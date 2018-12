Den hemliga omröstningen genomfördes bland Tories ledamöter i det brittiska underhuset under onsdagskvällen.

Theresa May behövde 159 röster till sin fördel för att inte förlora sin position som ledare för det konservativa partiet. När alla röster var räknade hade May fått stöd av 200 konservativa parlamentsledamöter. 117 röstade emot.

Inför omröstningen hade Tories låtit två parlamentsledamöter, som tidigare stängts av anklagade för sexuella övergrepp mot kvinnor, återta sina platser. Ett beslut som fått hård kritik från Labour som kallat det för ”ett svek mot kvinnorna”.

Omröstningens resultat gör att Theresa May nu kan sitta kvar, utan några nya omröstningar om hennes position, under tolv månader.

Flera av dem som röstade för henne skrev i olika uttalanden under onsdagen att de inte ville se mera kaos än vad som redan drabbat Storbritannien:

”Jag röstar inte för mer kaos mitt i en konstitutionell kris”, skrev till exempel Theresa Mays partikamrat Sarah Wollaston på Twitter.

Theresa May var själv inte närvarande när resultatet av misstroendeomröstningen lästes upp utan hade återvänt till 10 Downing Street.

Theresa May blev partiledare för Tories och landets premiärminister i juli 2016 men lovade under onsdagen att inte leda partiet under nästa val 2022. Däremot vill Theresa May stå kvar som premiärminister till dess att brexit är genomfört nästa år.

Vem som kan över efter henne är oklart. En av Mays främsta Brexitkritiker, Jacob Rees-Mogg, sa på onsdagen att han inte kommer att ställa upp som ny partiledare. Inte eller Michael Gove, som också pekats ut som en eventuell efterträdare, sa sig vara villig att ta över.

På torsdagen reser Theresa May till Bryssel för att möta de andra EU-ledarna.