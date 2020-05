Terrorgruppen IS på frammarsch – med hjälp av covid-19-smittan

al-Naba är ett av terrororganisationen Islamiska statens (IS) mest långlivade propagandaorgan. Det är ett webbaserat nyhetsbrev som funnits med sedan IS absoluta storhetstid under sommaren 2014, då ”kalifen” Abu Bakr al-Baghdadi utropade sig till alla muslimers härskare. Utgivningen har fortsatt genom åren trots att IS-terroristerna numera tvingats överge sitt ”kalifat”.

Nummer 224 av al-Naba kom i början av mars och innehöll en text med rubriken ”Korsfararens värsta mardröm”.

”Korsfarare” kallades de europeiska krigare som på medeltiden drog ut för att kuva muslimerna och återerövra Jerusalem, i kristendomens namn. Enligt IS-retoriken är dagens korsfarare en allians av shiamuslimer, kristna och judar som hotar att utplåna den sunnitiska gren av islam som IS tillhör.

Men i al-Naba serveras goda nyheter för IS-anhängarna: nu är det korsfararna som hamnat i farozonen. Nyhetsbrevet har uppmärksammat det nya coronavirusets framfart, särskilt i rika delar av västvärlden, som New York och norra Italien. Viruset har enligt artikelförfattaren nedkallats av Gud över de otrogna, som en ”grym plåga”.

En man i skyddsutrustning sprutar desinfektionsmedel i ett tillfälligt hälsocenter i Syrien vid gränsen till Turkiet. Här placeras alla som korsat gränsen i femton dagars karantän. Foto: Anas Alkharboutli/AFP

Med viss skadeglädje konstateras att ekonomisk nedgång och bristande stabilitet följt i farsotens spår. Detta hindrar de drabbade länderna från att erövra nya territorier, menar al-Naba-skribenten.

Det här låter som religiös rappakalja. Men faktum är att det ligger mer än ett korn av sanning i al-Nabas utfall.

Ungefär samtidigt som covid-19-smittan spridit sig från kontinent till kontinent har IS brett ut sin terror. IS hjärtland i Irak och Syrien har drabbats hårdast. Men IS har tagit på sig terrordåd över hela världen: från Maldiverna över Mocambique till Mindanao i Filippinerna.

En sjukvårdare tar blodprov på en kvinna i Iraks huvudstad Bagdad för att testa efter Covid-19. Foto: Ahmad Al-Rubaye/AFP

Ett IS på frammarsch. Det var inte vad USA:s president Donald Trump tänkte sig när han för dryga halvåret sedan, den 27 oktober 2019, stod i Vita huset och med triumf i rösten meddelade att IS allerhögste ledare Abu Bakr al-Baghdadi spårats upp av ett amerikanskt specialförband i Idlib i Syrien.

Trängd och jagad hade al-Baghdadi utlöst det bälte med sprängämnen han hade på sig.

– Han dog som en hund. Han dog som en fegis, konstaterade Trump.

Naturligtvis är det en stor prestigeförlust för terrororganisationen IS att dess ledare drivits i döden. Och det var ett minst lika stort bakslag när IS, ett halvår tidigare, i mars 2019, tvingades retirera från den sista lilla remsa av land som återstod av deras tidigare så vidsträckta ”kalifat”.

Men om Donald Trump verkligen trott att hotet från IS försvunnit samtidigt med ”kalifatet” och al-Baghdadi är det bara att konstatera att han hade fel.

Tvärtom har den senaste tidens utveckling i IS kärnområden, Syrien och Irak, spelat terrorsekten i händerna. IS hämtar sin näring ur hopplöshet, oordning och kaos. Och sådant har det varit gott om i Syrien/Irak-regionen.

• Irak skakas hösten 2019 av våldsamma gatuprotester. Irakierna är missnöjda med de ständiga elavbrotten, den utbredda korruptionen och det inflytande som både Iran och USA skaffat sig i landet. Hundratals människor dödas av utkommenderade säkerhetsstyrkor. President Adel Abdul-Mahdi avgår men demonstranterna är inte nöjda.

En minnesceremoni hölls i Teheran i februari i år för den döde generalen Qassem Soleimani. Foto: TT

I början av januari år 2020 dödas den iranske toppmilitären Qassem Soleimani på irakisk mark av en USA-styrd drönare. Det är ytterst nära att Irak blir slagfält för ett krig mellan USA och Iran.

• I Syrien är inbördeskriget snart inne på sitt tionde år. President Bashar al-Assad sitter kvar men läget är instabilt. 40 procent av syrierna (om man räknar med utlandsflyktingarna) bor i områden som inte kontrolleras av regeringen. Fyra länders krigsmakter är närvarande i Syrien: Rysslands, USA:s, Turkiets och Irans.

Den syriska ekonomin plågas av västvärldens sanktioner och valutan rasar. Arbetslösheten är skyhög och president al-Assad har hamnat i öppen konflikt med sina tidigare gynnare inom landets korrupta finanselit.

Gemensamt för Syrien och Irak våren 2020 är att samhällena stängts ned av rädsla för covid-19-smittan. Något som förvärrar ländernas krisläge än mer.

Syriska sjukvårdare tar temperaturen på besökare i Umayyadmoskén i Damaskus. Foto: Louai Beshara/AFP

Krisen utnyttjas av de kvarvarande IS-sympatisörer som retirerat till de oländiga och glesbefolkade ökenområdena på gränsen mellan Syrien och Irak. Det är svårt att få en uppfattning om hur många de är: enligt vissa uppskattningar handlar det om 15 000-20 000 man i vapen, andra talar om ett par tusen.

I vilket fall har IS tillräckligt många man i vapen för att utgöra ett ständigt hot för regeringsarméerna i Syrien och Irak, och för de irakiska shiamiliserna (som backas upp av Iran). Men även för affärsmän som pressas på pengar, för kvinnor som trakasseras om de inte följer den påbjudna strikta klädnormen, för lokala politiker som hotas och dödas.

Bedömare av IS slagstyrka konstaterar att rörelsen har gott om pengar: i Irak beräknas IS-terroristerna dra in motsvarande 70 miljoner kronor i månaden på utpressning, beskyddarverksamhet och allehanda illegala affärer.

Iraks försvarsministerium rapporter om nästan dagliga incidenter där IS-militanter är inblandade. Det är händelser som sällan rapporteras i utländska medier.

En man går ner på knä och ber innan han ska testas för Covid-19 i Iraks huvudstad Bagdad. Foto: Ahmad Al-Rubaye/AFP

IS har dragit nytta av att de amerikanska marktrupperna i Irak, ditkommenderade för att bekämpa terrorism, tillfälligt stoppade sin verksamhet i mitten på mars på grund av coronaviruset.

Incidenterna har inte samma kaliber som under IS glansdagar för fem sex år sedan, då några av Iraks största städer intogs i blixtattacker. Men de är tillräckligt oroande för att man ska kunna tala om en pånyttfödelse för terrorsekten. Mellan januari och april 2020 dödades minst 170 människor i Irak i samband med IS våldsdåd, enligt Iraks försvarsministerium.

Den svensk-kurdiska läkaren Nemam Ghafouri arbetar för hjälporganisationen Joint help for Kurdistan som driver ett läger för yazidiska flyktingar i Bajed Kandala i Irak, nära punkten där Irak, Turkiet och Syrien möts. Hon evakuerades till Sverige för tre veckor sedan på grund av covid-19-utbrottet. Nemam Ghafouri säger till DN att IS närvaro är mycket påtaglig i regionen:

– IS-terrorister har börjat bränna böndernas vetefält. Och det går inte en vecka utan att man får höra talas om attacker och terrordåd.

Nemam Ghafouri pratar med boende i al-Hol-lägret när DN besökte henne där förra året. Foto: Lotta Härdelin

Nemam Ghafouri har också regelbundet besökt det ökända al-Hol-lägret i Syrien där många utländska IS-kvinnor och deras barn finns.

– Deras tro på ”det nya kalifatet” är starkare än någonsin tidigare, konstaterar hon.

Men det är inte bara i Syrien och i Irak som IS är ett växande säkerhetsproblem. Rörelsen är kanske mer utbredd än någonsin, med ett stort nätverk av wilayats (provinser) världen över.

Nyligen genomfördes hänsynslösa terrordåd i Afghanistan. Det mest chockerande, där tre beväpnade män bröt sig in på en förlossningsklinik på ett sjukhus i Kabul och mördade spädbarn och deras mödrar, har den nationella IS-grupperingen visserligen inte tagit på sig. Men dådet, som var riktat mot shiamuslimer bär terrorsektens alla signum.

Sjuksköterskor tar hand om två spädbarn vars mödrar blev mördade i attacken på Ataturksjukhuset i Kabul som man misstänker att IS låg bakom. Foto: Wakil Kohsar/AFP

IS Khorasan som terrorgruppen kallar sig i Afghanistan har varit mycket aktiv på sistone och öppet utmanat talibanerna, den ledande sunniextremistiska grupperingen i landet.

IS knyts också till en blodig och hänsynslös massaker i Mocambique i Östafrika. I den oljerika provinsen Kap Delgado dödades 52 invånare i byn Xitaxi den 7 april. Mocambikiska myndigheter anklagar en nyligen etablerad IS-gruppering för dådet.

IS har också genomfört sin första attack i turistparadiset Maldiverna, en mordbrand som riktades mot en båthamn.

I Europa har IS-terrorn hittills i år varit begränsad till ett knivdåd av en ensam gärningsman i London i februari. Tysk underrättelsetjänst avslöjade för en dryg månad sedan att man sprängt en terrorcell med IS-sympatisörer som planerat attacker mot amerikanska baser i Tyskland.

Men propagandaorganet al-Naba uppmanar IS-sympatisörer till terrordåd mot Europa och övriga västvärlden, i covid-19-pandemins spår:

”IS-medlemmar och anhängare uppmanas att utnyttja de svagheter som uppstått (i samband med pandemin), och inte visa något förbarmande när det gäller att genomföra fängelserymningar och attacker”, skriver den brittiske terrorforskaren Aymenn Jawad al-Tamimi i en analys.