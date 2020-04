Storseger för president Moons parti i Sydkoreas val

Det demokratiska partiet, som president Moon Jae-in tillhör, stärkte sin ställning i parlamentet i onsdagens val och vann 163 av parlamentets 300 platser.

För Moon, vars mandatperiod går ut 2022, är resultatet ett kvitto på att sydkoreanerna stödjer regeringens politik under utbrottet av det nya coronaviruset.

Virusspridningen har snarast bidragit till att stärka Moons ställning som inte såg lika ljus ut i januari. Då handlade debatten om en försämrad ekonomi, havererade samtal med Nordkorea och en rad politiska skandaler i regeringen.

Under coronakrisen har dock regeringen vunnit tillbaka folkets förtroende. Sydkorea agerade snabbt när viruset kom till landet och har utmärkt sig för att utföra många tester på misstänkt smittade. Landet har också, genom krisberedskapslagar, kunnat spåra de smittade genom att få tillgång till deras gps i mobilerna, kreditkortstransaktioner samt övervakningskameror.

Strategin tycks ha fungerat. Sydkorea har planat ut kurvan över antalet nya smittade och har gått från att som mest ha haft 900 nya smittade per dag till runt 30 nya fall om dagen den senaste veckan. Landet har nu sådan kapacitet att tillverka testutrustning att det exporterar till en rad länder. Vissa länder skickar även sina testresultat till laboratorium i Sydkorea.

Valresultatet innebär att Moons demokratiska parti har den största majoriteten i parlamentet sedan de första demokratiska valen i landet 1987.

Valet var det första som gick av stapeln under coronapandemin och skedde under ovanliga former. Väljarna tvingades tvätta händerna i handsprit och ta på sig plasthandskar innan de iklädda ansiktsmasker kunde lägga sin röst. I köerna till valbåset rådde strikta regler om en meters avstånd och alla fick sin kroppstemperatur kontrollerad. De som hade över 37,5 grader lotsades genast till ett speciellt område för att rösta.

Trots viruset blev valdeltagandet, 66 procent, det högsta på 18 år. En bidragande orsak är att 18-åringar för första gången fick rösta, tidigare gick åldersgränsen vid 20 år.

