Stor misstro mot politiska systemet inför EU-valet

Fakta. 46 000 intervjuades

Tankesmedjan European council on foreign relations (ECFR) har låtit undersökningsföretaget Yougov intervjua 46.000 väljare i 14 länder, däribland Sverige.

Intervjuerna gjordes mellan 23 januari och 25 februari i år.

Författare till rapporten ”What europeans really want: five myths debunked” är Mark Leonard, grundare och chef för ECFR, Ivan Krastev, författare och ordförande för bulgariska tankesmedjan Centre for Liberal Strategies samt Susi Dennison, chef för ECFR:s Europaprogram.