Sydkorean brände sig till döds utanför Japans ambassad

Omkring klockan 3.30, lokal tid, ska mannen ha tänt eld på sig själv i bilen som han parkerat på trottoaren framför Japans ambassadbyggnad i den sydkoreanska huvudstaden. Polis på plats och tillskyndad räddningstjänst kunde släcka branden inom tio minuter.

I fordonet hittades behållare med bensin, butangas och andra lättantändliga föremål. Mannen ska ha fått brännskador över hela kroppen och kunde inte höras innan han avled på sjukhus, men motivet till gärningen kan vara kopplat till antipatierna han hade mot Japan, enlig polisuppgifter från en av mannens bekanta.

Relationen mellan Sydkorea och Japan är ansträngd sedan länge, och ännu lever många med minnen från Japans ockupation som ändades alldeles före Stillahavskrigets slut 1945. Polis förhör tills vidare den brännskadade mannens släkt och vänner i hopp om att reda ut vad hans motiv kan ha varit.

Nyligen införde Japan exportskärpningar av högteknologiska material som Sydkorea behöver i tillverkningen av några av landets viktigaste exportprodukter, bland annat plattskärmar och halvledare. Detta sedan den sydkoreanska högsta domstolen beslutat att de som tvingats straffarbeta under ockupationen ska ha rätt att söka ekonomisk kompensation från japanska företag.

Japan hävdar å sin sida att den frågan redan löste sig efter att länderna återupptog de diplomatiska relationerna 1965, men mångas missnöje är likväl stort och utanför ambassaden i Seoul har många mer eller mindre dramatiska protester genomförts under åren, bland annat just sådana där människor sätter sig själva i brand. Varje onsdag sedan 1992 demonstrerar där kvinnor som tvingades till prostitution under krigsåren.