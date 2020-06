Stora demonstrationer väntas på minnesdagen för slaveriets avskaffande

Ända sedan slutet av 1800-talet har miljontals i USA hedrat slaveriets avskaffande under en minnesdag känd som Juneteenth. I år förväntas minnesdagen bli mer uppmärksammad än någonsin. Hundratals amerikanska företag och arbetsplatser har för första gången gjort det till en ledig dag, såväl som flera delstater och städer, bland annat New York.

Enorma demonstrationer planeras i ett femtiotal storstäder, som en fortsättning på de landsomfattande protester mot polisvåld och rasism som präglat USA under juni.

- Vi lever just nu i ett av de största ögonblicken i medborgarrättsrörelsens historia. På pappret fick vi vår frihet för århundraden sedan. Men nu söker vi verklig frihet, säger Hawk Newsome, en av grundarna av New Yorks lokala Black Lives Matter-rörelse, till Wall Street Journal.

En man med en t-shirt prydd med en Juneteenth-logga. Foto: Valerie Macon/AFP

Protesterna sammanfaller nu med en landsomfattande debatt om USA:s historiska skuld från slaveriet. Flera städer och delstater har under de senaste veckorna plockat ner eller flyttat statyer som hedrar sydstatsgeneraler och slavägare, efter mångåriga protester från svarta och antirasister.

I Richmond, som var sydstaternas huvudstad under inbördeskriget, ska en staty av sydstaternas general och slavägare Robert Lee plockas ner. Debatten om statyerna är kulmen på en eskalerande konflikt om den amerikanska söderns historieskrivning. De som kritiserar statyerna poängterar att de inte uppfördes direkt efter inbördeskriget, utan först i början av 1900-talet när svarta i södern började få nya rättigheter. De betraktas därmed som ett sätt för söderns vita att försöka påminna sina svarta grannar om att det fortfarande är sydstaternas värderingar som gäller i södern.

Bryan Stevenson, en berömd jurist och medborgarrättsaktivist i Alabama, brukar säga att den amerikanska södern förlorade inbördeskriget, men de vann berättelsen om kriget.

Slaveriet avskaffades när kriget var över, men rasismen, segregationen och diskrimineringen överlevde. Myterna om att sydstaterna startat kriget med ädla motiv om regionalt självbestämmande har länge präglat söderns historieskrivning. I själva verket är alla seriösa historiker i USA sedan länge överens om att kriget startades för att sydstaterna ville bevara slaveriet som social och ekonomisk institution.

Debatten om söderns skuld var länge låst av den amerikanska politikens djupa skyttegravar och polarisering. Men den här sommaren verkar något ha förändrats. Monument och statyer har plockats ner i dussintals städer och den populära rallyserien Nascar, som främst lockar en vit konservativ publik, kom nyligen med besked att de förbjuder sydstatsflaggan från alla publikevenemang.

Filmen ”Borta med vinden”, som lägger ett romantiskt skimmer över slaveriets tyranni, plockades tillfälligt bort från strömningstjänster och har nu återvänt med en tillagd historielektion om inbördeskriget. Donald Trump, som inte brukar bry sig om vad kritiker säger, tvingades flytta sitt planerade kampanjtal i Tulsa, Oklahoma, efter att kritiker sade att det var olämpligt att hålla det just på Juneteenth.

En av den amerikanska söderns stora författare, William Faulkner, brukade säga att historien aldrig dör i södern. Men den här sommaren verkar ovanligt många amerikaner åtminstone redo att vända blad. Unga amerikaner tar nu tydligt avstånd från den nostalgiska historieskrivning som länge präglat sydstaterna. 82 procent av amerikaner under 30 säger i en my opinionsmätning att de stöder Black Lives Matter-rörelsen. Men debatten är förstås inte över.

Många städer räknar med oroligheter under helgen. Den uppmärksammade högerextrema demonstrationen i Charlottesville 2017 ägde rum delvis för att stödja Robert Lee-statyn i staden. Där omkom en antirasistisk motdemonstrant då en högerextrem aktivist körde en bil rakt in i en folksamling. Liknande attacker har ägt rum i 19 städer under sommarens demonstrationer. Enligt Washington Post har många av attackerna utförts av högerextrema.

I New York, Atlanta, Washington DC och Los Angeles har arrangörer och aktivister planerat demonstrationståg med tusentals medverkande på fredagen. En stor demonstration mot Trump planeras även i Tulsa på lördagen, då presidenten håller sitt stora kampanjtal, en dag senare än planerat.

Fakta. Frigivandet Juneteenth kallas minnesdagen för frigivandet av de sista slavarna i USA 1865. Juneteenth är ett så kallat teleskopord för June nineteenth, 19 juni. Visa mer

