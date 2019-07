Uppgörelse klar om nytt övergångsstyre i Sudan

Vid en presskonferens på fredagen berättade medlare från Afrikanska unionen, AU, att parterna har kommit överens om att upprätta ett styrande råd under tre år ”eller något mer”, fram till dess att val hålls. Under den perioden ska rådets ordförandeskap rotera mellan militära och civila företrädare.

Medlarna från AU och grannlandet Etiopien har under två dagar lett intensiva samtal om Sudans framtida styre mellan det nuvarande militära övergångsrådet och företrädare för den paraplyorganisation som samlar flera oppositionella grupper, FFC (Forces for freedom and change).

Den militärjunta som nu styr tog över sedan diktatorn Omar al-Bashir störtats den 11 april. Hela tiden sedan dess har oppositionen krävt ett skifte till civilt styre.

FFC-ledaren Omar al-Degair säger att avtalet ”öppnar vägen till att bilda övergångsinstitutioner”.

– Vi hoppas att detta är början på en ny era.

Men den sudansk-amerikanska människorättsadvokaten Azaz Elshami är skeptisk. I en intervju med al-Jazira kallar hon uppgörelsen ”ett pr-trick”.

– Det är svårt för mig att lita på den här maktdelningen.

En känslig punkt är hur ansvar ska utkrävas för massakern på demonstranter den 3 juni, då minst 62 människor dödades (över 100 enligt oppositionen).

Efter blodbadet bröt Sudans proteströrelse all kontakt med juntan under flera veckor.

Enligt en läkarorganisation och andra samstämmiga vittnesmål utfördes våldsdådet av medlemmar ur den halvofficiella milisen RSF, som kontrolleras av militärrådets starke man Mohamed Hamdan Dagalo, känd under pseudonymen Hemeti.

I överenskommelsen ingår att inrätta en oberoende utredning av den senaste tidens våld, och Dagalo säger att ”avtalet är heltäckande och kommer inte att utesluta någon”.

Enligt uppgörelsen får militären makten under två av de tre övergångsåren.

– Det kanske hade accepterats före den 3 juni, när Hemeti av många fortfarande sågs som en allierad, säger Azaz Elshami till al-Jazira.

– Vad jag förstår har FFC varit tvunget att gå med på något som är acceptabelt för andra intressenter.

Elshami ser avtalet som ”det första steget i en lång process”.

Avtalet har luckor. Frågan om att inrätta en lagstiftande församling skjuts exempelvis upp. Före massakern den 3 juni hade militärrådet gått med på att ge FFC två tredjedelar av en sådan.

När nyheten om avtalet kom ut utbröt jubel på gatorna i Khartoum och tvillingstaden Omdurman.

Läs mer: Samtal om civilt styre i Sudan

Läs mer: Nya protester mot militärstyret i Sudan