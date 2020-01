Temperaturen närmar sig 50 i Sydney

Hettan och bränderna fortsätter plåga Australien, i synnerhet New South Wales. I delstaten härjar över 150 av bränder varav tretton är förenade med katastrofvarningar på lördagen, enligt meteorologimyndigheten BOM.

Läs mer: Omringade av bränderna evakueras med fartyg

Penriths noterade 48,9 grader är inte långt från Australiens högsta uppmätta 50,5 grader i Oodnadatta den 2 januari 1960. Temperaturen spås minska under helgen, men först i början på nästa vecka kan det komma nederbörd i form av några millimeters regn.

Totalt ska minst 24 människor ha dödats av brandrelaterade orsaker, varav 17 i New South Wales. Chris Dickman, ekologiprofessor vid University of Sydney och expert på biologisk mångfald, publicerade på fredagen en uppskattning om att omkring 480 miljoner djur har dött i bränderna sedan september.

Läs mer: Tusentals koalor döda i bränderna i Australien

Foto: Saeed Khan/AFP

Bränderna som härjar förvärras på flera håll av kraftiga vindar. I Cabramurra utanför huvudstaden Canberra har man uppmätt orkanbyar på över 35 meter i sekunden. Boende i vindplågade områden uppmanas att stanna inne och koppla ur elektriska redskap.

Läs mer: Pressad premiärminister utbuad i drabbad stad

– Det kommer att bli en lång natt, det kan jag inte sticka under stol med. Det är en mycket instabil situation. Temperaturer kring 45 plus vindar betyder att inte bra att läget är förvärrat utan när sydliga vindar kommer in blir läget ännu värre, sade New South Wales premiärminister Gladys Berejiklian på en presskonferens på lördagen.