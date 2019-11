Sydney bävar inför ”katastrofalt brandläge”

Brandsituationen i sydöstra Australien är nu ”så allvarlig den kan bli”, enligt myndigheterna. Folk i de mest utsatta områdena uppmanas att följa den lokala nödplanen, vilket i många fall betyder att ta sig därifrån.

Delar av delstaterna New South Wales och Queensland bävar inför tisdagen, då intensiteten i skogsbränderna väntas kulminera. Det beror på en serie samverkande väderförhållanden: ovanligt hett, snustorr luft från inlandet och stark vind.

Varning vid brandstationen i Taree, 35 mil norr om Sydney. Foto: Peter Parks/AFP

I exempelvis Sydney väntas 35 grader. Men värmeböljan är tillfällig – det har varit betydligt svalare under måndagen, och redan på onsdag räknar meteorologerna med att temperaturen åter sjunker ner mot 20-gradersstrecket.

För just Sydney har ”katastrofal brandrisk” utfärdats, vilket är första gången för mångmiljonstadens del sedan den nuvarande brandriskskalan infördes 2009.

Samma varningsläge gäller för områdena Illawarra och Hunter närmast norr och söder om storstaden.

Regeringschefen i New South Wales Gladys Berejiklian utlyste på måndagen nödläge i delstaten, vilket ger räddningstjänsten utökade befogenheter i kampen mot lågorna.

Det är i New South Wales situationen är värst. Där rasar på måndagen 64 bränder, varav 40 inte är under kontroll. I södra Queensland norr därom pågår strax under 50 bränder, varav tre är särskilt farliga.

Hittills har tre människor omkommit i de senaste skogsbränderna. Fem personer som tidigare rapporterades saknade har alla återfunnits. I New South Wales har runt 200 hus hittills förstörts i bränderna, som täckt 9.700 kvadratkilometer, vilket motsvarar Östergötlands yta.

Det har varit mycket torrt hela den senaste månaden över i stort sett hela Australien, och måndagen spås bli helt utan nederbörd någonstans på den 7,6 miljoner kvadratkilometer stora landmassan, vilket är kuriöst och har fått meteorologer att börja slå i rekordböckerna.

Enligt den nationella vädermyndigheten går det inte att hitta någon annan dag bakåt i den registrerade väderhistorien då det inte fallit någon nederbörd någonstans på den huvudsakliga landmassan under en dag. Kontinenten sträcker sig trots allt över flera klimatzoner.

På ön Tasmanien i söder, som ligger i västvindbältet, väntas dock några millimeter regn.