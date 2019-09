Störtade helikopterns färdskrivare har hittats

Det var i lördagseftermiddag som en helikopter på väg till en festival i Nordnorge störtade. Alla sex ombord har hittats döda. Piloten var svensk medborgare, en 27-årig man. I samband med kraschen började det brinna i helikoptern.

Nu har norska haverikommissionen hittat helikopterns färdskrivare. Eftersom den skadades svårt i kraschen tror Kåre Halvorsen, avdelningschef vid haverikommissionen, att det kan bli svårt att hitta information på den.

– Färdskrivaren hittades i vraket. På grund av branden som uppstod är den väldigt skadad och vi ser det som en bonus om vi kan läsa ut något från den, säger han till VG.

Det finns inget som tyder på att det fanns utrustning i helikoptern som tog upp ljud. Nu kommer färdskrivaren att skickas till experter i Frankrike.

– Där kommer de att försöka läsa av den på ett laboratorium, säger Kåre Halvorsen.

Om man lyckas få ut information från färdskrivaren kan den visa uppgifter om höjd och hastigheten helikoptern hade vid olyckan.

Helikoptern hade hyrts in i samband med musikfestivalen Høstsprell, som skulle pågått under helgen, men arrangörerna valde att ställa in efter olyckan. Förutom den svenske mannen var alla fem dödsoffer hemmahörande i Alta. Fyra av dem var nära vänner, födda 1998 och 1999. En 22-årig kvinna var även med ombord.

