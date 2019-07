Stormen Barry tappar kraft – ännu stora mängder regn

Barry nådde land som en orkan på lördagsmorgonen lokal tid men försvagades snabbt till tropisk storm och väntas försvagas ytterligare under det kommande dygnet.

Vindhastigheten var på söndagsmorgonen svensk tid drygt 22 meter per sekund, vilket är stormnivå.

Prognoserna för nederbörden har sänkts, och nu räknar man med som mest 200-380 mm regn över delar av sydliga och centrala Louisiana och sydvästra Mississippi, skriver Nola.

Det rör sig fortfarande om mycket stora regnmängder – det kan alltså bli över 350 liter per kvadratmeter – som kommer att orsaka översvämningar.

Barry rör sig norrut med omkring 12 kilometer per timme.

Att stormen fick en så långsam bana, och rörde sig längs kusten väster om New Orleans, räddade staden från översvämningar den här gången. Man hade varnat för att vattenståndet i Mississippi var ovanligt högt för årstiden, och att Barry kunde ha blivit droppen som fick den att svämma över, men nu hann vattennivån sjunka lite innan den på nytt kommer att stiga.

Prognos över Barrys bana de kommande dygnen. Den är utfärdad av USA:s vädermyndighet vid klockan 22 på lördagskvällen i USA, det vill säga 05.00 på söndagsmorgon svensk tid. Foto: National Weather Service

USA:s vädermyndighet har fortfarande stormvarning utfärdad för områdena mellan Grand Isle och Cameron samt för sjöarna intill New Orleans – och centrala staden.

Risk för flodvågor finns från Intracoastal City till Biloxi och kring sjön Pontchartrain.

Morgan City, en av de hårdast drabbade orterna, var utan ström. Närmare 120.000 hushåll var utan ström på lördagskvällen efter att strömmen dragit in över land, rapporterar CNN.

Flera orter har beordrat sina invånare att lämna sina hem på grund av väntade översvämningar.

Enligt CNN:s meteorolog är större delen av stormen fortfarande utanför kusten, trots att stormens kraftcentrum nått en bit över land.

Områdena kring New Orleans, Baton Rouge och Lafayette väntas känna effekterna av Barry under söndagen, med nederbördsmängder kring 250 mm (Baton Rouge, Iberville) och New Orleans omkring 80 mm.

Det finns fortfarande risk för virvelstormar.