Svenska läkaren som befriar slavar: ”Sveriges regering är medskyldig till IS brott”

Gränstrakterna mellan Irak och Syrien. Den som knackar på någon av de bräckliga dörrarna i flyktinglägret Rwanga i nordvästra Irak måste vara beredd på att höra om mänsklighetens svartaste sidor.

I en barack bor en liten pojke som kniper ihop munnen för att han inte vill visa att hans tänder är utslagna. Pojken, som heter Soraj, var slav hos en IS-familj med en egyptisk man och hans syriska hustru. Mannen var våldsam och misshandlade pojken med slangar på ryggen – men ibland ville han också ha en kram.

När pojken inte ville kramas, blev IS-mannen arg. Han slet tag i pojkens tröja och vräkte ner barnet med sådan kraft att framtänderna slogs ut mot golvet.

– Abu Obeida hette han, säger pojken tyst.

Bakom en annan dörr finns två bröder, åtta och nio år, som blev så hjärntvättade i fångenskapen hos IS att de glömde sitt modersmål och sin identitet.

Den 50-åriga svenska läkaren Nemam Ghafouri har knackat på dessa dörrar många gånger. Nu är det dags igen. Om några veckor åker hon hem till Sverige och jobbar på vårdcentral – det är hennes återhämtning, säger hon.

– Men nu måste jag göra allt för att försöka få tillbaka de yazidier som fortfarande är i fångenskap hos IS, för det är faktiskt bråttom, säger hon, och parkerar sin Toyota Landcruiser på en lerig väg i flyktinglägret.

Soraj kniper ihop munnen för att inte visa sina utslagna tänder. När han var fången hos terrorgruppen IS slog pappan i familjen som köpt honom ut hans framtänder, eftersom Soraj inte ville kramas. Foto: Lotta Härdelin

Människorna i Rwanga har överlevt terrorsekten IS systematiska försök att utplåna den yazidiska folkgruppen, som består av mindre än en miljon individer. Många av de kvinnor och barn som befolkar tälten och barackerna kan räkna upp mördade familjemedlemmar, namn efter namn, fäder, bröder, systrar och barn som skjutits i IS massakrer och vars kvarlevor ligger i någon av de massgravar som IS har lämnat efter sig.

Sorgen och smärtan ligger som en giftig gas över barackerna och tälten. Lägret är beläget bara några mil från gränsen mot Syrien, där IS terrorceller fortfarande genomför dödliga terrordåd.

Men just ikväll är stämningen gladare än vanligt. Kvällssolen har brutit fram genom de tunga regnmolnen, och det hörs ett upprymt sorl från tre av barackerna. Tre kvinnor som har hållits fångna som slavar av IS-terrorister har just kommit tillbaka från fångenskapen i Syrien. För första gången på flera år träffar de familjemedlemmar och vänner. Tebrickor dukas, och skratt blandas med snyftningar.

Utanför barackerna möter leende kvinnor och barn den svenska läkaren som just har parkerat sin bil.

– Doktora, kom! Hon är tillbaka nu. Hon har kommit hem!

Nemam Ghafouri ler tillbaka, där hon går med sina kängor och militärbyxor genom lervällingen. På huvudet sitter den röda kurdiska sjalen som hon alltid bär. Nemam Ghafouri är doktora, doktorn, för tusentals yazidiska överlevande, i detta och i flera andra flyktingläger där yazidier som klarat sig levande från IS terror nu tvingas bo.

– Doktora, du måste träffa mamma! Hon sitter här inne.

Flickan som fattat Nemam Ghafouris hand heter Shahla och är sexton år gammal. På händerna och fötterna har hon ännu ärr efter bränn- och sårskador. Hon tillfångatogs av IS sommaren 2014, när hon var elva år gammal.

”Doktora!” ropar 16-åriga Shahla när svenska läkaren Nemam Ghafouri anländer. Shahla var elva år när hon tillfångatogs av IS-terrorister. När hon befriades vid 14 års ålder hade hon våldtagits av totalt tio män och köpts och sålts som slav inom terrorsekten ännu fler gånger. Foto: Lotta Härdelin

Under tre års tid var Shahla slav hos olika IS-familjer, och våldtogs av flera män. I IS perverterade tolkning av religionen uppmuntrades utnyttjandet av yazidiska kvinnor och flickor – även barn.

”Det är tillåtet att ha samlag med en kvinnlig slav som inte har nått puberteten om hon är redo för samlag”, står det i en skrift från terrorgruppen, som offentliggjorts av bland andra Human Rights Watch.

I skriften från IS beskriver terrorgruppen vad som är tillåtet och inte tillåtet att göra med sin slav, enligt IS egna tolkning av islam. Det är exempelvis tillåtet att slå sin slav, men inte i ansiktet. Man får inte kyssa en annan mans slav. Man får inte sälja en slav om man gjort henne gravid.

IS-mannen hade henne i säng varje kväll. Nästa dag sa hans fru: Varför har du haft sex med min man?

I bilen på väg till det yazidiska lägret berättade Nemam Ghafouri om Shahla, och om hennes syskon som också har varit fångar hos IS. Hustrun i en av IS-familjerna där Shahla var slav var svartsjuk på den yazidiska flickan.

– IS-mannen hade henne i säng varje kväll. Nästa dag sa hans fru: ”Varför har du haft sex med min man?” Hon brände Shahlas händer och fötter, och slog henne med stenar.

Shahla befriades från IS för två år sedan. Som många andra köptes hon fri, för tusentals dollar. Hon var fjorton år, och hade då våldtagits av tio olika män.

Och just den här eftermiddagen, när vi besöker Rwanga-lägret, har även Shahlas mamma Amineh kommit tillbaka från Syrien, över gränsfloden Tigris. Precis som sin dotter har Amineh tillbringat flera år som fånge hos IS.

De IS-terrorister som höll Amineh som slav var bland de sista att ge upp, under slutstriderna på den syriska sidan om gränsen. För några veckor sedan identifierades mamman och befriades i flyktinglägret al-Hol i Syrien, där tusentals besegrade IS-familjer samlats ihop.

Och nu sitter hon på golvet inne i en av flyktinglägrets baracker. Rak i ryggen, tillbaka hos sin familj.

– Jag satte aldrig på mig IS svarta kläder. De slog mig, och gjorde allt med mig. Men jag gjorde aldrig det, säger Amineh.

Blicken är stolt.

Amineh, samma kväll som hon kommit hem till sin familj efter flera års fångenskap hos IS. Hon säger att hon vägrade sätta på sig IS svarta kläder, trots att IS-männen som köpt henne som slav slog henne och ”gjorde allt” med henne. Foto: Lotta Härdelin

När vi lämnar flyktinglägret har det börjat regna igen. Det luktar olja, trakten har flera rika oljefält. Till vänster om oss syns de ständigt brinnande eldarna från oljekällornas torn.

Nemam Ghafouri sitter vid ratten och blickar framåt. Vindrutetorkarna matar fram och tillbaka.

– Jag har lust att bara gå in i IS-lägret i Syrien och leva bland kvinnorna där. I svart heltäckande niqab. Som undercover. Och jag kommer att försöka göra det, tillsammans med yazidiska kvinnor.

Varför?

– Jag vill försöka hitta de yazidiska barn och kvinnor som är kvar, som fortfarande lever bland dem. Det är nog enda sättet. Att klä ut sig till IS-kvinna själv.

● ● ●

Nemam Ghafouri hade inte tänkt att hon skulle ägna flera år av sitt liv åt att ta hand om de människor som terrorgruppen IS märkt för livet genom sina grymheter. Men så blev det.

Som tjugoåring kom hon 1989 som flykting till Sverige tillsammans med sina föräldrar och sina syskon. Familjen var kurder som flytt Saddam Husseins förtryck i Irak. Nemam Ghafouri lärde sig svenska, läste in gymnasiet på komvux och utbildade sig sedan till läkare.

2014 inledde terrorgruppen IS den blodiga offensiv mot yazidiska städer och byar i Irak som FN skulle komma att kalla ett folkmord. Snart fem år senare lever tiotusentals yazidier som förlorade sina hem fortfarande under svåra förhållanden i flyktingläger. Foto: Lotta Härdelin

Sommaren 2014 var Nemam Ghafouri 45 år gammal. Tillsammans med andra svensk-kurdiska läkare hade hon rest till de kurdiska delarna av norra Irak för att hjälpa syriska barn som flytt kriget som rasade på andra sidan gränsen.

Det var inte första gången Nemam Ghafouri arbetade som läkare med utsatta människor utomlands. Hon hade tidigare tillbringat flera år i Indien, och även jobbat i afrikanska länder.

Nu kom hon till Kurdistan i en blodig tid. Terrorsekten IS avancerade och lade under sig nya landområden. Den 3 augusti 2014, när Nemam Ghafouri arbetat i två veckor, inledde IS den offensiv mot städer och byar runt Sinjarberget som blev inledningen på vad FN skulle komma att beteckna som ett folkmord mot yazidierna.

Tusentals män dödades, medan kvinnor och barn tillfångatogs och såldes som slavar. ”IS har försökt utrota yazidierna genom mord, sexslaveri, slaveri, tortyr och omänsklig och förnedrande behandling”, skulle FN:s undersökningskommission för Syrienkriget senare skriva. FN slog fast att terrorgruppen, förutom att genomföra regelrätta massakrer, utplånade yazidiers identitet genom olika metoder.

Ett sätt var att röva bort yazidiska barn, tvinga dem att konvertera till islam och hjärntvätta dem så att de glömde sitt språk och sitt ursprung. Unga yazidiska pojkar fördes till det dåvarande IS-fästet Raqqa för att tränas till att bli IS-terrorister och genomföra attacker mot sina egna.

I början av augusti 2014 flydde tiotusentals yazidier i panik IS framryckande terrortrupper, som erövrat deras byar. Även kristna och andra minoriteter i trakten jagades av IS och flydde. Många tog sin tillflykt till Sinjarberget och blev fast där, utan mat och förnödenheter, omringade av IS trupper. Efter ett par veckor lyckades amerikanska flygbombningar slå ut ett par IS-fästen norr om Sinjarberget, och med hjälp av kurdiska trupper kunde en flyktkorridor skapas.

Det var då Nemam Ghafouri mötte dem, tusentals utsvultna och sjuka som kom ner från berget.

– Det var 45 grader varmt, och de var helt uttorkade. Vi läkare insåg att det inte skulle räcka med att bara ge dem vatten, det behövdes salttabletter för rehydrering, annars skulle de bara bli sjukare.

Atke Murad, som själv varit tillfångatagen av IS, visar en bild i sin mobil på sin brorson som fortfarande är fast i IS grepp. Tillsammans med Nemam Ghafouri (i rött) besöker hon det syriska lägret al-Hol, där tiotusentals IS-anhängare finns. Den beväpnade vakten ska skydda Atke och Nemam mot angrepp från IS-kvinnor. Foto: Lotta Härdelin

Nemam Ghafouri hade bara tänkt stanna i Kurdistan i några veckor. Men hon blev kvar och arbetade, månad efter månad. Det fanns så mycket att göra.

Nu, fem år senare, driver hon sedan länge en egen klinik i flyktinglägret Bajed Kandala, en mottagning som även bedriver skolundervisning för yazidiska barn. ”Joint Help for Kurdistan”, står det på skyltarna där hon kör in och parkerar bilen. Det är Nemam Ghafouris egen hjälporganisation, som även har ett särskilt center med fokus på kvinnors hälsa – samt två flickfotbollslag.

Sedan flera år delar Nemam Ghafouri sin tid mellan Kurdistan och Sverige. Hon har en lägenhet i Märsta, men är inte där så ofta.

– Jag har kaktusar i köksfönstret hemma i Märsta. De överlever när jag är borta.

Hon brukar stanna i Kurdistan en månad eller två i sträck. Sedan reser hon hem till Sverige och ibland Norge för att jobba på vårdcentraler och tjäna pengar i några veckor, så hon har råd att åka tillbaka till norra Irak och jobba gratis med de yazidiska folkmordsöverlevarna.

– Det är som semester att jobba hemma i Sverige, vet du. Jag kommer in som stafettläkare. Jag har inte mycket pappersarbete. Det jag gör att ta hand om patienter, och det är det jag vill göra. Och det är jätteskönt att se att folk i Sverige har det så bra att de kan söka vård även för småsaker, som att de har ont i ett finger eller så.

I Europa associerade många länge främst IS med de blodiga sprängdåd, skjutningar och lastbilsattacker som terrorgruppen genomförde i storstäder som Paris, Bryssel, Nice och Stockholm. Färre talade om det som Nemam Ghafouri såg: att samma terrorsekt i Irak och Syrien även ägnade sig åt folkmord och slavhandel i stor skala.

Världen har fortfarande i allt för hög utsträckning glömt bort IS hundratusentals offer i Irak och Syrien, tycker Nemam Ghafouri. De lever i flyktingläger där hoppet om en bättre framtid blir allt blekare för varje år.

– Det finns barn som varit här i snart fem år. Och i början hade de betydligt mer liv i sina ansikten än vad de har nu. Speciellt de föräldralösa. Deras blickar har liksom slocknat. Runt om dem handlar allt om död och mördande, år efter år. TV-programmen handlar om det, samtalen i lägren handlar om det.

Fyra yazidier – Widad Davood, Meluk Khidir, Mahmoud och Atke Murad – går i sina mobiler igenom bilder på saknade släktingar som fortfarande är i fångenskap hos IS. Widad och Meluk har klätt sig i den heltäckande svarta klädsel som IS kräver att kvinnor ska bära, för att smälta in bland IS-anhängarna i lägret. För ett par år sedan var de själva fångna hos IS – då tvingades de bära dessa kläder. Foto: Lotta Härdelin

Spåren efter IS terror märks överallt, i stort och smått. Nemam Ghafouri berättar om Mona, som bor ensam med sin femårige son. De levde båda som fångar hos IS, och befriades för ett och ett halvt år sedan.

– När Mona går ut utan sjal på huvudet säger fortfarande sonen till henne: ”Täck dig!”. Pojken är så präglad av förtrycket hos IS.

Nemam Ghafouri bär själv sjal. Hon trivs med att ha något på huvudet. Beslutet att bära sjal handlar inte om att följa någon religiös dogm – Nemam Ghafouri är inte muslim.

– Eller…

Bland muslimer är jag ren yazidier. Kristna kanske ser mig som muslim ibland, och då kan jag väl vara det

Hon ler illmarigt.

– …jag brukar säga att jag har den religion som du inte vill att jag ska ha. Bland muslimer är jag ren yazidier. Kristna kanske ser mig som muslim ibland, och då kan jag väl vara det.

Den lysande röda sjalen på Nemam Ghafouris huvud kan ses som ett uttryck för hennes vilja att gå sin egen väg, att välja ett sorts outsiderskap.

– Och sjalen hjälper mig faktiskt även här. Eftersom jag är viljestark och bråkar med män som har makten. Om jag inte hade sjalen skulle de kunna utmåla mig som en dålig kvinna, som en gapig hora. Nu, när jag täcker mig, kan de inte riktigt placera mig. Det ger mig space.

Enligt Nemam Ghafouri ska man få välja sin religion och sin identitet, och inte styras av vad andra tycker. För några år sedan bestämde hon sig för att sluta att kalla sig kurd, trots att hon kommer från en kurdisk familj.

– Jag är svensk. Bara så: svensk. Min första identitet och pass som jag fick i mitt liv – det var ett svenskt pass och en svensk identitet. Innan dess hade jag ingenting. Jag var en papperslös människa som hela tiden hotades att bli fängslad eller dödad.

Svenska läkaren Nemam Ghafouri (i röd sjal) kom till Irak sommaren 2014 för att volontärarbeta med flyktingar – just när IS inledde sitt folkmord mot yazidier. Hon har blivit kvar i fem år och är nu ett känt ansikte bland yazidiska överlevande. Kvinnorna på bilden har alla tillfångatagits, utnyttjats och köpts och sålts som slavar av IS-terrorister. Foto: Lotta Härdelin

Hon har sett många kurdiska kvinnor och flickor som följt sina män eller pappor till Sverige. De har inte valt själva, utan har varit ett bihang till mannen.

– Och för första gången har de i Sverige en chans att bli sedda som individer, en människa i sin egen rätt. Då tycker jag inte att man ska pendla mellan två olika identiteter. Jag tänker: jag måste ge hundra procent till det nya landet som har gett mig den här chansen.

Nemam Ghafouris lojalitet till Sverige betyder inte att hon är okritisk till sitt hemland. Tvärtom. Hon har själv drabbats av öppen rasism och diskriminering, på svenska sjukhus och inom läkarvärlden.

De senaste åren har Nemam Ghafouri upprörts över det svenska samhällets passiva hållning gentemot IS-terrorister. Enligt Säkerhetspolisen var det runt trehundra svenskar som anslöt sig till IS och andra terrorgrupper i Irak och Syrien. Många av dem reste i samma veva som Nemam Ghafouri kom till Kurdistan och mötte terrorsektens offer.

Ungefär hälften av svenskarna som gick med i jihadistgrupper har återvänt till Sverige. Bara två har dömts i svenska domstolar för sina brott.

– IS-svenskarna som har återvänt är medskyldiga till folkmord. Att de går omkring helt fria på gatorna i Sverige är stötande.

● ● ●

Det saknas fortfarande runt 3.000 yazidier som tillfångatogs av IS. De flesta är kvinnor och barn. Nemam Ghafouri vet flera som finns i det enorma lägret al-Hol i Syrien, som i princip är ett stort fångläger för tusentals IS-familjer. Slavarna vågar eller vill inte ge sig tillkänna, av rädsla för IS eller för att de drabbats av Stockholmssyndromet – att de som en överlevnadsstrategi utvecklat sympati för sina kidnappare.

– Tiden rinner ut, och det stressar mig, säger Nemam Ghafouri.

”Om jag inte hade sjalen skulle männen här kunna utmåla mig som en dålig kvinna, som en gapig hora. Nu, när jag täcker mig, kan de inte riktigt placera mig. Det ger mig space”, säger Nemam Ghafouri, som alltså inte bär sin röda sjal av religiösa skäl. Foto: Lotta Härdelin

Ett problem, säger Nemam Ghafouri, är att yazidierna som fortfarande är i IS-fångenskap har blivit föremål för en politisk strid. Olika makthavare i Kurdistan, Irak och Syrien vill ha äran av att rädda de kvarvarande yazidiska kvinnorna och barnen från IS.

– Det är en väldig fajt om vem som ska bli hjälte. Kurderna här i Irak vill göra en stor officiell ceremoni här. Kurderna på andra sidan gränsen, i Syrien, vill inte det. De vill att en annan grupp ska ta emot yazidierna och få äran.

Det kurdiska styret i norra Irak betalar stora summor för att få tillbaka yazidiska kvinnor och barn.

– Och många, även yazidier, har gjort en business av det här. Yazidierna själva har drivit upp priserna. Vi har fått tillbaka en kvinna för 17 000 dollar!

Så IS-familjen får också pengar – de kan sälja den person de haft som slav en sista gång och tjäna på det?

– Ja.

Återköpen av människor börjar ofta med att en yazidisk familj får ett meddelande på Whatsapp eller Messenger: Er syster eller ert barn finns hos en IS-familj som vill sälja. Familjen kontaktar en smugglare, lånar pengar från vänner och anhöriga tills de samlat ihop tillräckligt för att kunna köpa tillbaka sin familjemedlem.

– Efteråt går familjen till kurdiska premiärministerns kontor i staden Dahuk. Och så säger de: vi har betalat så här mycket. Och så får familjen tillbaka pengarna från premiärministerns kontor, för att kunna betala tillbaka lånen.

Varför lägger kurdiska myndigheter så mycket pengar på att få tillbaka yazidier?

– Det är en sorts plikt. Yazidierna har redan lidit så otroligt mycket. Kan man rädda liv med pengar, så är de villiga att betala.

Atke Murad, som själv varit fången hos IS, tittar i sin mobil efter yazidiska släktingar som fortfarande är fångna hos IS och som hon och Nemam Ghafouri hoppas kunna befria. Atke Murad är syster till Nadia Murad, som tilldelades Nobels fredspris och som skrivit boken ”Den sista flickan” om sina och andras upplevelser som fångar hos terrorsekten. Foto: Lotta Härdelin

Nemam Ghafouri har en plan att runda smugglarna, och slippa betala IS-anhängare. Hon tänker själv åka över gränsen, in i Syrien och till al-Hol-lägret för att försöka finna yazidier som fortfarande är i fångenskap. Till sin hjälp har hon en yazidisk organisation i Syrien, Mala Yazidi, samt tre yazidiska kvinnor som alla har varit slavar hos IS och befriats: Widad Davood, Meluk Khidir och Atke Murad.

Tanken är att kvinnorna ska klä ut sig till IS-kvinnor, med niqab, svart heltäckande klädnad och svarta handskar. Maskerade ska de forna slavarna sedan gå in i IS-lägret, bland sina förtryckare, och spana efter kidnappade yazidier.

I deras mobiler finns bilder på saknade nära och kära. Meluk letar efter sin syster. Atke letar efter sin brors fru och deras tre barn.

Widad går klädd helt i svart även i vanliga fall – hennes sorg är så stor. Hennes man och tre av hennes barn har mördats av IS. Kvar finns trettonårige sonen Rezan.

För två år sedan träffade Widad hastigt sin son, som då var elva, när de båda var i IS fångenskap i olika familjer. ”Du måste försöka ta dig härifrån”, uppmanade Widad då sin son. Han svarade att han inte vågade. IS-familjen slog honom och hotade att döda honom.

Nu har Widad fått höra att sonen Rezan finns bland IS-anhängarna i al-Hol. Hon visar sammanbitet bilden på en mörklockig pojke med mjukt leende. Utan att släppa bilden på mobilskärmen med blicken säger hon:

– Han är allt jag har att leva för nu.

● ● ●

Yazidiska kvinnorna Meluk Khidir och Widad Davood klär sig i sina forna förtryckares kläder för att kunna röra sig inkognito bland IS-anhängarna i lägret al-Hol. De har själva varit i fångenskap hos IS-terrorister, och ska nu leta efter yazidiska släktingar och vänner som fortfarande hålls som slavar av IS. Foto: Lotta Härdelin

Tio dagar senare står de tre yazidiska kvinnorna och Nemam Ghafouri i Syrien, vid al-Hol-lägrets grindar. Här inne finns 73.000 människor. Många är fortfarande övertygade IS-anhängare. Enligt de kurdiska myndigheterna lever även ett sjuttiotal svenskar här, knappt tjugo mammor och deras barn.

Nemam Ghafouri har fått brottas länge med den kurdiska byråkratin, både på den irakiska och på den syriska sidan, för att utverka de tillstånd som krävs för att hon och kvinnorna ska få passera alla beväpnade vägspärrar och komma in i lägret. En yazidisk politiker som fick höra talas om Nemams expedition beslutade sig för att istället genomföra en egen räddningsexpedition för att befria slavar.

– De åkte in sex män här, men hittade ingen. Han var nog ute efter äran, säger Nemam Ghafouri.

Det känns så fel. Jag hatar de här kläderna

Nu kränger Widad och Meluk på sig de niqaber som de tvingades bära under sin tid i fångenskap.

– Det känns så fel. Jag hatar de här kläderna, säger Meluk.

Nemam Ghafouri berättar om en kvinna som gick in i lägret i vit t-tröja. Hon blev attackerad med stenar av uppretade IS-kvinnor, som tyckte att hennes kläder inte var kyska nog. När soldater gick in för att skydda t-tröjekvinnan blev de också angripna, och en bil slogs sönder. Sådana attacker är vanliga. I IS-delarna av lägret är det så farligt att sjukvårdspersonal inte kan röra sig fritt, utan beväpnade vakter.

– Vi måste vara väldigt försiktiga, säger Widad.

Bild 1 av 2 ”Det känns så fel. Jag hatar de här kläderna”, säger Meluk Khidir (till vänster), som tillsammans med vännen Widad Davood byter om till de heltäckande svarta kläder som terrorsekten IS kräver att kvinnor ska bära. Maskeraden är nödvändig för att kvinnorna inte ska attackeras när de rör sig bland IS-anhängare i lägret al-Hol. Foto: Lotta Härdelin Bild 2 av 2 ”Det känns så fel. Jag hatar de här kläderna”, säger Meluk (till vänster), som tillsammans med vännen Widad byter om till de heltäckande svarta kläder som terrorsekten IS kräver att kvinnor ska bära. Maskeraden är nödvändig för att kvinnorna inte ska attackeras när de rör sig bland IS-anhängare i lägret al-Hol. Foto: Lotta Härdelin Bildspel

Faran för angrepp gör att DN:s fotograf Lotta Härdelin och jag inte tillåts att följa med in till IS-kvinnorna, där Widad och Meluk går från tält till tält. De har tänkt ut ett ärende: de ska fråga efter Umm Hamza från Egypten, en kvinna som de vet är död. Frågan är enbart en ursäkt för att få en anledning att titta in i tälten och se om där finns några yazidier.

Widad och Meluk går även till den marknad som finns i al-Hol för att söka efter familjemedlemmar och andra yazidier. Men IS-kvinnor i lägret har blivit varnade om att någon letar efter yazidiska slavar, och flyttar runt de som finns här mellan tälten.

För Widad är det en fruktansvärd upplevelse. Hon vet att hennes son Rezan finns här någonstans – det har yazidier som befriats härifrån berättat. Men hon hittar honom inte.

Senare ska kvinnorna få veta att Widads brorsdotter sett den yazidiska duon gå runt i al-Hol – och att hon då sprungit och gömt sig. IS-terroristen som köpt henne hade gjort henne med barn, och hon ville inte tvingas lämna ifrån sig barnet.

Barn som avlats av en yazidisk mamma och en IS-medlem som pappa kallas för smutsiga, av yazidiska religiösa ledare. Dessutom säger irakisk lag att barnen ska överta pappans religion. Så om pappan är muslim, blir barnen också muslimer – även om pappan är död eller frånvarande.

I Syrien, nära al-Hol, finns barnhem där befriade yazidiska kvinnor tvingas lämna sina barn för adoption. Ibland blir kvinnorna lurade. De får veta att de bara ska lämna barnen i ett par dagar i Syrien, för att åka över gränsen till Irak där deras yazidiska släkt finns.

– Sedan får de aldrig mer se sina barn, säger Nemam Ghafouri.

Nemam Ghafouri försöker ge yazidiska Widad Davood en paus från alla svarta tankar. Widad var själv fången hos IS, terrorsekten som mördat alla hennes familjemedlemmar utom 13-årige sonen Rezan – som när detta reportage gjordes fortfarande var fånge hos IS. Nu har mor och son återförenats. Foto: Lotta Härdelin

Yazidier har sin egen religion där ängeln Melek Taus, ofta symboliserad av en påfågel, spelar en viktig roll. I Irak ligger den heliga staden Lalish som yazidier uppmanas att vallfärda till. Genom århundradena har yazidier varit utsatta för religiös förföljelse, pogromer, tvångsförflyttningar, tvångskonverteringar och regelrätta folkmord. Bland somliga muslimer sprids felaktigt idén om att yazidier, genom sin dyrkan av Melek Taus, i själva verket dyrkar Djävulen.

Det yttre förtrycket har skapat en stark inre sammanhållning – med hårda regler för giftermål och sexuella relationer.

– Det yazidiska samhället är inte en sekt, men ändå lite åt det hållet. Det är ett religiöst system där befolkningen är indelade i olika grupper, högre och lägre. Förutom att man inte får gifta sig med någon som inte är troende yazidier, får man heller inte gifta sig vertikalt, alltså med någon yazidier under eller över sin egen religiösa grupp, säger Nemam Ghafouri.

När IS år 2014 inledde sitt folkmord och tog yazidiska kvinnor som slavar, var det från början oklart hur det yazidiska samhället skulle betrakta kvinnor som våldtagits av IS-män och sedan kommit tillbaka. Hedersförtryck är vanligt, och sexuella relationer utanför den yazidiska gruppen är otillåtna. Även om man blivit våldtagen, kan man ses som oren.

Ingen tänkte att det skulle gå så långt att kvinnorna och flickorna skulle vara hos IS så länge att de kunde komma tillbaka med barn

Men år 2015 skrev de yazidiska religiösa ledarna en utsaga som handlade specifikt om kvinnorna som hållits fångna och utnyttjats av IS-terrorister. De skulle inte stötas ut, menade ledarna, utan välkomnas tillbaka och betraktas som rena.

– Men man missade en sak: Barnen. Ingen tänkte att det skulle gå så långt att kvinnorna och flickorna skulle vara hos IS så länge att de kunde komma tillbaka med barn, säger Nemam Ghafouri.

Därför gömde sig Widad Davoods brorsdotter i al-Hol-lägret, när hon sin faster leta efter henne och andra yazidier. Hon kunde inte tänka sig att skiljas från sitt lilla barn.

När dagen är över tar Meluk och Widad av sig sina dammiga niqaber. De har vandrat runt, runt i lägret – men tvingas inse att de kammat noll. Widad, som hoppats få med sig sin son Rezan, är förtvivlad när hon ensam åker tillbaka över gränsen till den irakiska sidan.

● ● ●

Bröderna Serbast och Izet var fångna hos IS så länge att de hjärntvättades och glömde sitt modersmål. De är åtta och nio år gamla. Nu ska de få chansen att börja ett nytt liv i Australien, som är ett av få länder som erbjuder kvotflyktingplatser för yazidiska folkmordsöverlevande. Foto: Lotta Härdelin

Vi är tillbaka på den irakiska sidan, bland yazidierna i flyktinglägret Rwanga. Det är uppbrottstid i en av barackerna. Två bröder, åtta och nio år gamla, har fått kvotflyktingplatser till Australien.

Bröderna heter Izet och Serbast. Deras far dödades av IS, och deras mamma togs som slav. Även bröderna var slavar i flera år, hos en turkisk familj. De fick städa och tvätta och göra andra hushållssysslor. Under tre år var de separerade från sin mamma, som var fången i en annan del av IS så kallade kalifat.

Under åren i fångenskap glömde bröderna bort sitt modersmål kurmanji, som är en kurdisk dialekt. När de återvände talade de bara slavägarnas språk: turkiska och arabiska.

Nu sitter pojkarna på golvet, bredvid varandra, och ler försiktigt i varsin Nike-luvtröja. De vet inget om Australien, bara att det ligger långt bort och att de kommer att lära sig engelska och gå i skola där.

– Jag tror att det kommer gå bra för dem i Australien. De är fortfarande så unga. De har inte heller den där slocknade blicken som jag ser hos somliga, säger Nemam Ghafouri.

Det surras mycket om kvotflyktingplatser i lägret. Frankrike har lovat att ta emot några hundra yazidier. Men det finns kvinnor som varit fångna hos IS som inte vill åka till Frankrike, eftersom de har hört att det bor många araber och muslimer där. IS har mördat deras män och förslavat och våldtagit dem själva – allt i islams namn. I det nya landet vill de inte bli påminda om sina forna förtryckare, de vill slippa se moskéer och höra böneutrop.

Nemam Ghafouri dricker te på sin balkong i Märsta, på tillfälligt besök i sin lägenhet. Hon är hemma i Sverige för att arbeta som stafettläkare på vårdcentral i några veckor. Sedan åker hon tillbaka till Irak och Syrien igen. Foto: Lotta Härdelin

Nemam Ghafouri önskar att fler länder tog emot yazidiska kvotflyktingar. Hon upprörs över att de som överlevt IS terror tvingas leva med sina trauman under usla förhållanden i flyktingläger, samtidigt som IS-terroristerna själva ofta lyckas återvända till Europa och leva fritt där.

Under 2014 och 2015, när IS lyckades rekrytera många unga svenskar, var Nemam Ghafouri en av de i Sverige som såg vad som höll på att ske.

Hon arbetade på en vårdcentral i Smedjebacken när en ung man plötsligt kom in. Han ville ha ett blodgruppsintyg – för att få visum, sa han. Varningsklockor ringde hos Nemam Ghafouri. Den unge mannens historia var en uppenbar lögn, i hennes ögon. Hon visste att det i Turkiet fanns IS-rekryterare som krävde just sådana blodgruppsintyg.

– Jag ringde polisen. Jag sa att den här personen med det här namnet och det här personnumret var hos oss, och att jag var säker på att han var på väg till IS i Syrien eller Irak.

Svenska myndigheter visste att den här mannen sannolikt var på väg till IS, men gjorde absolut ingenting

Polisen tackade för informationen – och sa att man inte kunde hindra människor från att resa till Turkiet.

– Svenska myndigheter visste att den här mannen sannolikt var på väg till IS, men gjorde absolut ingenting.

Läkaren Nemam Ghafouri samtalar med en yazidisk kvinna som nyligen befriats från IS. Nemam Ghafouri provoceras av att hennes hemland Sverige inte gjorde mer för att stoppa svenskar från att ansluta sig till terrorgruppen och delta i folkmordet på yazidier. Foto: Lotta Härdelin

Nemam Ghafouri såg samma passiva attityd till terrorsekten IS på många håll i Sverige, ända upp till regeringen.

– Jag tycker faktiskt att regeringen är medskyldig till IS brott, när den gjort att det är så lätt att döda i Syrien och komma tillbaka till trygga Sverige

Som Nemam Ghafouri ser det har Sverige ett särskilt ansvar att bry sig om de som utsatts för IS terror och ge de mest drabbade en chans till ett bättre liv. Precis som Tyskland, Australien, Kanada och Frankrike borde Sverige inrätta kvotflyktingsprogram för att ta emot yazidiska IS-offer, tycker hon.

– Särskilt för de barn och mammor som överlevt fångenskapen hos IS. Det finns ingen framtid för dem här. Det minsta Sverige kan göra är att ge dem en möjlighet till en ny start.

Två veckor efter den fruktlösa expeditionen att leta efter yazidier bland IS-anhängare i al-Hol, får Widad ett glädjebesked. Mala Yazidi, en yazidisk grupp som är verksam i Syrien, meddelar att de återfunnit och befriat hennes älskade son Rezan.

Mor och son återförenas omgivna av ett kaos av människor, tutande bilar och filmande mobilkameror. Nemam Ghafouri skickar ett filmklipp till oss.

00:16. Äntligen återförenade.

Rezan ser liten och tunn ut för sina tretton år. Han är mycket kortare än sin mamma. Han har varit borta i nästan fem år, och fått så mycket stryk att han blivit skygg. Widad pussar honom igen och igen. Rezan bär en grön långärmad tröja och lägger armen om sin mammas axlar. Släpper inte taget. Ansiktet är allvarligt.

Mor och son håller om varandra länge. Tittar på varandra. Kramas igen.

● ● ●

När Nemam Ghafouri håller händerna på ratten och kör tillbaka till sin klinik syns alla armband hon bär runt handleden. ”STOP YAZIDI GENOCIDE” står det på ett orange plastarmband – ”Stoppa folkmordet på yazidier”.

Flera av armbanden har Nemam Ghafouri gjort själv. Det är avkoppling att pyssla med pärlor, tycker hon.

Ett av armbanden har en liten metallplatta med ett ingraverat citat av historikern Laurel Thatcher Ulrich: ”Well-behaved women rarely make history”. ”Välartade kvinnor går sällan till historien”, ungefär.

Nemam Ghafouri ler lite när citatet kommer på tal. Nej, hon är inte alltid ”well-behaved”. Men hon har också lärt sig att välja sina strider, när hon försöker navigera runt makthavare som inte alltid har IS-offrens bästa för ögonen.

– Jag har alltid små stenar att kasta. De stora stenarna lämnar jag. För om jag plockar upp de riktigt stora stenarna kommer jag inte att orka kasta något alls.

Nemam Ghafouri vet även hur det är att få stenar kastade mot sig. Bokstavligt talat. Medan hon rattar bilen hem berättar hon om det otäckaste som hänt henne under de år hon arbetat i regionen.

Det var hösten 2014. Och det var inte IS, utan den yazidiska hederskulturen som satte henne i klistret. Nemam Ghafouri hade offentligt nämnt namnet på en flicka som år 2007 hade blivit hedersmördad – och därmed retat upp yazidiska män i ett flyktingläger som hon besökte, tillsammans med två andra läkare.

– Massor med folk närmade sig vår bil, och knuffade den. Sedan började de kasta sten. Vi sa ”kör, kör” till chauffören – men han var med angriparna och sprang därifrån. Då började de stena oss mer.

Hon släpper ratten med ena handen och visar var stenarna träffade: på kinden, käken och hakan. De slog upp sår och ansiktet svullnade kraftigt.

– På tre veckor efteråt kunde jag varken äta eller dricka ordentligt.

Basak Barzngy, en av de andra läkarna som var med, berättar på telefon för DN att han fick flera stenar kastade på sig, och att någon av angriparna plockade fram ett vapen och sköt.

– De var över hundra personer som angrep oss. Jag har aldrig varit med om något liknande. Jag var säker på att vi skulle dö, säger Basak Barzngy.

Jag bara tittade in i ögonen på alla de här männen som försökte stena oss till döds. Jag trodde det var kört

Till slut lyckades läkarna ta sig därifrån. En kurdisk minister som var ansvarig för området hade hört tumultet kring bilen. Han körde Nemam Ghafouri och de andra bort från faran.

– Jag sa inget när det hände. Skrek inte. Jag bara tittade in i ögonen på alla de här männen som försökte stena oss till döds. Jag trodde det var kört, säger Nemam Ghafouri.

Nemam Ghafouri och Atke Murad har lyckats få tillstånd att gå in i det annars slutna lägret al-Hol, där tiotusentals IS-anhängare och deras barn lever. Här finns även yazidier som tillfångatagits och som fortfarande är kvar i terrorsektens grepp. Atkes brorson är en av dem, och de båda kvinnorna hoppas på att finna honom. Foto: Lotta Härdelin

Senare, på ett sjukhus i närheten, kom en religiös yazidisk ledare med beväpnade män i släptåg och hotade henne. Då ilsknade hon till.

– Jag sa till honom: Jag har lämnat mitt bekväma liv som kirurg i Sverige för att hjälpa yazidier – men hjälpen är inte för din skull, utan för de tusentals barn som behöver den.

Hon påminde om att flera i lägret hade tagit upp sina mobiler och filmat attacken mot läkarna.

– Om det kom fram att yazidier har stenat doktorer som kommit för att hjälpa, sa jag, så skulle det nog bli svårt att få sympati och hjälp. Då tystnade han. Jag såg att han förstod. Han kallade genast sina män tillbaka till lägret för att försöka komma åt och radera de filmer som hade tagits på attacken.

Det har blivit mörkt, och eldarna från oljekällorna syns åter när vi kör mot Joint Help for Kurdistans klinik, där Nemam Ghafouri har sitt sovrum.

Nästa dag väntar nya möten med kvinnor som våldtagits och barn som hjärntvättats av IS-terrorister. Hur kan man, dag ut och dag in, möta människor som drabbats av sådan ondska utan att själv falla ner i ett mörkt hål av förtvivlan och cynism? När Nemam Ghafouri får frågan börjar hon tala om yazidisk filosofi.

– Den yazidiska filosofin är jättevacker, tycker jag. Ondskan ska inte få plats och energi och liv. Istället ska man försöka göra så många goda gärningar att ondskan isoleras och inte får plats.

Hon fingrar på sin sjal. Armbanden rasslar. På vänster handled finns ytterligare ett ingraverat armbandsbudskap i snirklig stil.

”She believed she could”, står det, ”so she did”.