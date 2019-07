Sydkoreansk diplomatson flyttar till Nordkorea

1986 flyttade Choe In-guks föräldrar till Nordkorea och lämnade då sina fem vuxna barn kvar i Sydkorea. Nu har en av dem – Choe In-guk – vid 73 års ålder själv flyttat till Nordkorea.

Vid Choe In-guks ankomst till den internationella flygplatsen i Pyongyang den 6 juli mottogs han av nordkoreanska statstjänstemän. Han gjorde där ett uttalande om avhoppet till den nordkoreanska propagandasajten Uriminzokkiri, där han säger att han vill följa den stora ledaren, liksom hans familj gjorde.

Han uppgav också att han offrar resten av sitt liv för att återförenas med sitt land, på samma sätt som hans föräldrar gjorde.

https://twitter.com/uriminzok/status/1147648830654967808

Choe In-guk ska enligt nordkoreanska medieuppgifter nu bo i den norra delen av landet och jobba med återföreningsfrågor.

– Det är inte ännu helt klarlagt hur detta avhopp skedde, säger Oliver Hotham på Seoul-baserade North Korea News, till BBC.

– Men det skulle vara rätt enkelt för en sydkorean att komma in i Nordkorea om de har regimens godkännande att resa genom Kina.

De två länderna är tekniskt sett ännu är i krig, vilket kräver att sydkoreaner måste ansöka om tillstånd för att resa till Nordkorea. Choe In-guk kan därför, om han brutit mot någon sydkoreansk lag, eventuellt bli gripen ifall att han någon gång väljer att återvända till Sydkorea, enligt experter.

Choe In-guk är son till två högt uppsatta diplomater som under 1980-talet valde att flytta till Nordkorea. Hans pappa Choe Tok-sin var utrikesminister i Sydkorea under 1960-talet och flyttade därefter till USA. Där blev han en kritiker till den sydkoreanska regeringen för att under 1980-talet, tillsammans med sin fru Ryu Mi-yong, göra ett uppmärksammat avhopp till Nordkorea, där de båda hamnade i landets politiska elit.

Choe In-guk har upprepade gånger rest till Nordkorea under de senaste åren, bland annat för att medverka på sin mammas begravning 2016, enligt BBC.