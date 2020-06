Studio DN 11 juni: Protesterna mot polisvåldet har blivit en anti-Trump-rörelse

Lyssna här:

En opinionsundersökning från The Washington Post visar att 61 procent av amerikanerna anser att president Trump har hanterat protesterna på ett dåligt sätt, medan 35 procent stöder det. En klar majoritet tycker också att demonstranterna har rätt i kritiken av polisens attityd gentemot svarta amerikaner - 69 procent av de tillfrågade anser att George Floyds död visar ett utbrett problem i USA, medan 29 procent ser händelsen i Minneapolis som en isolerad händelse. Siffrorna visar en kraftig förändring – för sex år sedan ansåg hälften att liknande fall var enskilda, isolerade händelser.

I Studio DN medverkar i dag den amerikanska frilansfotografen Evelyn Hockstein, som har bevakat dem varje dag, för Dagens Nyheter och The Washington Post.

Hon berättar att demonstrationerna har samlat alla möjliga människor:

– Det har varit väldigt vackert, med skyltar för enighet, styrka, frustration och ilska, alla upptänkliga mänskliga känslor, faktiskt. Här har många också dragit in andra frågor, man ser skyltar för homosexuellas rättigheter, för transpersoner och för Palestina. Det har förvandlats till en anti-Trump-rörelse. Det har varit starkt att följa, och att det har blivit en global rörelse.

Normalt kan besökare komma relativt nära Vita huset, men den senaste tiden har stängsel och avspärrningar ökat avståndet kraftigt. Hon menar att det har ökat människors ilska över bristen på ledarskap.

– I USA kan människor normalt komma nära makthavare och politiker. Man kan gå in i kongressen, man kan knacka på dörren till sin senator. Man kommer förstås inte in i Vita huset, men man har kunnat komma ganska nära. Nu omgärdas det av ett stort svart staket, dubbelt på vissa platser, som har skurit av det från folk. Folk blir ursinniga, och uppfattar det som en barriär: ”jag lyssnar inte, jag bryr mig inte om vad ni säger.” President Trump såg det nog som ett styrketecken först, men nu har människor gjort en konstutställning av det, med affischer, fotografier och andra verk, säger Evelyn Hockstein.

Under onsdagen monterades konsten ned.

I huvudstaden har också dragkampen mellan Vita huset och District of Columbia blivit tydligt, med president Trumps hårda tag mot demonstranter och förberedelse av militära insatser – och borgmästare Muriel Bowsers initiativ att döpa om gator och torg efter rörelsen Black Lives Matter. Men borgmästaren är inte okontroversiell:

– Jag tror att responsen var väldigt blandad. Många uppskattar förstås att hon tog ställning för rörelsen, och det var en stor och dramatisk gest. Men inom Black Lives Matter finns också de som anser att Muriel Bowser använder deras slogan, men att hon inte tar dem på allvar. I DC finns en rad aktuella frågor som handlar om social rättvisa, och det är en stad som genomgår snabb gentrifiering.

Organisationen Committee to protect journalists har fått in rapporter på över 300 fall där journalister har blivit angripna. Evelyn Hockstein bevakade bland annat vit makt-demonstrationerna i Charlottesville 2017 (där en person dödades), men har känt sig trygg under sitt arbete just nu, men tillägger:

– Jag har absolut känt av en stark antimedial attityd under de senaste åren, och känt mig hotad när jag har arbetat. En folkmassa kan lätt vändas mot medierna och anklaga dem för att vara ”fake news”. I Charlottesville var allt så kaotiskt, och det som var särskilt obehagligt då var att så många var beväpnade att jag visste att om någon bestämde sig för att skjuta, skulle det snabbt kunna bli ett blodbad.

Lyssna på avsnittet här:

Podden är gratis för alla. Lyssna i DN-appen eller på Radioplay eller andra poddplattformar.

I DN-appen kan du välja att ladda ner och lyssna offline. Ladda ner Dagens Nyheters app för iOS här och för Android här. Information om alla poddavsnitt finns här.

Lyssna också på: ”Läget i Washington är laddat och spänt”