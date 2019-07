Svensk bakom unikt samarbete – ska få USA att föra fredligare utrikespolitik

George Soros är en berömd liberal filantrop som i USA finansierat en rad storskaliga progressiva projekt. Bröderna Charles och David Koch är den amerikanska högerns viktigaste finansiärer, som spenderat åtskilliga miljarder dollar på kampanjer för republikaner och konservativa ändamål de senaste decennierna. Nu har den svenskiranske statsvetaren Trita Parsi, som sedan länge är baserad i Washington, sammanfört dessa två ideologiska ytterligheter i en ny tankesmedja, med målsättningen att radikalt förändra den utrikespolitiska dagordningen i USA:s huvudstad.

The Quincy Institute for Responsible Statecraft ska lanseras i höst, med målsättningen att få slut på det de beskriver som USA:s ”eviga krig”.

– Vi ifrågasätter på ett väldigt fundamentalt sätt den rådande ordningen. Vi ser nu för första gången på länge möjligheterna till ett paradigmskifte i Washingtons utrikespolitik. Dels för att Donald Trump skakat om Washington, dels för att Demokraterna förändrats. Den progressiva vågen i partiet har ännu inte formulerat en tydlig utrikespolitisk vision, så där hoppas vi kunna hjälpa till och skapa idéer som kan fylla deras tomrum, säger Parsi.

George Soros och bröderna Koch har bidragit med en halv miljon dollar till den initiala finansieringen av The Quincy Institute. Parsi är medgrundare och vicepresident för institutet, som kommer att ledas av Andrew Bacevich, en tongivande debattör i amerikansk utrikespolitik.

– USA:s globala strategi de senaste 25 åren har varit ett misslyckande. Det finns inte längre en hotbild som berättigar de summor de spenderar på militären. Pentagon bara fortsätter att växa samtidigt som de skär ner i de diplomatiska resurserna på utrikesdepartementet. För att kunna förändra den här hegemonin krävs det att vi hittar sätt att förena krafter från höger och vänster, säger Parsi.

Medan George Soros främst har förespråkat fredliga konfliktlösningar av humanitära skäl har bröderna Koch snarare förespråkat färre krig av budgetkonservativa skäl. Koch-brödernas långsiktiga politiska vision handlar om att krympa den federala statsapparaten, så att de statliga utgifterna och därmed även skatterna kan minska. Där kan det uppstå konflikter mellan Soros och Koch, då Soros lär vara mer benägen att förespråka att de pengar som sparas på militären i stället ska läggas på diplomatiska resurser.

– Det kommer fortfarande att finnas oerhörda meningsskiljaktigheter mellan dem, men i den viktigaste frågan är de överens. De håller med varandra om att spendera mindre på krig. Det är en senare fråga vad som sedan kan göras med de pengar som sparas, säger Parsi.

Bröderna Koch och George Soros har informellt samarbetat tidigare, då de båda finansierade After Charlottesville, ett initiativ för att motarbeta högerextremism. Men Quincy Institute är första gången dessa två mytomspunna krafter från höger och vänster möts i ett institutionellt samarbete.

Samarbetet mellan bröderna Koch och Soros har redan väckt häpna reaktioner bland det amerikanska utrikespolitiska etablissemanget. Bill Kristol, som var rådgivare till George W Bush och en ideologisk nyckelperson bakom Irakkriget, var snabbt ute med kritik. ”I 75 år har den USA-ledda liberala världsordningen, baserad på USA:s närvaro och makt, med regionala och bilaterala allianser och relativt fri handel, garanterat en enastående fred och välstånd. Men låt oss gå tillbaka till 1920-talet och 30-talet”, skrev Kristol sarkastiskt om tankesmedjan på Twitter.

Parsi är inte överraskad av sådana reaktioner från de neokonservativa som länge dominerat Washingtons utrikespolitik.

– Vi ifrågasätter på ett väldigt grundläggande sätt den rådande ordningen. Det finns en sådan partiskhet för det militära i Washington att det blir panik varje gång USA talar om att dra sig ur ett krig, men det uppstår ingen motsvarande panik när USA drar sig ur ett diplomatiskt samarbete eller en diplomatisk dialog. Det vill vi förändra, säger Parsi.

Att förespråka en minskad global roll för USA:s militär är inte bara kontroversiellt i Washington, utan även bland många europeiska Nato-länder. Donald Trumps utrikespolitiska paroll ”America first” har väckt oro över världen och ett USA som drar sig tillbaka globalt riskerar att öppna nya möjligheter för andra auktoritära nationer. Men Trita Parsi är mån om göra distinktioner mellan Quincy Institutes vision och Trumps ofta motsägelsefulla utrikespolitik.

– Det är viktigt att inte förväxla det Trump gör med det vi förespråkar. Han drar sig ur viktiga internationella allianser på ett väldigt burdust sätt. Han hotar Iran och Nordkorea med förintelse, säger Parsi.

De senaste åren har Trita Parsi etablerat sig som en nyckelfigur i Washingtons utrikespolitiska debatt. Han är statsvetare och författare, född i Iran, men uppvuxen i Uppsala, men har bott i Washington sedan början av 2000-talet. Som grundare till tankesmedjan National Iranian American Council fick han en inflytelserik roll i Barack Obamas administration, där han var rådgivare under förhandlingarna som ledde fram till kärnenergiavtalet med Iran 2015. Detta arbete summerades i den uppmärksammade boken ”Losing an Enemy: Obama, Iran, and the Triumph of Diplomacy”. Förra året lämnade han tankesmedjan NIAC för att arbeta med det som skulle bli Quincy Institute.

Samtidigt har krisen mellan USA och Iran eskalerat. ”Allt Trump har gjort när det gäller Iran under de senaste två åren har fört oss närmare krig. Vi och de grupper som stödde Iranavtalet har varit emot varenda en av dessa eskalerande handlingar”, skrev Parsi på Twitter nyligen.

Med Quincy Institute är målet inte bara är att påverka debatten i Washington, utan att leda ett bredare ideologiskt skifte i Washingtons utrikespolitik.

– Vi är emot ändlösa, kontraproduktiva krig. Vi vill återinföra strävan efter fred till nationens utrikespolitiska dagordning, säger Quincy Institutes president Andrew Bacevich till Boston Globe.

Själv talar Parsi om att de hoppas ”sätta dagordningen” i Washington inom tio år. Quincy Institute har tagit sitt namn från John Quincy Adams, USA:s sjätte president, som förespråkade utrikespolitisk försiktighet. I ett tal 1821 sade Adams att USA inte bör ”ge sig ut i världen på jakt efter monster att dräpa”. Alldeles ensamma om att förespråka diplomati och fredliga lösningar blir de inte i Washington. Där finns exempelvis anrika Carnegie Endowment for International Peace – som kommer att samarbeta med Quincy, bland annat tankesmedjans ordförande Suzanne Dimaggio kommer att jobba för båda institutionerna.

