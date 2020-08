Studie: Grönland förlorade en miljon ton is varje minut under 2019

Forskare från nio universitet i USA, Tyskland, Nederländerna och Belgien har använt data från Nasas satelliter för att kunna uppskatta Grönlandsisens massa. Datan har samlats in sedan 2003, och sedan dess har den genomsnittliga smältningen varit 225 miljarder ton is per år.

Så mycket förlorades bara under juli månad förra året – slutnoteringen landade på dubbelt så mycket. Förmodligen den största siffran på flera sekel, eller till och med millennium, enligt forskarna.

– Det var chockerande, och deprimerande, siffror. Men det är heller inte så överraskande med tanke på att vi har sett omfattande smältning både 2010 och 2012 och jag förväntar mig att vi kommer se fler och fler sådana år framöver, säger forskningsledaren Ingo Sasgen till The Guardian.

Anledningen till de extrema siffrorna 2019 tros vara vädermönster som lett till att varm luft hållit sig kvar över Grönland under längre perioder, samtidigt som samma mönster ledde till relativt lite snöfall.

De två föregående åren var väderrörelserna det motsatta, vilket gjorde att smältningen 2017 och 2018 var ovanligt liten. Dock ändå tillräcklig för att fortfarande förlora is, så dessa kallare år kan inte kompensera för förlusterna under de varmare.

– Det man kan se är att vi har gått in i en helt ny fas, med större variationer i smältningsgrad från år till år. Grönland har blivit lite bipolärt, säger Ingo Sasgen.

Smältande polarisar är den största bidragande orsaken till stigande havsnivåer, som redan utgör ett påtagligt hot runt om i världen. Om all is på Grönland smälter skulle havsnivån stiga med sex meter, skriver The Guardian.

Det lär dock inte hända inom överskådlig framtid, då smältningstakten sänks när isarna förlorar kontakten med varmare vatten. Att smälta all is genom bara varmare luft skulle ta århundraden. Forskarna menar att vi heller inte nått ”point of no return”, där minskningen av växthusgaser i atmosfären inte längre skulle kunna hejda smältningstakten.

– Om vi minskar koldioxidutsläppen kommer vi minska uppvärmningen av Arktis. Så även om isen så småningom kan försvinna till stora delar skulle det ske mycket långsammare, vilket skulle ge de 600 miljoner människor som bor i kustområden mer tid att flytta, säger Ingo Sasgen.