Thailands playboykung är nygift – nu ska han krönas

Förberedelserna inför den två dagar långa kröningen i helgen av 66-åriga Maha Vajiralongkorn i Bangkok pågår för fullt.

Säkerhetspådraget kommer att vara maximalt och tusentals personer har engagerats för att delta i den traditionella ceremonin, bland annat flera hundra som ska hålla i den kungliga bärstol som tar Maha Vajiralongkorn mellan det kungliga palatset och smaragdbuddhans tempel där han utses till kunglig beskyddare av buddism.

Kungligheter är heliga i Thailand och Maha Vajiralongkorns far, kung Bhumibol, dyrkades som något av en halvgud under sina 70 år vid tronen. Sonen Maha Vajiralongkorn har dock en lång väg att vandra innan han åtnjuter samma respekt som sin far.

Visserligen är det högst förbjudet att tala illa om de kungliga i Thailand som har världens hårdaste lagar för majestätsbrott. Den som förolämpar de kungahuset riskerar mellan tre och femton år i fängelse.

Men i anonyma samtal kan thailändare både kritisera de hårda lagarna och enskilda kungligheter.

– Så länge vi inte får kritisera de kungliga är Thailand ingen demokrati. Det märkliga är att det står i grundlagen att vi har yttrandefrihet. Det går inte ihop med att vi inte får kritisera kungen, som en aktivist i Bangkok sa till DN i samband med valet i Thailand för några månader sedan, noga med att kontrollera att hans namn inte nämndes.

Under ceremonin mellan kung Vajiralonkorn och Sudhita syntes hon enligt den kungliga traditionen falla på knä inför honom. Kungen hällde heligt vatten över Suthida och de skrev sedan under ett äktenskapsavtal. De två gifte sig 1 maj. 4–6 maj kröns Maha Vajiralongkorn till kung. I onsdags gifte sig Thailands kung Maha Vajiralongkorn med Suthida, som tidigare ingick i hans livvaktsstyrka. Hon får nu titeln drottning. Människor samlas inför ett porträtt av Thailands kung Maha Vajiralongkorn som kröns i helgen.

Med skiftet på kungatronen trodde han dock att respekten för kungahuset skulle avta. Maha Vajiralongkorn har nämligen ända sedan 20-årsåldern omgärdats av ryktet som en playboy. När han i veckan under en traditionell ceremoni i palatset gifte sig med sin Suthida, som tidigare ingick i hans livvaktsstyrka, ingick han sitt fjärde äktenskap.

Till och med kungens mamma, drottning Sirikit, har medgett att hennes son är något av en Don Juan som hellre ägnar sig åt kvinnor än kungliga plikter. Till det skamfilade ryktet hör också att sjubarnspappan Maha Vajiralongkorn har associerats med affärsmän och politiker med kopplingar till kriminella kretsar. Det gjorde att han ett tag omtalades som Sia-O, ett öknamn för gangstrar av kinesisk-thailändsk börd.

Att den flygintresserade Maha Vajiralongkorn dessutom utnämnde sin pudel Fu-Fu till officer i flygvapnet och lät den hoppa upp på bordet och dricka ur prominenta gästers vattenglas har bidragit till bilden av en mindre seriös kunglighet. När Fu-Fu dog anordnades en storslagen buddistisk ceremoni.

Men på senare tid har Maha Vajiralongkorn visat en annan sida – den som maktspelare. Sedan han blev kung efter att fadern Bhumibol dog 2016 har han sett till att öka kungahusets inflytande, som genom de hårda majestätslagarna är betydande trots att Thailand är en konstitutionell demokrati.

Exempelvis såg han till att kungahuset får mer makt i den nya konstitution som antogs av militärjuntan för två år sedan. Efter påtryckningar fick han in att regenten ska kunna spendera mycket tid utomlands. Maha Vajiralongkorn gillar nämligen att vistas långa perioder i sitt praktfulla residens utanför München.

Han har också lyckats tillskansa sig större inflytande över den kungliga fastighetsbyrån, en av Thailands mest förmögna institutioner med tillgångar värda 300 miljarder kronor. Via denna är han storägare i Thailands tredje största bank och äger mark för tiotals miljarder dollar.

Denna makt har han utnyttjat genom att bland annat stänga ned Bangkoks 80 år gamla djurpark och en över 100 år gammal kapplöpningsbana för hästar. Marken ligger nära det kungliga palatset och vilka planer som Maha Vajiralongkorn har för den är än så länge oklart.

Redan som kronprins såg han dessutom till att den tredje frun Sriasami och hennes släkt dömdes för att ha förolämpat kungahuset. Även andra som tidigare har varit Vajiralongkorns förtrogna har dömts och vissa har dött under mystiska omständigheter.

Kröningen sker i en ceremoni som pågår från lördag till måndag. Flera hundra tusen väntas följa spektaklet längs Bangkoks gator och ännu fler sitta klistrade vid tv-apparaterna.