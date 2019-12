Täcke av rök över Sydney – 30 bränder utom kontroll

Spänningarna mellan Australiens premiärminister Scott Morrison och dem som bekämpar de omkring 100 bränderna i New South Wales blev tydlig på lördagen då den tidigare chefen för brandbekämpningen i delstaten, Greg Mullins, lät förstå att han och en del tidigare experter på bekämpning av liknande bränder kommer att anordna ett toppmöte i frågan.

– Vi är fortfarande väldigt frustrerade över att premiärministern har vägrat att träffa oss. Folk börjar bli riktigt arga och de vill att någon lyssnar, sa Greg Mullins vid en presskonferens under lördagen.

Enligt Mullins, som är en internationellt erkänd brandexpert, har de bränder som just nu rasar drabbat hårdare än några andra tidigare skogs- och markbränder med fler än tre gånger så många förstörda byggnader.

På vissa håll har bränderna pågått sedan i juli, skriver Sydney Morning Herald.

Kritiken mot Morrison har också gällt det sätt som han lämnade Australien för semester på Hawaii. Enligt australiska medier var det få som över huvud taget fick veta var premiärministern tagit vägen.

Först sedan en av De grönas parlamentariker, David Shoebridge, ställt frågan i ett inlägg på Twitter om var premiärministern tagit vägen visade det sig att Morrison åkt till Hawaii. Morrison har senare försvarat sig med att det inte är brukligt att premiärministern berättar när han åker på semester.

Bild 1 av 2 En helikopter vattenbombar bränder i Bargo, lördagen 21 december. Foto: Peter Parks/AFP Bild 2 av 2 Brandmän arbetar med släckningsarbetet i Dargan vid Blue Mountains på onsdagen 18 december. Foto: Saeed Khan/AFP Bildspel

På lördagen var Shoebridge en av organisatörerna bakom en demonstration mot regeringens inställning till klimatförändringarna. Enligt Sydney Morning Herald tågade flera tusen personer över Sydney Harbour Bridge för att protestera mot regeringen och premiärminister Morrisons, som de ser det, bristande insatser mot klimatförändringarna.

Under tiden har de svåra bränderna fortsatt och av de 100 som just nu rasar i New South Wales är 30 ännu utom all kontroll. En person saknas i Blue Mountains och ett stort antal byggnader har förstörts under lördagen.

Storstaden Sydney täcktes under lördagen av ett rökmoln som likt en dimma blockerade allt solljus. På andra platser har människor med problem med luftvägarna evakuerats.

Vädret ska bli något lite bättre och temperaturerna som på många håll nått 40 grader ska minska till nästan hälften, men det regn som så väl behövs ser inte ut att komma nästa vecka heller.

