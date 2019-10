Syriska och turkiska arméerna kan drabba samman vid nyckelstad

FN-chefen Antonio Guterres fördömde på måndagen ”den turkiska aggressionen” i Syrien och sade att 160.000 människor nu tvingats fly under offensiven från norr.

Det ser ut som om staden Manbij, 25 kilometer från den syrisk-turkiska gränsen, kan bli skådeplats för en befarad sammandrabbning mellan Turkiets och Syriens arméer.

Den arabiska milis som stöder turkarna uppger att de inlett en operation för att erövra staden från kurdiska styrkor.

”Slaget om Manbij har börjat”, twittrade Mustafa Seijari, en företrädare för milisen, sent på måndagen.

Kort därefter rapporterade den regeringsstyrda nyhetsbyrån Sana att Bashar al-Assads armé börjat rulla in mot Manbij, dock utan att ange ytterligare detaljer.

Tidigare har den syriska regeringsarmén sagt sig ha intagit bland annat städerna Tal Tamr och Ain Issa.

Redan i december i fjol, när Trump första gången flaggade för att USA skulle retirera från Syrien (ett besked hans säkerhetspolitiska rådgivare den gången tvingade honom att backa ifrån), bad kurdiska YPG regeringsarmén att göra en truppinsats i staden för att stävja en turkisk invasion.

Så sent som för tre år sedan utspelade sig ett hårt och symboliskt viktigt slag om just Manbij, då kurderna drev ut IS ur staden och senare hela området.

USA:s reträtt från norra Syrien har skakat om förutsättningarna i det krigshärjade Syrien på ett sätt som inte skett på flera år.

De runt tusen amerikanska soldater som funnits i området har rullat ut sedan i helgen. Enligt bilder en rysk nyhetsbyrå tagit del av har retirerande amerikanska fordon setts möta framryckande syriska arméfordon på väg 216 mellan Kobane och Manbij utan att reagera på varandra.

President Donald Trump var den som fattade beslutet om trupptillbakadragande, men han har också reagerat starkt på att Turkiet utnyttjat reträtten för att erövra en ”säkerhetszon” på syrisk mark. Den amerikanska presidenten hotar nu att ”förstöra Turkiets ekonomi”.

Under natten till tisdagen svensk tid trädde de första sanktionerna mot Turkiet i kraft, riktade mot ministrar och ministerier. Mer ska komma om inte Ankara upphör med sin offensiv, säger Washington.

Trump inskärpte budskapet i ett telefonsamtal med sin kollega Recep Tayyip Erdogan.

Eftersom så många stormakter är inblandade i spelet om Syrien ökar oron för ett storkrig. Det är dock tveksamt om någon aktör är intresserad av ett sådant.

En central spelare som ännu inte varit särskilt aktiv utåt är Ryssland, al-Assads allierade. När Turkiet 2016 sköt ner ett ryskt stridsflygplan som man menade kränkte turkiskt luftrum nära Syrien blev relationen kortvarigt frostig, men därefter har den ryska presidenten Vladimir Putin närmat sig Erdogan. I dag betraktar Ryssland Turkiet som en allierad i Mellanöstern.

Därför innebär att det som nu händer en delikat balansgång för Moskva. Två av dess allierade riskerar att ställas mot varandra, den ena uppbackad med rysk militär, och den andra Natomedlem.

Enligt diplomatiska rapporter håller ryssarna regelbundet kontakt med Turkiet, som i sin tur räknar med att Ryssland är garant för att deras skyddsling al-Assads trupper inte hamnar i direkt strid med turkiska soldater. Och ryska soldater i samma situation?

– Vi vill inte ens tänka på ett sådant scenario, sade Kremls talesperson Dmitrij Peskov under en pressträff i Riyadh, där Putin befinner sig på ett statsbesök.

Vid samma tillfälle sade Putins utrikespolitiska rådgivare Jurij Usjakov att Ryssland planerar att ”göra någonting”, men han gick inte i närmare på vad.

Ryssland har tidigare sagt sig ha förståelse för Turkiets behov av nationell säkerhet. Dmitrij Peskov ville inte svara på frågan om Moskva nu tycker att Ankara gått för långt.

Ett gemensamt stormaktsintresse är att se till att Islamiska staten inte tillåts komma tillbaka. Turkiets hållning är dock föremål för visst tvivel. Landet har tidigare anklagats för att se mellan fingrarna på att IS-stridande tagit sig in i Syrien via Turkiet.