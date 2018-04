Svensk man rånmördad i Colombia

Svenska utrikesdepartementet bekräftar dödsfallet för TT.

– Vi kan bekräfta att en svensk man i 50-årsåldern avlidit i Colombia. Det blev känt under natten, svensk tid. Anhöriga är underrättade, säger UD:s talesperson Lina Eidmark.

Mannen kommer från södra Sverige. UD vill inte säga någonting om omständigheterna kring svenskens död.

– Vi kommenterar aldrig dödsorsaker, säger Eidmark.

Colombianska medier skriver att svensken mördades i Santa Marta, som är en populär semesterort vid Karibiska havet där flickvännen kommer från. Mannen var ute och åkte motorcykel med sin flickvän när de stoppades av en man på en annan motorcykel, rapporterar den colombianska tidningen El Heraldo.

– Han pratade bara lite spanska och förstod inte vad rånaren sade. (Offret) gjorde motstånd och mannen sköt honom i armen, men kulan gick rakt igenom, säger en släkting till den mördade mannens flickvän till tidningen.

Kulan ska även ha punkterat en lunga, enligt släktingen. Lokala medier skriver att det finns övervakningsbilder och att vittnesmål från bland andra flickvännen har varit så detaljerade att polischefen uttalar goda förhoppningar om att hitta gärningsmannen.