Terroråtalad riskerar livstidsdom i ”tändsticksfallet”

31-årige Moyed al-Zoebi beter sig som en kung när han eskorteras in i rättssal 32, Köpenhamns byret. Han har ett brett leende på läpparna när de två poliserna kopplar bort säkerhetsanordningen runt hans midja. Därefter utbrister han ett högljutt ”Good morning!” och tar ledigt i hand med försvarare, tolk och annan personal i lokalen.

Rättegången i det uppmärksammade terrormålet börjar närma sig sitt slut och under måndagen var det dags för åklagare och försvarare att göra sina slutpläderingar inför de tre domarna i rätten.

– Den tilltalade har beredvilligt svarat på frågor, men hans förklaringar framstår som osammanhängande och är inte trovärdiga. Det är alltför många omständigheter som talar för hans skuld i frågan, säger specialåklagare Sonja Hedegaard och fortsätter:

– Om man ska få någon att tro på en osedvanlig historia måste den sitta perfekt från den allra första gången man drar den.

Moyed Al-Zoebi ska enligt åklagaren ha planerat ett massmord på slumpvis utvalda Köpenhamnsbor. Dådet skulle utföras den 19 november 2016 tillsammans med en 21-årig landsman bosatt i Tyskland, Dieab Khadigah.

I Danmark har målet blivit känt som ”tändstickssaken”, eftersom bomberna skulle tillverkas av svavlet från 17.500 tändstickor. Rättegången inleddes den 22 januari men har sedan dess dragit ut på tiden eftersom kumpanen i Tyskland inte hade lust att komma till Danmark för att vittna – i stället fick åklagare, försvarare och tolk resa till honom.

Dieab Khadigah, som dömts till sex och ett halvt års fängelse i Tyskland, har erkänt att han var på väg till Köpenhamn det aktuella datumet för att genomföra en bombattack. Han kom dock bara till Rödby hamn där han blev stoppad av passkontrollanter. I hans ryggsäck påträffades tusentals tändstickor, fyrverkerier, walkie-talkies och två knivar.

Tanken var, enligt åklagaren, att de två skulle mötas upp på Köpenhamns central. Det är bevisat att Moyed Al-Zoebi befann sig i Köpenhamn vid tidpunkten, men själv förklarar han det med att han hoppat på fel tåg två gånger och att han egentligen var på väg till en ort i södra Sverige.

Åklagaren Sonja Hedegaards bevismaterial består bland annat av telefonavlyssningar, Facebookuppdateringar, filminspelningar och tågbiljetter.

– Den tilltalade har gjort mycket för att dölja sina gärningar. Han har slagit av lokaliseringstjänsten på sin telefon, vilken han också nollställde och installerade om när han åkte tillbaka mot Sverige, säger hon.

Dagen före det planerade dådet ska han dessutom ha gjort flera inlägg på Facebook, innehållande bland annat en video präglad av ord som ”jihad”, ”kamp” och ”de otrogna”.

– Han uppgav också att det här kanske skulle bli hans sista video. Allt sammantaget är det för många element som talar emot att den tilltalade skulle vara oskyldig. Han hamnade inte i Köpenhamn den här dagen av ett misstag, säger Sonja Hedegaard.

Försvarsadvokat Karin Dawson Svenningsen menar att det mycket väl kan ha varit ett misstag som gjorde att Al-Zoebi befann sig i Köpenhamn vid tidpunkten för det planerade dådet och framhäver att de två syrierna inte kände varandra.

– De visste ingenting om varandra, de kände inte ens till varandras utseende, säger hon och förklarar att samtalen som registrerats mellan de båda syriernas mobiler berodde på en ”fickringning”.

Al-Zoebi kom till Sverige från Syrien under flyktingkrisen hösten 2015 tillsammans med sin fru och son. Familjen hamnade på ett asylboende i södra Sverige, men hann inte bo där länge förrän sonen omkom i en trafikolycka.

Redan i mars 2017 stod han åtalad i Sverige, misstänkt för att ha utfört ett brandbombsattentat mot en shiamuslimsk moské i Malmö natten till den 11 oktober 2016. Terrorgruppen IS tog på sig dådet men Al-Zoebi friades trots att det fanns teknisk bevisning. Enligt den danska åklagaren ska IS ha varit inblandat även i fallet i Köpenhamn. Den tyske kumpanen har bland annat erkänt att det var IS som kopplade samman honom med Al-Zoebi.

Den senare har suttit häktad i över ett år och riskerar livstids fängelse om han döms. Domen faller den 11 april.

