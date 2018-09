Stökigt på nytt när Kavanaugh ställdes inför tuffa frågor

Den 53-årige domaren sade också att den amerikanska nationens ”exekutiva del”, presidenten, inkluderas i den formuleringen, rapporterar nyhets-tv-kanalen CNN.

Däremot vägrade Kavanaugh att uttala sig om huruvida USA:s president kan ställas inför rätta, eller tvingas till förhör inför åklagares utredare. Det senare skulle kunna bli aktuellt om den särskilde åklagaren Robert Mueller vill höra president Trump i den Rysslandsutredning han leder.

– Jag kan inte ge er något svar på en sådan hypotetisk fråga, sade Brett Kavanaugh till frågeställaren Dianne Feinstein, demokrat och senator för delstaten Kalifornien, rapporterar tidningen Washington Post.

Brett Kavanaugh lät förstå att han skulle kunna utfärda domar även mot en president som utnämnt honom till domare i högsta domstolen. I sammanhanget nämnde Kavanaugh att han dömt i ett fall där en fånge i det ökända fånglägret vid Guantánamobasen drev ett rättsfall mot den tidigare presidenten George W Bush, som var den president som utnämnt Kavanaugh till det jobb han då innehade.

Inledningen av onsdagens utfrågning blev en stökig tillställning, lik den som utspelades på tisdagen, första dagen av den omfattande utfrågning som senatorerna har kallat in presidentens kandidat till. Processen fick på nytt avbrytas när högljudda demonstranter av senatens vakter tvingades lämna salen.

Efterhand blev dock stämningen lugnare under denna dag två, samtidigt som de verkligt tuffa frågorna väntades komma upp på dagordningen.

Kavanaugh sattes under hård press från liberala republikaner och demokrater, som fruktar att han kommer att försöka inskränka rätten till abort, rapporterar TT. Hans svar var att han är medveten om frågans vikt och att han kommer att respektera högsta domstolens prejudikat i frågan.

– Jag lever inte i en bubbla — jag lever i den verkliga världen, sade Kavanaugh sedan demokraten Dianne Feinstein uppmärksammat honom på antalet dödsfall bland kvinnor som utfört illegala aborter innan ett beslut om rätten till abort togs 1973.

Brett Kavanaugh har både under första och andra dagen uttryckt sig på ett rakt och enkelt sätt. På frågor från vänligt sinnade senatorer – republikanska sådana som exempelvis Lindsey Graham – svarade han på personliga frågor om skillnaden mellan domaren Kavanaugh och privatpersonen Kavanaugh. Med ett leende och viss humor beskrev domaren hur hans döttrar uppfattat hans agerande hittills under utfrågningen: ”Pappa, du skötte dig bra.”

En annan sida Kavanaugh fick tillfälle att lyfta fram var hans engagemang för mindre lyckligt lottade medborgare, där han utan åthävor berättade att han sedan lång tid tillbaka deltagit i frivilliginsatser för behövande, exempelvis delat ut mat och kläder till hemlösa.

– Sådant arbete har lärt mig mycket, sade domaren.

