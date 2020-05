Svenska Bettina är fast i stängt Argentina: ”Vill desperat komma hem”

Senaste halvåret har Bettina Nelson varit i Argentina på ett turistvisum. Hon skulle egentligen åka till Sverige den 20 april, men flyget ställdes in. Förhoppningen om att hitta ett nytt flyg under maj grusades häromdagen när landet beslutade att förbjuda biljettförsäljning för all kommersiell flygtrafik, både inrikes och utrikes, fram till den första september.

Det finns 4.428 personer bekräftade fall av det nya coronaviruset i Argentina, enligt den sammanställning som görs av universitetet Johns Hopkins. Minst 218 personer i landet har avlidit.

– Jag vill desperat komma hem till Sverige. Det värsta är att inte kunna vara nära min familj. Min pappa är 85 år. Han klarar sig bra just nu. Men jag skulle aldrig kunna förlåta mig själv om jag inte är hos honom om något skulle hända, säger Bettina Nelson.

I Argentina utlystes utegångsförbud den 20 mars, och för turister är det endast besök till matbutiker och apotek som är undantaget. Övrig tid befinner sig Bettina Nelson i en lägenhet hon fått låna genom en bekant. Hon har gått varv efter varv i lägenheten för att få motion, och på kvällarna hör hon ljudet från polisbilarnas högtalare, där man upprepar att det är förbjudet att bryta mot restriktionerna.

Enligt reglerna måste alla i Buenos Aires bära munskydd utomhus. Turister tillåts endast gå ut för basala inköp på matbutiker och apotek. Foto: Privat

Bettina Nelson följer och deltar samtidigt i diskussionerna i sociala medier-grupper där européer försöker att hjälpa varandra och dela information om möjliga sätt att ta sig hem på. Hon beskriver situationen som att vara i en ”emotionell karusell”. Hopp om att en lösning kan vara nära förbyts snabbt om ilska och besvikelse.

– Häromdagen kom plötsligt information om att flyg skulle gå till Frankrike, och sedan kom det ut biljetter som kostade 2.500 dollar. Snabbt försökte jag skrapa ihop pengar från olika håll, innan det kom rykten om att bara franska medborgare skulle få följa med. Till slut fick jag bekräftat att jag inte fått någon plats, berättar Bettina Nelson.

– När något väl händer är det väldigt svårt att hänga med. Och man känner sig dum. För att man inte åkte hem tidigare. För att man litade på att flygbolagen skulle kunna hjälpa till. Jag vet att det finns andra som har det betydligt värre än mig, men det är en väldigt svår situation. Vi får så otroligt lite information.

Bettina Nelson berättar att hon varit i kontakt med Sveriges ambassad i Argentina för att se vilken hjälp hon kan få. För henne kan det dock försvåras av att hon är skriven i Köpenhamn där hon arbetat, även om hon har svenskt medborgarskap och pass och vill till familjen i Sverige. Detta eftersom den konsulära hjälpen till en utflyttad person enligt lagen är kraftigt begränsad och endast ges i undantagsfall. Därför har hon även kontakt med Danmarks ambassad i Argentina.

– Danska myndigheter vill ha jättemycket information. Det är mycket mer proaktivt från deras sida, säger hon.

Nära 50 svenska medborgare och personer som är fast bosatta i Sverige har informerat ambassaden att behöver hjälp med att ta sig hem från Argentina. Foto: Privat

Sveriges ambassad i Argentina uppger för DN att nära 50 svenska medborgare och personer som är fast bosatta i Sverige har informerat ambassaden att de vill resa hem, och att de inte har möjlighet att göra det på på egen hand i närtid. Antalet har växt sedan förbudet på internationell flygtrafik förlängdes.

Enligt ambassaden står man i direktkontakt med alla de svenskar som informerat att de är i behov av hjälp. Ambassaden uppger att man arbetar för att få med svenskar på de extrainsatta europeiska flygningar som organiseras inom ramen för EU-samarbetet.

”Sedan flygtrafiken ställdes in har ambassaden hjälpt närmare 100 svenskar att ta sig hem på 15 olika flyg som har organiserats av olika EU-länder, samt ytterligare 39 personer från Uruguay och två från Paraguay”, skriver Linda Kotschack, konsulär handläggare på ambassaden i Buenos Aires, till DN och fortsätter:

”UD och utlandsmyndigheterna arbetar intensivt för att möjliggöra assisterade utresor i svensk, nordisk eller andra länders regi. Dessa sker främst där läget är allvarligt och där andra alternativ är begränsade eller helt saknas.”

Lina Eidmark på UD:s presstjänst skriver i ett mejl till DN att man bedömer att det finns mellan 3.000-4.000 svenskar kvar ute i världen som vill återvända till Sverige.

”Vår prioritet just nu är de platser där möjligheterna att ta sig hem är uttömda och där situationen för svenska resenärer är särskilt allvarlig”, skriver presstjänsten och tillägger att det bland annat handlar om Colombia och Ecuador.

Uppskattningsvis mellan 5.700 och 5.900 svenskar som befunnit sig i utlandet har kunnat lämna med flyg som tillkommit tack vare insatser av UD eller ambassaderna, uppger Lina Eidmark. Sammanlagt handlar det om nära 160 flyg, varav 15 är flygningar som UD direkt har bidragit till, däribland från Marocko, Gambia och Indonesien.