Stor covid-19-vaccinstudie går in i sista fasen

I dagsläget pågår kliniska försök med 25 covid-19-vaccin, enligt världshälsoorganisationen WHO. Ett av dem är Moderna Therapeutics, som utvecklas i samarbete med den amerikanska hälsomyndigheten National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID).

Vaccinet började testas på människor i mars och på måndagen startade den tredje och sista fasen.

Totalt väntas 30.000 vuxna delta i försöken som genomförs på nästan hundra amerikanska forskningsplatser – först ut att få en spruta var en person i Savannah, Georgia. Testpersonerna får antingen två sprutor med 100 mikroram vaccin med 28 dagars mellanrum eller en placebo. Därefter kommer de att övervakas för att se om de blir smittade av coronaviruset, uppger CNN.

Moderna Therapeutics vaccin är ett så kallat mrna-vaccin. Det innebär att man sprutar in delar av genetiskt material från coronaviruset i kroppen. När genmaterialet tar sig in i cellerna börjar cellerna tillverka virusproteiner som immunförsvaret producerar antikroppar mot, enligt Läkemedelsverket.

Tidigare i juli publicerades resultat från fas 1 av försöken i tidskriften New England Journal of Medicine. De visade att vaccinet generellt sett gav milda biverkningar som muskelsmärta, huvudvärk, frossa, trötthet och smärta vid injektionsplatsen.

Även om allt går som planerat tar det månader innan några data kan presenteras från fas 3. Modernas vd Stephen Hoge räknar med att kunna styrka att vaccinet har effekt någon gång i slutet av året.

– Vi är optimistiska, försiktigt optimistiska, sade han vid ett möte med ett utskott i kongressens representanthus förra veckan, säger han enligt nyhetsbyrån AP.

Efter beskedet om att Moderna nu inleder de sista försöken rusade bolagets aktie cirka 10 procent i måndagens amerikanska förhandel. Moderna står fast vid målet att kunna leverera omkring 500 miljoner doser av vaccinet per år, och potentiellt upp till 1 miljard doser per år med början 2021, skriver nyhetsbyrån Direkt.

De senaste veckorna har över 150.000 personer i USA registrerat sitt intresse för att vara med i vaccinstudier. Enligt virologen Larry Corey vid Fred Hutchinson Cancer Research Institute i Seattle – som övervakar testplatserna – är det viktigt att tillräckligt många svarta och personer med latinamerikanskt ursprung deltar, eftersom de grupperna är hårt drabbade av sjukdomen.

– De här försöken måste spänna över flera generationer, de måste vara multietniska, de behöver spegla mångfalden bland USA:s befolkning, säger han.

Modernas testvaccin innehåller genetiskt material från coronaviruset. Foto: Ted S. Warren/AP

Förra veckan presenterade det svensk-brittiska bolaget Astra Zeneca, som är delägare i Moderna Therapeutics, de första resultaten av sin egen vaccinstudie. Den visade att ingen av testpersonerna hade upplevt allvarliga biverkningar samtidigt som samtliga hade utvecklat antikroppar.

Enligt Sveriges nationella vaccinsamordnare Richard Bergström är Modernas vaccin ett av fyra som har kommit ungefär lika långt i sin utveckling. De andra är Astra Zeneca/Oxford University, Johnson & Johnson samt Pfizer/Biontech.

– Astra Zeneca ligger något före de andra i de kliniska prövningarna, men det som avgör är vem som kommer först är hur försöken går, säger han till DN.

Både Moderna Therapeutics och Pfizer/Biontechs vaccin är mrna-vaccin, som är baserade på en helt ny teknologi.

– Vi vet ännu inte om de ger skydd mot infektion. Det är också osäkert om de har effekt i alla befolkningsgrupper, hos äldre är det alltid svårare att få ett immunsvar. Det här är skälet till att vi måste satsa på flera olika vaccin, det kan bli så att vissa rekommenderas till olika grupper.

Förhandlingarna om att köpa in vaccin till Sverige sker inom ramen för EU. Än så länge har unionen bara slutit en överenskommelse med Astra Zeneca, men det pågår aktiva diskussioner med tio–tolv bolag.

– Det är kanske hälften av dem som vi för mer avancerade förhandlingar med.

