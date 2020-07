Studio DN 2 juli: ”Det är uppenbart att John Bolton vill skada presidenten”

USA-valet 2020

Programledaren Augustin Erba pratar med DN:s utvecklingschef Martin Jönsson, som läst många av de böcker som publicerats om Donald Trumps tid som president - inklusive förre säkerhetsrådgivaren John Boltons nya ”The room where it happened”.

Vem är John Bolton?

– John Bolton är en rutinerad diplomat som haft många tunga uppdrag under flera presidenter och bland annat varit USA:s FN-ambassadör. Han är en hök och väldigt konservativ. Därför är naturligtvis hans kritik extra känslig, eftersom den kommer från höger.

Trump har ju velat stoppa boken och hävdar att den röjer sekretesstämplad information som skadar rikets säkerhet och relationen till alla länder. Stämmer det?

– Det är inte alls omöjligt att det kommer att bli åtgärder mot Bolton. Även om mycket av det som finns i boken redan är känt. Med Trump är det ju så att det mesta som är känt kommer från presidenten själv, via hans Twitter-konto. Men det som var känsligt här var att det handlade mycket om de samtal som har förts med stater som Turkiet, Ukraina och Kina. De tre länderna har inte läckt så mycket från sin sida, utan det här är det som är inifrån rummet där det hände, som John Boltons bok också heter.

Om nu Bolton var så fruktansvärt erfaren i politik och hade varit i de här kretsarna så länge. Hur var det möjligt för honom att inte ge ut boken på ett sätt som gör att den inte innehåller säkerhetsklassad information?

– Jag tror att han vill skada presidenten. Det är ganska uppenbart. Han har också varit väldigt hård i sin retorik när han framträder om boken. Han pratar om den irrationella, lynnige presidenten och om den tomma stolen i Vita huset – att det inte finns någon på den platsen, att Trump bara är intresserad av att bli omvald. Han beskriver Trump som okunnig, osaklig och att han inte tar till sig någon form av information. Jag tror att han helt enkelt har fått nog, blivit besviken på Trump och vill slå tillbaka.

En annan bok som kommit nyligen är från Washington Posts faktagranskare. Du har läst den - och träffat dem. Berätta.

– Ja, den heter ”Donald Trump: His assault on the truth” av Glenn Kessler, Salvador Rizzo och Meg Kelly, som jobbar med faktagranskning och som dokumenterat hela 19127 lögner eller förvanskningar från presidenten sedan januari 2017. Här har de samlat en del av dem, bl a en del som fått det värsta betyget: fyra Pinocchionäsor.

Vad är det som gör att Trumps ljugande skulle vara värre än de andra presidenternas?

– Jag tror det handlar om hela retoriken och hur den har förändrat det politiska landskapet – att det helt enkelt har blivit en förnekelse av kunskap, fakta och vetenskap. Det vill säga att det enda som räknas i Trumps värld, bland hans anhängare, är åsikter. Att på så sätt ta bort sanningen och faktapåståenden som ett element i debatten, det har ju varit hans uppenbara mål hela tiden. Frekvensen av hans grova lögner har bara ökat i takt med att han nu också twittrar mycket mer än han gjorde tidigare, då blir det också fler lögner.

Säg något mer om alla de andra böcker som också kommit om Trump?

– Det finns ju en enorm mängd, både från Trumpsupportrar och kritiker. De mest intressanta är väl två kategorier: dels böckerna inifrån administrationen, dels de journalistiska granskningarna, som ”A very stable genius” av Washington Posts Philip Rucker och Carol Leonig, Bob Woodwards ”Fear” - och han kommer snart med en uppföljare - Michael Wolffs böcker. Jonathan Karl på ABC har skrivit en väldigt bra bok som heter ”Front row at the Trump show”. Det är ett väldigt väldokumenterat presidentskap.

