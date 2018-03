Bannon: ”Sverigedemokraterna är en läxa för hela världen”

I.

Vid sju en fredagskväll knackar jag på dörren till Steve Bannons hem i Washington DC.

Han bor i ett tre våningar högt tegelhus på Capitol Hill, ett prydligt bostadskvarter strax öster om kongressbyggnaden Kapitolium.

Den nedre ingången, som jag har fått instruktioner att använda, leder till en gillestuga som kallas ”Breitbart Embassy”, Breitbart-ambassaden.

Breitbart är den högerpopulistiska sajt som Steve Bannon drev innan han tjänstgjorde som Donald Trumps chefsstrateg i Vita huset.

I augusti 2017 fick Bannon sparken av Trump. Han återvände då till sin roll som Breitbarts chef. Men sex månader senare, i början av januari i år, fick även Bannon sparken från Breitbart. Det var efter publiceringen av journalisten Michael Wolffs reportagebok ”Fire and Fury. Inside the Trump White House”.

I boken fäller Bannon många nedlåtande kommentarer om Trump. Utmålar sin tidigare chef som ”en stor apa med varmt hjärta” och refererar till Trumps kaotiska valturné, som Bannon ledde mot slutet, som ”slappkukskampanjen”, på grund av dess improduktivitet. Det är helt osannolikt, säger Bannon i bokens epilog, att Trump blir omvald en andra period.

Steve Bannon kallar fortfarande sin gillestuga för Breitbart-ambassaden.

Kritiken ansågs utgöra en belastning för Breitbart, som ofta hejar på Trump. Sajtens finansiär, Rebekah Mercer, avskedade Bannon.

Men Steve Bannon kallar fortfarande sin gillestuga för Breitbart-ambassaden. Även om sajtens reportrar är utflugna hänger gott om memorabilia kvar i källaren. Ett inramat foto av grundaren Andrew Breitbart och en affisch med sajtens maskot: en honungsgrävling med öppen käft. Det aggressiva rovdjuret är aktivt på natten och sprutar en stinkande vätska ur sina analkörtlar när det attackeras; Bannons journalistiska ideal.

Sean – Steve Bannons brorsbarn – öppnar dörren. Han är blond och smärt och ger ett välmående intryck. Sean är Bannons fixare. Han utför uppdrag i högkvarteret men följer också sin släkting till hotellsviter runtom världen, som nyligen då Steve Bannon var i Europa och kurtiserade Marine Le Pen och andra representanter för Europas parlamentariska extremhöger.

Donald Trump rivstartade sin tid i Vita huset med att utfärda en rad kontroversiella presidentordrar, bland annat om inreseförbudet och muren mot Mexiko. Steve Bannon var ideologen bakom flera av dem, och övervakade undertecknandet. Foto: Evan Vucci/AP

Tillvaron i gillestugan är tystare sedan Breitbartgänget flyttade ut. När ”Fire and Fury” publicerades distanserade sig Trump från Bannon och degraderade sin tidigare chefsstrateg till ”Sloppy Steve”, Sjavige Steve. ”När han fick sparken”, skrev Trump om Bannon i ett pressmeddelande, ”förlorade han inte bara sitt jobb, han förlorade också sitt förstånd”.

Men fortfarande uppsöks Bannon av reportrar och politiska beslutsfattare. Och då får de vänta i Breitbarts gamla skinnmöbler. En påminnelse om sajtens betydelse för revolutionsåret 2016, då plattformen kunde ha över 20 miljoner unika besökare per månad och bidrog till att upphäva politiska och språkliga normer. Delar av Trumps kampanjtal, inte minst de grova attackerna på Hillary Clinton, byggde på artiklar först publicerade på Breitbart.

Sean Bannon leder mig genom det gamla redaktionsköket, ut på en innergård i tegel där en stor amerikansk flagga vajar i kvällsmörkret. Upp för en trappavsats och in i ett rum med ljusa väggmålningar där husets herre sitter vid ett avlångt middagsbord med röd duk.

Trevligt att träffas, Björn. Jag heter Steve Bannon.

Steve Bannon är rakryggad med tjock gråsprängd page. Han rör sig med samma tunga sävlighet som en påve i en katedral under en söndagsmässa. Nu reser han sig i slowmotion och säger, överraskande mjukt:

– Trevligt att träffas, Björn. Jag heter Steve Bannon.

Ideologen bakom Donald Trumps mest reaktionära och auktoritära reformer – inreseförbudet för muslimer, masstillsättningen av abortmotståndare i amerikanska domstolar, återtåget från Parisavtalet – har gått ned i vikt.

Första halvåret i Vita huset, när presidenthustrun Melania Trump och sonen Barron bodde kvar i New York, dinerade Steve Bannon ofta med Donald Trump, enligt ”Fire and Fury”. Presidenten gillar osthamburgare och stekar med berg av pommes frites. Efter avskedandet satte Bannon sig själv på diet. Häxbrygder blandade med vinäger fördrev Trumpfettet. Journalisten Keith Koffler skildrar reningsprocessen i den färska kortbiografin ”Bannon. Always the Rebel”.

Bannons tidigare så röda näsa har antagit normal ansiktskulör och blemmorna som ibland blodade hans skjortor har läkt. Men han bär fortfarande sin signaturuniform från Trumperan: dubbla skjortor under kavajen.

På bordet framför honom ligger två opublicerade bokmanus. En hög tidskrifter. Två mobiltelefoner och en konfliktstudie av Harvardprofessorn Graham Allison: ”Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?”. På spishällen bakom hans rygg står journalisten Joshua Greens reportage ”Devil’s Bargain. Steve Bannon, Donald Trump and the Storming of the Presidency” med den berömda omslagsbilden där Trump lägger två tacksamma händer på Bannons axlar; ett skilsmässodokument.

Den berömda bilden på Trump och Bannon är tagen den 22 januari 2017 och hamnade sedan på omslaget till Joshua Greens reportagebok. Ett knappt år senare kom skandalboken ”Fire and Fury” som beskriver en presidentadministration i kaos. Foto: Carlos Barria/Reuters

Jag har kommit till Bannon för ett ”meet and greet”, säger pressekreteraren. Ett slags förmöte inför en eventuell intervju. Under samtalet förstår jag varför Steve Bannon har avsatt tid för Dagens Nyheter:

Han är på väg till Sverige. Han vill inleda ett samarbete med Sverigedemokraterna.

Han ställer flera frågor till mig om Sverige. Jag säger att jag är född i Sveriges rostbälte: Bergslagen. Regionen delar problem med delstater som Trump vann i nordöstra USA: avfolkning, arbetslöshet, uppgivenhet. Vid ett tillfälle frågar Bannon om min uppväxtort. Han slår in Hedemora i sin mobil och betraktar vad som sannolikt är en karta. En fältherre gör sig redo för nästa slag.

Exakt en vecka därpå träffar jag Steve Bannon på nytt, nu för en officiell intervju, på ett hotell i New York.

Du är på väg till Sverige?

– Jag ska tillbringa mycket tid i Europa i maj och under sommaren, åtminstone en vecka per månad. Jag vet inte exakt när jag kommer till Sverige men definitivt någon gång under vår eller tidig sommar, säger han.

Du har en inbjudan från Sverigedemokraterna?

– Jag vill inte förekomma tillkännagivandet men ja, jag kommer definitivt till Sverige och jag kommer relativt snart.

Mitt huvudsakliga fokus är att bygga en gräsrotsarmé här i USA men ni svenskar, dina läsare, står vid fronten av det som händer.

Du ska samarbeta med Sverigedemokraterna?

– Jag kommer för att lära mig. Mitt huvudsakliga fokus är att bygga en gräsrotsarmé här i USA men ni svenskar, dina läsare, står vid fronten av det som händer. Brexit hände före Trump. Den populistiska nationalistiska revolten mot etablissemanget har blivit en dominerande del av europeiskt politiskt liv.

Steve Bannon har intrycket att Jimmie Åkesson är en ”dynamisk” politiker, säger han.

– Sverigedemokraterna är några som vi har studerat rätt nära, säger han. Det ska de vara medvetna om. Sverigedemokraterna kom från ingenstans. Men inte bara kom de från ingenstans och blev ett kraftfullt politiskt parti. Lika viktigt, tycker jag, är detta: Sverigedemokraterna gick från något som ingen respektabel person i Sverige ville förknippas med, till att bli ett parti som många människor är bekväma att förknippas med. Det är därför exemplet Sverigedemokraterna är en läxa för hela världen att studera.

– De förändrade sitt kärnbudskap utan att förlora sin drivkraft. De har behållit sitt antietablissemangsbudskap samtidigt som de har tagit avstånd från sina nynazistiska rötter.

”Sverigedemokraterna är några som vi har studerat rätt nära. Det ska de vara medvetna om”, säger Steve Bannon. Foto: Pontus Höök

Han är informerad om Sverigedemokraternas opinionstapp i höstas, när Moderaterna och Socialdemokraterna plockade upp partiets missnöjesteman.

Sverigedemokraterna vill ha den traditionella högerns respekt och försöker distansera sig från extremhögern. Är det fel strategi, tror du?

– Jag vet inte om det är fel strategi. Men låt mig ta USA som exempel: här blir jag mer baktalad av de traditionella gamla konservativa än av några andra. (Den konservativa tidskriften) The National Review kör en "hata Bannon-artikel" varannan dag. De gamla konservativa blev helt obsoleta under Obama- och Clintonmaskinerna och de skulle aldrig ha besegrat Clinton. De var helt uträknade. För en generation. Kanske längre. Gå till traditionella konservativa sajter i USA: deras skallar exploderar formligen när de snackar Trump. De kallar oss blod och jord. De förtalar oss värre än vad vänstern gör. Så jag säger till Sverigedemokraterna: stå fast vid vad ni tycker. Kolla på Trump. När politiken får genomslag och man får kontakt med den populistiska basen så kommer alla att vilja bli partiets vän.

Vilka insikter från trumpismen och Vita huset tänker du dela med Sverigedemokraterna?

– Nummer ett: fortsätt slåss. Oavsett hur hårt de slår, oavsett vad de kastar på dig, fortsätt pumpa. Trump är en lektion i konsten att fortsätta framåt. För Sverigedemokraterna är detta nummer ett. Sedan måste de fortsätta att odla kontakten med basen. Jag tror att Trump har insett att han hamnade på avstånd från sin bas, blev lite för nära lekkamrat med globalisterna. Nu återknyter han till basen. Tappa aldrig kontakt med basen, glöm aldrig agendan, och ge aldrig någonsin upp.

(”Globalist”, ett av Bannons favoritord, refererar till meningsmotståndare som enligt honom inte sätter amerikanska intressen först. Trump använde nyligen ordet för att beskriva sin avpolletterade ekonomiska rådgivare Gary Cohn, som är judisk, vilket utlöste en diskussion om huruvida begreppet är antisemitiskt. Det är besläktat med ”kosmopolit” och föreställningar om en komplott av affärsmän som konspirerar mot nationalstaterna.)

”Oavsett hur hårt de slår, oavsett vad de kastar på dig, fortsätt pumpa. Trump är en lektion i konsten att fortsätta framåt”, säger Steve Bannon. Foto: Pontus Höök

Du är intresserad av historia. Du känner partiets rötter. Har du respekt för att svenskar oroar sig för att samma parti som paraderade genom våra stadskärnor med svastikor för några decennier sedan nu erövrar parlamentarisk makt?

– Antisemitism eller etnonationalism har ingen plats i vårt moderna samhälle. Men reaktionen mot etablissemangspolitiker och viljan att ta tillbaka landet överskrider etnonationalismen. Svenska folket måste göra vad människor över hela världen gör: titta på partiet varje dag och fråga sig: representerar partiet vad jag står för? Om man svarar ja, stöd det. Om man säger nej: ställ dig i opposition.

– Jag har inget emot opposition. På Breitbart ledde vi oppositionen mot Obama och etablissemanget. Jag älskar debatt, hård debatt, och har inget problem med snubbar i den progressiva vänstern. I Vita huset hade jag progressiva på besök hela tiden.

Bannon tillbringade nyligen ett par veckor i Italien, Schweiz och Frankrike. Ville han bekräfta sin image som salongsextremist var resan en succé. I en intervju med den konservativa brittiska tidskriften ”The Spectator” bekände han sin ”fascination” inför Mussolini – en ”grabbarnas grabb” med ”fantastisk modekänsla”.

I New York Times kallade han Ungerns hårdföre och nationalistiske premiärminister Viktor Orbán för en ”hjälte”. Det italienska valet, där populistiska Femstjärnerörelsen fick 33 procent av rösterna, beskrev han som ”den viktigaste tilldragelsen i världen just nu”. I franska Lille sade han på en scen till Marine Le Pens fans: ”Låt dem kalla er rasister. Låt dem kalla er främlingsfientliga. Bär sådana anklagelser som hedersutmärkelser.”

Man kan inte hitta trevligare människor än svenskarna. Anständiga omhändertagande människor.

Den refrängen kommer han ta till Sverige.

– Man kan inte hitta trevligare människor än svenskarna, säger han. Anständiga omhändertagande människor som alltid sträckt ut en hand till andra – även när den här invandringsgrejen började. Ni vet i era hjärtan att ni inte är rasister. Men så såg ni vad som hände med ert land. Eftersom Bryssel struntade i er. Det är vad jag menade i Frankrike. Kolla Trump: allt vad han uträttat för den latinamerikanska och svarta arbetarklassen; den lägsta arbetslösheten för svarta någonsin. Ändå kallar de honom rasist.

I Steve Bannon skulle Jimmie Åkesson få en konsult som är mer öppet radikal än SD:s nuvarande profil. Under hösten försökte Bannon få Roy Moore vald till senator i Alabama – en tidigare domare som velat förbjuda muslimer från att kandidera till kongressen och kriminalisera utlevd homosexualitet. Jimmie Åkesson har tidigare tagit avstånd från Trumps retorik men Bannon är ännu råare än presidenten. Bannon vill inte ge ”drömmarna” medborgarskap – barn till papperslösa invandrare som ofta levt i USA större delen av sina liv. Han vill att de ska ”självdeportera”.

I Europa överväger Bannon att etablera ett syndikat av Breitbartliknande plattformar på originalspråk. Snabbfotade nyhetssajter om politik som ska konkurrera med inhemsk etablissemangspress.

– Rättvis och frank rapportering med möjlighet för läsarna att kommentera, säger han. Det handlar om att bygga ett community där man både sätter ljuset på och driver frågor politiskt. Det är något som jag tittar på i varje land jag besöker.

Steve Bannon besökte franska Nationella fronten och partiledaren Marine Le Pen i mars 2018. Under våren står Sverige på tur, uppger Bannon, som är mycket intresserad av Sverigedemokraterna. Foto: AP

II.

Under ett dygn lever jag som inbäddad i Steve Bannons lilla stab.

Det börjar med ett sms på onsdagskvällen, fem dagar efter hembesöket på Capitol Hill.

Vill jag, undrar hans pressekreterare, bevaka Steve Bannons framträdande på en mediekonferens arrangerad av Financial Times? Evenemanget går av stapeln dagen därpå i New York, 33 mil norr om Washington.

Utanför fönstret i huvudstaden: tungt snöfall. Nattens tåg- och flygtrafik inställd.

När jag meddelar pressekreteraren att jag tar bilen till New York frågar hon om skjuts. Förmiddagen därpå tar hon, som inte vill förekomma med namn i tidningen, plats i mitt passagerarsäte.

Rapporteringen om Cambridge Analytica rasar som bäst i världsmedierna. Steve Bannon var med och grundade företaget med pengar från Breitbartfinansiärerna Robert och Rebekah Mercer.

Telefonen går varm i passagerarsätet, mejlkorgen står i lågor.

Efter drygt fyra timmar når vi Manhattan. Just som Steve Bannons entourage ska ta hissen från hans svit till hotellets garage ansluter vi.

Vår försenade ankomst skylls på mig. Vid tre tillfällen stannade jag och tankade bensin och kaffe längs vägen.

Ett svaghetstecken, meddelar Trumps forne reseledare Steve Bannon.

– Three stops? We don’t do stops.

Han undrar, gycklande, om svensken kanske ville stanna och avnjuta naturen längs New Jersey Turnpike.

En hårt trafikerad motorväg kantad av bolmande industrier.

På hotellet får jag ett rum i Sean Bannons namn. När jag tilltalar personalen svarar de mig:

– Din spagetti bolognese är på väg, mr Bannon.

Staben klättrar in i en svart Suburban som korsar Manhattan till Financial Times konferens.

Steve Bannon tar framsätet.

Munter, i nypressade militärbyxor, ryter han små beställningar till hjälpredorna bak i bilen. Namn på folk han vill träffa under sitt veckoslut i New York. De svarar i kör.

Vi leds till ett greenroom där Bannon håller hov inför Financial Times chefredaktör i 45 minuter. Smickrar och attackerar omvartannat. Levererar lödiga inifrånskildringar av Vita huset. Testkör nya politiska slogans.

Det slår mig att Bannons iakttagelse om Sverigedemokraterna också gäller honom själv. Han beundrar deras förvandlingsnummer från nynazistisk gatumobb till partiet med den längst sittande partiledaren i dagens riksdag.

Själv kan han, i samma mening, skifta från trulig upprorsmakare till att låta som en av västvärldens mer auktoritativa uttolkare av nationalistisk högerpopulism.

Under övergångsperioden, från valdagen till installationen, var Bannon Trumpteamets tungviktare. Trots noll tidigare erfarenhet av regeringsbygge.

Michael Wolff beskriver 64-årige Bannon som kanske ”världshistoriens allra sämsta chef”. En självupptagen ungkarl med tre kraschade äktenskap bakom sig. Men Bannon hade två avgörande egenskaper för jobbet: som entreprenör var han skicklig på att vinna rika mäns förtroende och egga deras fåfänga. Och han sov aldrig. Så ”i brist på en lämpligare flyttgeneral tvingades man förlita sig på den munvige, aforistiske, kaotiske, slagfärdige improvisatören som dels alltid var på plats och dels, något oväntat, hade läst en bok eller två”, skriver Wolff.

DN:s Björn af Kleen träffade Steve Bannon i en svit på Loews Regency Hotel i New York. Foto: Pontus Höök

Förmiddagen efter konferensen i New York är han mulen.

När jag leds in i sviten vid 10.30 sitter han vid ett spegelbord, stirrande rakt framför sig, omgiven av skyskrapor.

Sömnunderskottet gör honom lättantändlig.

Medarbetarna mottar mejl så frekvent under småtimmarna att de misstänker att han praktiskt tagit aldrig går och lägger sig. Bara sluter ögonen då och då.

I sviten uppstår ett litet debacle kring fotograferingen. Förbannad över bristen på förhandsinformation drämmer han näven så att glasbordet klirrar. Han försvinner in i en sovavdelning och byter om från en dubbelkragsensemble till en annan.

– Let’s roll. I’m pressed for time.

På bordet ligger dagens tidningar lästa. New York Times berättar att säkerhetsrådgivaren HR McMaster är sparkad till förmån för John Bolton. Den senaste personalomkastningen i en serie. Trumps nya val ligger misstänkt nära Bannons ursprungliga kandidater: ”Bannon sa att han försökt puffa för John Bolton, den omtalade höken och diplomaten”, skriver Wolff i ”Fire and Fury”. Om Larry Kudlow, som häromveckan ersatte Gary Cohn som ekonomisk rådgivare, skriver Wolff i samma bok: ”Bannons val hade fallit på CNBC:s konservative nyhetsankare och kommentator Larry Kudlow…”

Presidenten återvänder till sin nationalistiska grund. Nu gör han sig av med globalisterna.

Din trupp tar över Vita huset nu.

– Jag skulle inte uttrycka det så. Det är presidenten som återvänder till sin nationalistiska grund. Nu gör han sig av med globalisterna. Tar in människor som står närmare hans egna ståndpunkter. Bolton kritiseras för att vara neo-konservativ och en av arkitekterna bakom Irakkriget. Men han har lärt sig mycket sedan dess. Jag kan inte tänka mig en kille som bättre förkroppsligar president Trumps ”America First”-policy än Bolton.

– Ta Iran. Kollar man Boltons historia är han väldigt konsekvent. Han har hela tiden sagt att man måste räkna in hela Irans beteende i regionen i kärnvapensöverenskommelsen. Hur landet uppträder mot Bagdad, Damaskus, Beirut. Expansionsplanerna. Folk fattar inte att det inte bara handlar om kärnvapnen.

Trump utnämnde i dagarna John Bolton till ny nationell säkerhetsrådgivare i stället för den sparkade HR McMaster. ”Jag kan inte tänka mig en kille som bättre förkroppsligar president Trumps America First-policy än Bolton”, säger Steve Bannon. Foto: Julie Jacobson/AP

Bannon tror att Boltons tillträde kommer få ”rejäla implikationer för Europa”. I Trumps föreställning drar europeiska stater nytta av USA:s försvar. Bolton kommer driva in Nato-avgifterna, säger Bannon.

– I dag får ni en gratisbiljett tack vare ”the deplorables”.

Han syftar på den amerikanska arbetarklassen och deras skattebörda. Under valkampanjen refererade Hillary Clinton till Trumpfans som ”the deplorables”, de beklagansvärda.

– EU:s och USA:s respektive ekonomier och folkmängd är ungefär lika stora, säger Bannon. Vi spenderar 780 miljarder dollar på försvar. Ni 150. Det kan inte fortsätta. Ni måste dessutom bli mer engagerade i Mellanöstern, i synnerhet i Persiska viken. Detta är det viktigaste i ”America First”: att våra allierade knyts närmare Amerikas vitala säkerhetsintressen. Fakta:Steve Bannon 64 år gammal, växte upp i en arbetarklassfamilj i Richmond, Virginia.

Han utbildade sig till officer i flottan, studerade vid det amerikanska prestigeuniversitetet Harvard och arbetade vid finansinstitutionen Goldman Sachs.

Under 1990-talet började han producera filmer i Hollywood och blev förmögen genom att bland annat äga delar av rättigheterna till tv-serien ”Seinfeld”. Bannon fascinerades av Teapartyrörelsen och producerade bland annat filmen ”Fire from the Heartland” som handlar om tre konservativa kvinnliga aktivister.

2012, när den högerpopulistiska sajten Breitbart News grundare Andrew Breitbart dog, tog Bannon över plattformen med hjälp av pengar från finansfamiljen Mercer.

Han har tre äktenskap bakom sig och tre barn. Han har en särskilt nära relation till sin dotter Maureen, en militär som tjänstgjort i Irak.

Larry Kudlow – Trumps nya ekonomirådgivare – är en bekant till Bannon. En av ”de slugaste snubbarna” i kvarteret, säger han.

– Dessutom ingen globalist, som Gary Cohn var. Larry Kudlow tror på den fria marknaden samtidigt som han är en amerikansk nationalist. Kolla den första intervjun han gav på (tv-kanalen) CNBC, där han föreslog en koalition av handelspartners – det vill säga Sverige; EU – för att bekämpa Kina.

Kina är det röda skynket i Bannons nationalism. I hans föreställning är både Brexit och Trumpvinsten ett logiskt utfall av konkurrensen från kinesisk överproduktion.

– Därför utraderades industriella jobb i Englands Midlands. När gamla Labourröster allierade sig med högern hände Brexit. Det finns en hel hög med studier från (de amerikanska universiteten) MIT och Harvard som visar på en direkt korrelation mellan fabrikerna som försvann i USA – under tryck från Kina – och opioidkrisen som skördar amerikanska arbetares liv.

Är intåget av allierade i Västra flygeln ett tecken på Bannons revansch? Trumputtolkaren Maggie Haberman på New York Times brukar påminna om att ingen någonsin riktigt försvinner ur Trumps krets av rådgivare. Presidenten kan ringa upp vänner han just avrättat offentligt.

– Det handlar inte så mycket om mitt personliga inflytande, säger Bannon. Det är agendan som styr. President Trump inser att hans styrka befästs om han levererar till basen. Det är vad han gör nu. Han återknyter till den.

Under Donald Trumps första tid som president var Bannon en nyckelfigur i Vita huset. När Trump pratade med Australiens premiärminister Malcolm Turnbull på telefon en dryg vecka in i presidentperioden var Bannon närvarande i Ovala rummet, liksom numera sparkade – den första av två – säkerhetsrådgivaren Michael Flynn. Foto: Alex Brandon/AP

USA:s president, säger Bannon, är tillbaka på 26:e våningen. Han syftar på Trumptornet på Manhattan och den självsvåldiga ledarstil som präglade Trumps handlande där. Fortsättningsvis kommer Trump styra landet utan stabschef, enligt Bannon.

– Det är väldigt logiskt, säger han. Fem eller sex killar kommer direktrapportera till honom. Det är vad han är bekväm med. Han är 71 år gammal och möter livet på ett visst sätt. Jag tror han försökte med en stabschef: först lite löst med (Reince) Priebus. Sedan mycket mer strukturerat med John Kelly, som gick för långt. Inget av det fungerade riktigt. Nu återvänder han till sin egen grej. Det handlar inte om mitt inflytande. Han är en sann populist, en sann nationalist. Detta är hans instinkter.

Trump är sin egen stabschef just nu. Jag betvivlar att Kelly ens var informerad om de senaste dragen.

– Med Twitter utraderade han mainstreammedierna som mellanhand. Och med den nya organisationen utraderar han stabschefen som mellanhand.

Det låter på dig som om stabschefen John Kelly redan är ute ur leken.

– Han är ute ur leken. Låt oss säga som det är. Trump är sin egen stabschef just nu. Jag betvivlar att Kelly, som jag förresten har stor respekt för, ens var informerad om de senaste dragen innan de genomfördes. Om det fortsätter i den här stilen tror jag han blir kortvarig. Det är så uppenbart just nu hur Trump styr. Hands on.

III.

Samma fredagskväll som jag är hemma hos Steve Bannon detonerar skandalen Cambridge Analytica.

Enligt Guardians visselblåsare Christopher Wylie hade medgrundaren Bannon djupgående kännedom om företagets tillvägagångssätt.

Det bestrider Bannon själv.

I New York, en vecka senare, tycks han upplivad av den internationella uppmärksamheten.

Om du trodde jag var Darth Vader tidigare är jag nu The Dark Lord. Ett ondskefullt geni!

– Guardian har rusat runt och hittat någon fantast med rosa hår och örhängen som hävdar att han skapat Steve Bannons psykologiska krigsföringsvapen! Om du trodde jag var Darth Vader tidigare är jag nu The Dark Lord. Ett ondskefullt geni! Härligt! Men vad hände med regeln om två av varandra oberoende källor? Om Guardian nöjer sig med en källa har jag alla möjliga historier om Obama och Clinton att erbjuda. Där kan jag verkligen leverera!

– Först var det ryssarna som låg bakom att Donald J Trump blev USA:s president. Vilket inte gick att bevisa. Mueller är numer bara intresserad av röjandet av bevis och Trumps bankpapper. Så vet ni vad som ligger bakom vinsten? FACEBOOKDATA! Skojar ni? Tror du på fullaste allvar… Ska jag sitta här och… Det är så skrattretande.

Du visste inte hur Cambridge Analytica gick till väga för att komma över 50 miljoner människors uppgifter?

– Inte Facebookgrejen, men jag visste att företaget var ute på marknaden för att få fatt i personuppgifter. Det var därför Bob Mercer grundade det. Och? Dina personuppgifter är överallt. Om du tror de är skyddade är du blåst.

”Först var det ryssarna som låg bakom att Donald J Trump blev USA:s president. Vilket inte gick att bevisa”, säger Steve Bannon. Och nu: ”FACEBOOKDATA! Det är så skrattretande.” Foto: Pontus Höök

Bland de där 50 miljonerna finns några miljoner deplorables. Har du dåligt samvete för att du sålt ut dem?

– Inte alls. De hade godkänt att vara där från början.

Däremot är Steve Bannon redo att slå mynt av det gryende motståndet mot teknikjättarna.

Hos Julius Evola, den fascistiske filosof som Bannon gärna läser, har han fångat ett stråk av antimodernistisk teknikpessismism.

Samtidsmänniskan, säger Bannon, är en ”digital träl” som fått sin personliga integritet beslagtagen av Facebookgrundaren Mark Zuckerberg. Bannon tänker driva opinion mot ”globalistmaskinen” Facebook genom att inordna kritiken mot teknikjättarna i ett nationalistiskt narrativ.

Han är sporrad av den ryske nationalisten Alexander Dugin, som anses stå Putin ideologiskt nära, och en åskådning Bannon refererar till som ”traditionalism”. I boken ”Bannon. Always the Rebel”, säger han att vi kanske kan lära oss något av Putins respekt för ”traditionalism och nationalism”: ”…Putin försvarar traditionella institutioner, och han försöker göra det i form av nationalism”.

Läs också: Alexander Dugin förutspår nationalistiskt uppsving i Europa – på grund av Trump

– Tänk på det, säger Bannon. Hela grunden i denna populistiska nationalistiska rörelse är ett traditionellt samhälle. Och kärnan i ett traditionellt samhälle är ens personliga integritet. Den som vi givit upp i vår digitala era. Det är vad Facebookgrejen visar: vi har förlorat vår integritet utan att vi ens visste om det. Eftersom globalistmaskinen inte ville att vi skulle veta. Och nu rumlar Mark Zuckerberg omkring på Facebook som han vore nyanställd. Han får mig att tänka på filmen ”Casablanca”: Pågår det spelande på detta etablissemang? Åh, herrn, här är din vinst…

Facebook skrapar ens persondata för en dollar per skalle. Det är vad hela företaget går ut på.

– Vad som hänt på Cambridge Analytica är helt enligt Zuckerbergs affärsmodell. Facebook skrapar ens persondata för en dollar per skalle. Det är vad hela företaget går ut på. Moderna människor är livegna, okej? Och jag tror folk tröttnat. På att få sin person bestulen. Av osynliga krafter. Jag hoppas Zuckerberg, affischpojken, ställs till svars, för jag vet att vi kommer göra det.

”Vad som hänt på Cambridge Analytica är helt enligt Zuckerbergs affärsmodell”, säger Steve Bannon om Facebookchefen. Foto: Nam Y Huh/AP

Människors personuppgifter ska fritas från teknikjättarna och placeras i allmän stiftelse skyddad av förmyndare utsedda genom val.

Det är nu Steve Bannons åsikt.

– Tro mig, då skulle Zuckerberg inte vara så mäktig och rik längre.

”Nationalismen 2.0” vilar på tre ben, säger Bannon. Res murar runt nationen och den personliga integriteten. Erövra sedan makten från centralbankerna genom att flytta kapital till kryptovalutor. Som han själv just ni investerar i.

– Centralstyrda regeringar har devalverat ditt medborgarskap. Centralbankerna har devalverat din valuta, kolla på euron. Och den teknokratiska statskapitalismen har devalverat din person. Om vi återupprättar allt detta får vi hälsosamma länder med hälsosamma medborgare. Kampen står alltså mellan globalister som vill kontrollera digitala trälar och medborgare – från Sverige till Iowa – som vill ha kontroll över sig själva och sina egna samhällen.

Teknikmotståndet kan vinna tillräcklig allmängiltighet för att kunna konkurrera med den nya kvinnorörelsen i attraktionskraft, tror Bannon.

Metoo, kvinnornas kamp mot sexuella övergrepp, är berättigat. Dessa är vidriga.

Han oroar sig för ”Time’s Up”, den rättviserörelse initierad i Hollywood som kämpar för mer jämställda arbetsplatser.

– Jag är väldigt orolig för den, säger han. Time’s Up kan liknas vid franska revolutionen, en radikal omstrukturering av samhället med patriarkatets upphörande som mål. Patriarkatet har styrt i 5.000 år.

– Metoo, kvinnornas kamp mot sexuella övergrepp, är berättigat. Dessa är vidriga. Men Time’s Up är mer djupgående, med enormt politiskt inflytande. Utgången i valen i Virginia, Alabama och Pennsylvania är knutna till rörelsens energi. Jag ser en kommande kollision med den populistiska nationalismen som vill bevara samhällets traditionella struktur.

”Kampen står alltså mellan globalister som vill kontrollera digitala trälar och medborgare – från Sverige till Iowa – som vill ha kontroll över sig själva”, säger Steve Bannon. Foto: Pontus Höök

IV.

Efter intervjun sitter jag i hotellobbyn och skriver när ett bekant ansikte plötsligt uppenbarar sig.

Michael Wolff, som slog en kil mellan Bannon och Trump med ”Fire and Fury”, cirkulerar i lobbyn.

Offentligt hävdar Bannon att han inte läst boken, även om han heller inte tagit avstånd från vad som står i den.

När Wolff framträdde i Washington i januari ville han inte svara på huruvida han fortfarande har kontakt med Bannon.

Jag går fram till Wolff och presenterar mig.

Är du här för att träffa Steve Bannon?

Han ler försiktigt. Och frågar mig.

– Har du just träffat honom eller?

Ja.

– Well, yes.

Vad är sken och vad är verklighet i amerikansk politik?

Alldeles nyss, uppe i sviten, ställde jag som sista fråga till Steve Bannon:

Jag fattar att du är hårdhudad, men ändå: hur kändes det när USA:s president hävdade att Sjavige Steve tappat förståndet?

– Noll!

Han började skratta, bubblande.

– Det är ju Trump! Lyssna på mig: Med Trump är det något nytt varje dag. Jag kunde inte bry mig mindre.

