänkt sig. Under ett framträdande på ett bokvaruhus i New York avbröts hans tal av en ung man, som vrålade: “Hjälp inte Donald Trump att bli omvald, ditt egoistiska miljardärssvin. Åk tillbaka till Davos med resten av miljardärerna som tror att de vet hur världen ska styras”. När den unge mannan blev bortförd av säkerhetsvakter reste sig en annan demonstrant upp och ropade: “Sjukvård är en mänsklig rättighet!”. På sociala medier har Starbucks-grundarens flörtar med en presidentkampanj väckt en högljudd protestvåg.

Foto: Ted S. Warren

Anledningen till att Schultz orsakar så heta känslor är att många demokrater är oroliga över att hans presidentkampanj indirekt skulle kunna hjälpa Trump att bli omvald 2020. Schultz vill inte ställa upp som demokrat, utan som oberoende kandidat, med en agenda han själv beskriver som mittenpolitik mellan progressiva demokrater och Trumps högerpopulism. De flesta politiska experter som analyserat en sådan potentiell kandidatur är överens om att Schultz skulle kunna hjälpa Trump, då han riskerar att ta röster från Demokraternas presidentkandidat. Schultz har inte bestämt sig för att ställa upp i valet än, men han har redan rekryterat flera erfarna kampanjstrateger, bland annat Bill Burton som var Barack Obamas talesperson i Vita huset, och Steve Schmidt, som var kampanjchef för John McCain 2008.

– Jag tror att det finns miljontals livslånga republikaner som inte är intresserade av att rösta på Trump men som inte heller tänker rösta på en progressiv vänsterdemokrat, sade Schultz i en intervju med CNN.

Att döma av det breda motståndet till hans potentiella kandidatur har Schultz kanske överskattat storleken på denna grupp. Ideologiskt kombinerar Schultz en ekonomiskt konservativ politik med liberala och progressiva värderingar i sociala frågor. Den kombinationen av politiska sympatier är vanlig bland just de mest välbärgade amerikanerna, men har inget bredare stöd bland folket överlag. Slarviga analytiker beskrev protesterna mot Schultz som ett tecken på interna stridigheter inom demokraterna, men det väsentliga är just att Schultz inte vill ställa upp som demokrat, utan som oberoende kandidat. Hans politiska ställningstaganden påminner i sin tur inte om demokrater, utan mer om den traditionella, moderata falangen av republikaner, som knappt existerar längre. Satirsajten The Onion skämtade om att Schultz tvingas ställa upp som oberoende kandidat eftersom han saknar stöd i samtliga väljargrupper.

Om Schultz uttalanden och framträdanden under veckan var ett slags testballong för en möjlig kampanj är det svårt att föreställa sig ett sämre mottagande. I tv-intervjuer har han tvingats försvara sig i ett defensivt tonläge, där han ser bekymrad och lite ilsken ut när han förklarar att han inte alls tror att hans kampanj gagnar Trump. Schultz har under många år etablerat sig som en filantrop som ofta finansierat liberala ändamål, men han riskerar nu att skada såväl sitt eget personliga varumärke, som Starbucks globala image, om han tar det kontroversiella beslutet att starta en kampanj.

Det enade motståndet mot Schultz bland demokrater tyder på att partiets kärnväljare vill ha en mer renodlat progressiv kandidat i nästa val. Vore USA ett parlamentariskt system med flera partier skulle det lämna utrymme för en tredje kandidat. Men det finns inga tecken på att USA:s tvåpartisystem kommer att förändras inför nästa val, så risken i demokraternas ögon är just att Schultz bara hjälper Trump. I veckan ska han hålla ett tal i hemstaden Seattle. Det var där kafékedjan Starbucks grundades och där har protester mot Schultz redan planerats.

