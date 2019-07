Sydkorea sköt varningsskott mot ryskt militärflyg

Enligt Sydkoreas försvarsdepartement flög tre ryska militärplan in i den så kallade ”identifikationszonen” för luftförsvar under tisdagen, varefter ett av dem sedan kom in i det sydkoreanska luftrummet.

Det sydkoreanska flygvapnet svarade med att avfyra ljusraketer och aktivera stridsflygplan som sköt varningsskott, enligt ett uttalande från försvarsdepartementet.

Det ryska planet lämnade området men återvände något senare för att återigen flyga in över det sydkoreanska luftrummet, vilket ledde till ytterligare varningsskott.

Enligt uppgifter från Sydkoreas militära ledningsstab avfyrades totalt omkring 360 varningsskott, skriver Reuters. Det ryska planet ska inte ha besvarat elden.

Enligt den sydkoreanska nyhetsbyrån Yonhap inträffade intrånget över Japanska havet vid de omtvistade Liancourtöarna, och det ryska planet ska ha varit inne i luftrummet i ungefär tre minuter.

Det har hänt tidigare att ryska plan kommit in i Sydkoreas identifikationszon, men aldrig tidigare i luftrummet, rapporterar Yonhap.

Enligt AP var två militärplan från Kina med när de tre ryska planen först flög in i identifikationszonen. Om det var avsiktligt eller inte är dock fortfarande oklart. Varken Ryssland eller Kina har kommenterat händelsen.