Tester av malariamedicin mot covid-19 stoppades på felaktiga grunder

Världshälsorgansationen WHO meddelade tidigare i veckan att man åter börjat testa hydroxiklorokin inom sitt så kallade ”Solidarity”-program. Detta sedan programmet stoppats den 25 maj då resultat från en studie i The Lancet visat att hydroxiklorokin såg ut att öka dödligheten hos de patienter som fått medicinen.

Enligt WHO vågade man inte längre ge patienter en medicin som kunde påverka dem negativt och som man inte var säker på kunde hjälpa dem.

Men en granskning av Lancet-artikeln som gjordes av The Guardian och kritik från hundratals forskare har tvingat tidskriften att dra tillbaka den. The Lancets chefredaktör konstaterar i ett uttalande till The Guardian att det inte har varit möjligt för utomstående forskare att kontrollera källor och grunddata:

– Detta är ett chockerande exempel på forskning som har misskötts mitt under ett globalt hälsonödläge, sa Richard Horton till tidningen.

Forskaren bakom studien, professor Mandeep Mehra från Brigham and woman’s hospital i Boston, har själv bett The Lancet att dra tillbaka rapporten sedan han och de övriga två forskarna bakom studien inte längre känt sig säker på resultatet och inte kunde gå i god för uppgifterna.

Också New England Journal of Medicin drar tillbaka sin artikel. På sin webbplats skriver den ansedda tidskriften The Scientist att hundratals forskare försökt kontrollera och bekräfta uppgifterna men misslyckats.

Det är ännu oklart om hydroxiklorokin har någon positiv inverkan på covid-19-patienter, något som USA:s president Donald Trump flera gånger har påstått att medicinen ska ha. Den återupptagna WHO-studien kommer nu att kunna visa hur det ligger till med den saken.

Karin Bojs: Det är farligt att förvandla medicinska frågor till politik