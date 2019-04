Thailändska grottpojkarna fick bedövningsmedel

Pojkarna i grottan fick ospecificerade doser ketamin, även känd som festdrogen Special K, av räddningsdykarna när de skulle räddas ur grottan, det framkommer i en artikel i den medicinska tidskriften New England Journal of Medicine under torsdagen.

– Vi var tvungna att använda medel som skulle hindra barnen från att få panik medan vi tog ut dem, sa befälhavare för Thai Navy Seal, Arpakorn Yookongkaew till CNN strax efter räddningen. Att de levde och var i säkerhet var det viktigaste.

I New England Journal of Medicine skriver tre thailändska läkare och en australisk narkosläkare också att de första fyra pojkarna fick solglasögon för att skydda sina ögon eftersom de inte hade sett solen på mer än två veckor.

En av pojkarna hade en kroppstemperatur på 35 grader när han kom ut och utvecklade hypotermi på väg till sjukhuset. Hypotermi, kraftig nedkylning, kan orsaka skador på vitala organ, inklusive hjärta, njurarna och nervsystemet. Med tanke på risken att bli nedkyld, ansåg läkarna att ketamin var ett bra alternativ att ge pojkarna, eftersom det kan motverka att kroppstemperaturen sjunker.

Ketamin är ett bedövningsmedel som används inom kirurgi, men som under senare år även används som en partydrog. I Sverige används ketamin också inom behandling av depressioner.

Det var den 23 juni förra året som ett fotbollslag bestående av tolv pojkar och deras tränare gick in i Tham Luang-grottorna. Pojkarna i laget var mellan 11 och 16 år gamla, ledaren är 25 år. Kraftiga monsunregn gjorde att delar av grottan översvämmades och fotbollslaget stängdes inne. Drygt två veckor senare, den 10 juli räddades samtliga ur grottan.

