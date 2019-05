Tiden i Sverige avgörande för Ruth Bader Ginsburgs kamp

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Prova DN digitalt gratis fram till 27 maj.

Nyligen, under en paus i operan ”Faust” i det majestätiska konserthuset Kennedy center i nordvästra Washington DC, satt Ruth Bader Ginsburg ensam i ett viprum och läppjade på ett glas champagne.

Två svenskar som befann sig i lokalen, kulturrådet Linda Zachrison från Sveriges ambassad och SVT:s korrespondent Carina Bergfeldt, frågade Ginsburgs säkerhetsvakter om de fick hälsa på den legendariska ledamoten av Högsta domstolen.

Det gick an. Ginsburg visade då stolt upp sin hedersdoktorsring, den hon fick av Lunds universitet i juni 1969. Trots att Ruth Bader Ginsburg är doktor vid ett trettiotal framstående universitet är den svenska ringen den enda hon bär. Ginsburg nämnde att hon snart skulle resa till Sverige, bland annat för att fira 50-årsdagen av doktorspromotionen. Precis som i Ingmar Bergmans klassiker ”Smultronstället”, sade Ginsburg, där huvudpersonen Isak Borg återvänder till Lund för att bli så kallad jubeldoktor. Domaren uttalade filmens titel på perfekt svenska.

I helgen angör Ruth Bader Ginsburg Sverige. I en bemärkelse kommer hon hem. 86-åringen är en av USA:s mest inflytelserika kvinnor. Under 1970-talet drev hon som jurist ett antal rättsfall som resulterade i att amerikaner blev mer jämlika inför lagen. 1993 nominerade Bill Clinton henne till Högsta domstolen, som den andra kvinnan någonsin i USA:s historia.

Ginsburg nominerades till domstolen av Bill Clinton. I tacktalet i Vita husets Rose Garden lovprisade hon sin mamma Celia: ”...den modigaste, starkaste person jag någonsin känt”. Foto: Ron Sachs

Men det var två studieresor till Sverige under tidigt 1960-tal som tände Ginsburgs feministiska gnista, som gav henne ammunition till en juridisk jämställdhetskamp som skulle revolutionera USA. I Sverige mötte Ginsburg ett samhälle där kvinnor, även mödrar, hade börjat yrkesarbeta, där makar förväntades bidra till hushållsarbetet och barnuppfostran och där morgontidningarna debatterade orättvisor mellan könen. Cocktailfesterna hon inbjöds till i Stockholm var som studiecirklar i feminism.

– Hon hävdar absolut att det präglade henne, säger dottern Jane Ginsburg, 63-årig professor i immaterialrätt vid Columbia-universitetet. Hon exponerades för sådant som skulle bli betydelsefullt senare under hennes karriär. Tiden i Sverige bidrog till hennes benägenhet att titta utanför landets gränser och jämföra amerikansk lag med andra länders system. Erfarenheten i Sverige gav henne en mycket vidare världsbild.

Vissa amerikaner hävdar att den viktigaste personen i Amerika är Ruths doktor

1969, när Lunds universitet promoverade Ginsburg till hedersdoktor, var hon ingen känd person. I dag är hon en av USA:s mest beundrade kvinnor. Hollywoodfilmen ”En kvinna bland män”, som gick upp på svenska biografer i början av mars, skildrar hennes genombrott som jurist i New York på 1970-talet. I dokumentären ”RBG” möter man den 86-åriga supertanten – som överlevt tre slängar av cancer, arbetar nätterna igenom och kan göra armhävningar utan att fuska med knäna i golvet. I mars i år producerade ett bryggeri i Boston en kryddig IPA som en hommage. Den heter ”When there are nine”, ”När det är nio” – standardsvaret när Ginsburg får frågan hur många kvinnor som måste ta plats i domstolen för att hon ska känna sig tillfredsställd som feminist.

Högsta domstolen har totalt nio stolar.

Domstolen har nio ledamöter som utnämns på livstid. 86-åriga Ginsburg är äldst. Foto: USA TODAY Network

Ginsburg är pytteliten och böjd. Manliga journalister bör avstå från att recensera kvinnors utseenden men denna kropp engagerar hela den amerikanska nationen. Om RBG trillar av pinn skulle nämligen Trump åtnjuta privilegiet att nominera hennes ersättare, som knappast skulle dela Ginsburgs liberala impulser. Den republikanske presidenten har redan tillsatt två konservativa män i Neil Gorsuch och Brett Kavanaugh. En tredje av samma färg skulle cementera domstolens konservativa majoritet för ett halvt sekel framöver. Halva landets befolkning skulle gråta blod.

– Vissa amerikaner hävdar att den viktigaste personen i Amerika är Ruths doktor, säger mångåriga väninnan och advokatkollegan Kathleen Peratis, som ska eskortera Ginsburg till Stockholm.

– Det vore slutet för civilisationen om Trump fick tillsätta ännu en, säger Peratis. Det är redan katastrof. Utslagen i de rättsfall som nu hamnar inför domstolen skickar oss femtio år bakåt i tiden.

Många är rädda för att domstolen kommer att skrota aborträtten, vilket den religiöse vicepresidenten Mike Pence hoppas kommer ske ”under vår tid”.

Ginsburg har revolutionerat den kvinnliga domardräkten genom att addera färgstarka kragar. Foto: Chip Somodevilla/Getty

– Det är osannolikt att abort blir olagligt men det är långt ifrån omöjligt, säger Peratis. Klart är att det blir allt svårare. Vi som har pengar kan resa iväg och göra det någon annanstans. Men de medellösa får problem. Just som för femtio år sedan.

Kan Ginsburgs personliga tränare skjuta upp undergången?

2017 lät Bryant Johnson publicera Ginsburgs träningsrutiner i boken ”The RBG workout”, med illustrationer av klienten i lila tights och collegetröja med trycket ”SUPER DIVA”. Hon har blivit starkare sedan hon behandlades för ändtarmscancer 1999 och lämnade sjukhuset bräcklig som en ”Auschwitz-överlevare”, som hon själv skriver i förordet. Förra vintern genomförde hon sitt träningspass på komikern Stephen Colberts ”The late show”.

Jag tror många unga kvinnor finner det underbart med en liten modest judisk dam som samtidigt är en sådan killer

Obama tog tidigt notis om framstegen. När förre presidenten bjöds in för att spela basket i Högsta domstolens idrottshall tvekade han inför motståndet eftersom han hört att Ginsburg ”tränat på sitt hoppskott”, sade han. Hon har i sin tur kallat Obama för sympathique, hennes högsta form av beröm. Trump sågade hon under valrörelsen 2016, som ”a faker” och potentiell säkerhetsrisk. Ett brott mot den tradition som säger att domarna ska uppträda partipolitiskt neutralt.

I juli 2016, inför presidentvalet, kritiserade Ginsburg Trump för att vara lögnaktig. Ledamöter av Högsta domstolen ska inte ta partipolitisk ställning. Hon bad senare om ursäkt. Här på New York Posts förstasida.

– Ett förskräckligt misstag, säger Kathleen Peratis. Där hon gjorde sig sårbar för berättigad kritik. Presidenten är en fjant men det är inte hennes uppgift att säga det.

I november i fjol föll Ginsburg och bröt tre revben. Samtidigt upptäckte läkarna cancer på lungan. I januari uteblev hon från muntliga förhandlingar för första gången på tjugofem år. Men vännerna hävdar att hon tänker klamra sig kvar i domstolen till åtminstone november 2020, då Trump kan röstas bort.

– Ett utslag av hennes enorma envishet, säger Peratis.

Kombinationen av sprödhet och jävlar anamma bidrar till hennes legendstatus, säger väninnan.

– Jag tror att många unga kvinnor finner det underbart med en liten modest judisk dam som samtidigt är en sådan killer.

Om Ruth Bader Ginsburg fick sitt genombrott på 1970-talet så tog hennes världsbild form under årtiondet innan.

Ginsburg var den första kvinnan någonsin som utnämndes till professor vid prestigefulla Columbia Law School i New York. Bilden är från 1972. Foto: LIBRADO ROMERO/NY TIMES/TT

I början av 60-talet vistades hon två längre perioder i Lund och Stockholm för att studera och översätta den svenska rättegångsbalken och skriva en bok tillsammans med Anders Bruzelius, en rådman från Lund. Det var inom ramen för ett projekt som Columbia-universitetet i New York hade sjösatt: amerikanska juridikforskare skulle ge sig ut i Europa och göra jämförande lagstudier. Det var inte svårt att hitta kandidater till fältundersökningar i Italien och Frankrike, två favoritresemål för välutbildade amerikaner. Sverige blev över och Ginsburg, som trots utsökta akademiska meriter hade svårt att få jobb i USA, tackade ja.

På plats i Lund sommaren 1962 tog hon starka intryck av svenskt familjeliv. Hos Bruzelius yrkesarbetade hustrun Ingrid, som lektor i danska vid universitetet. Ginsburgs medföljande dotter Jane fick tillgång till förskoleverksamhet via universitetet. Detta var något annat än New York, där en judisk småbarnsmamma i början av 60-talet i praktiken var utestängd från den kvalificerade arbetsmarknaden. Advokatbyråer var manliga bastioner. Kvinnor var distraktion. Mammor var inte betrodde som medarbetare: skulle de kasta in handduken under nattmanglingarna? Vid tiden för Sverigevistelsen var omkring 20 procent av svenska juridikstudenter kvinnor, medan siffran i USA var 4. En dag besökte Ginsburg en domstol i en Stockholmsförort där domaren var kvinna och gravid i omkring sjunde månaden. Det var som en hägring.

Ruth Bader Ginsburg promoveras till hedersdoktor vid Lunds universitet 1969.

Ginsburg lämnade samtidigt avtryck på sina svenska värdar. Medförfattaren Anders Bruzelius dotter Karin, sju år yngre än Ruth, skulle så småningom flytta till Norge och bli en av landets ledande jurister. Från 1997 till 2011 var Bruzelius domare på Norges Høyesterett, deras Högsta domstol. I dag är hon 79-årig ordförande för Norsk Kvinnesaksforening.

– Genom att komma min familj nära insåg Ruth att man kunde leva på ett helt annat sätt, att kvinnor kunde ha en annan livsstil och rättslig position är vad de hade i USA.

Bruzelius beskriver Ginsburg som en person ”som hade tänkt igenom saker innan hon yttrade något högt”. Ingen ”omedelbar person” men ”mycket väl utbildad”.

Hon slår bakut om man talar om kvinnors frigörelse – hon insisterar på att det är männens också

Verkligt golvad blev Ginsburg av svensk jämställdhetsdebatt, framför allt av en långkörare initierad av Eva Moberg, mångårig kolumnist i DN och redaktör för Fredrika Bremer-förbundets tidskrift Hertha.

I antologin ”Unga liberaler, nio inlägg i idédebatten”, recenserad av chefredaktören Herbert Tingsten i DN i februari 1961, skrev Eva Moberg under rubriken ”Kvinnans villkorliga frigivning”. Hennes tes var att jämställdhet endast kan uppnås om både män och kvinnors könsroller krossas. Och för att detta ska kunna ske måste samhället befria kvinnan från rollen som mor och betrakta henne som en ”individ i första hand, könsvarelse i den andra”. Kvinnorna måste bli ”ekonomiskt och socialt oberoende av männen” och ”äktenskapets möjligheter som försörjningsinrättning” måste helt utplånas.

Ruth Bader Ginsburg och maken Martin i Lund 1969.

Ginsburg – som mestadels vistades i Sverige utan sin make Martin – blev så fascinerad av Moberg att hon fortfarande kan citera hela meningar ur minnet på svenska, enligt Kjell Å Modéer, professor emeritus i rättshistoria vid Lunds universitet som intervjuade Ginsburg 2014 för kortboken ”A conversation with Ruth Bader Ginsburg”.

– Moberg blev den stora förebilden för henne, och är det fortfarande, säger han.

Jane Sharron De Hart, professor emeritus i historia och författare till biografin ”Ruth Bader Ginsburg. A life” från 2018, säger att ”det inte går att överskatta betydelsen av den tid som hon tillbringade i Sverige”.

– Hon slår bakut om man talar om kvinnors frigörelse – hon insisterar på att det är männens också, säger Jane Sharron De Hart. Hennes idé om familjeliv är att männen ska vara lika delaktiga i barnuppfostran och kvinnor ska ha samma tillgång till yrkeslivet. Det är så inristat i hennes förståelse av könsroller. Och det är väldigt inspirerat av Mobergs journalistik.

Ett av Ginsburgs mest strategiska drag under 70-talet, när hon lyckades visa att amerikansk lag var könsdiskriminerande och bröt mot konstitutionen, bär spår av Moberg. Ginsburg tog sig an tre rättsfall där män – änklingar – vägrades skatteavdrag som var tillgängliga för änkor. ”En kvinna bland män” skildrar ett liknande fall där en man från Denver inte får göra skatteavdrag för utgiften för äldrevård för hans åldrade mor. Ginsburg lyckades få domstolarnas gehör för den systematiska orättvisan genom att visa upp män som offer.

Men Mobergs tankar måste också ha drabbat Ginsburg eftersom de rörde vid hennes egen familjehistoria.

Under 70-talet fick Ginsburg sitt genombrott som feministisk jurist som belyste könsdiskriminering. Foto: Lynn Gilbert

Ruths föräldrar var judiska invandrare. Pappan Nathan anlände till New York som 13-åring. Mamman Celias föräldrar lämnade polska Krakow när hon fortfarande låg i magen. Celia växte upp och blev den starkare parten i äktenskapet: utåtriktad, handlingskraftig, intellektuellt kapabel. Pappan var inåtvänd och hämmad. Trots moderns övertag var det hon som fick sluta arbeta när paret gifte sig; efter high school hade Celia jobbat en tid som bokförare i Manhattans textilindustri. Under den stora depressionen – Ruth föddes i mars 1933 – hade många amerikanska kvinnor tvingats lämna sina arbeten och ersatts av män för att inkomsterna skulle fördelas på så många hushåll som möjligt. I ”Kvinnans villkorliga frigivning” tar Moberg sådana hänsyn som intäkt för att kvinnornas ställning på arbetsmarknaden var just villkorad. ”Synnerligen utbredd är vidare uppfattningen att kvinnornas deltagande i förvärvslivet förutsätter god tillgång på arbete; i händelse av större arbetslöshet skulle kvinnornas konkurrens om arbetstillfällena med största säkerhet motarbetas.”

Ruth växte upp i skuggan av sin mammas outnyttjade potential. Efter att Celia dog i cancer när Ruth var 17 gick pappan och hans brors affärsverksamhet i konkurs – de hade sålt billiga pälsar i liten skala och verksamheten stod sig inte i konkurrensen från masskonsumtionens varuhus. Att hustruns rådgivning inte längre fanns kan också ha haft en inverkan. Celia hade stoppat undan pengar i åtta olika banker för att Ruth skulle kunna finansiera sina universitetsstudier. En del av pengarna gick i stället till att hålla pappan vid liv. Utöver alla uttalade förmaningar om att Ruth skulle odla sin ”självständighet” så förmedlade mamman ”ett tyst budskap”, skriver Jane Sharron De Hart i sin biografi över Ginsburg: ”Att Celia själv skulle ha varit mycket lyckligare om hon arbetat utanför hemmet”.

I familjen Ginsburg fungerade maken ”Marty” som en ”first husband”, ansvarig för köket. Han tog ett steg tillbaka för att låta Ruth blomstra. Foto: Dennis Cook/AP/TT

Jane Ginsburg – Ruths dotter, Celias barnbarn – bekräftar detta när vi ses en kvav eftermiddag i hennes tjänsterum på övre Manhattan. Hon är professor med internationellt renommé på Columbia law school, där mamman blev den första kvinnliga professorn någonsin 1972 (tre år efter att Lunds universitet promoverade henne till hedersdoktor).

– Jag träffade själv aldrig min mormor, säger Jane Ginsburg. Men jag vet att hon hade en skalle mycket mer välanpassad för affärer än min morfars och i en annan värld skulle hon ha uppfattats som mycket mera lämpad att ha hand om verksamheten.

Din mamma hade med sig den insikten när hon inledde sin egen yrkeskarriär?

– Ja. Du har säkert hört den mening hon ofta upprepar: vad är skillnaden mellan en bokförare och en domare i Högsta domstolen? En generation. Mamma är väldigt patriotisk. Hennes definition av Amerika är den skillnaden, den generationen.

Klivet från Celia till Ruth till Jane. En feministisk version av den amerikanska drömmen.

I sitt äktenskap realiserade Ruth Bader och Martin Ginsburg den vision av jämställt samliv som Eva Moberg efterlyser i ”Kvinnans villkorliga frigivning”.

Ginsburg under nomineringsprocessen. Hon valdes till Högsta domstolen av en klar majoritet i senaten, 96-3. Här gratuleras hon av maken Martin. Foto: John Duricka

”Marty”, som dog i cancer 2010, var med Mobergs ord ”emanciperad”, fri. En av USA:s mest kompetenta skattejurister tog ett steg tillbaka för att låta sin hustru blomstra. När paret flyttade till Washington 1980 tog maken kommandot över köket. I september 2003 introducerade han hustrun inför Georgetown-universitetets ”Women’s Law and Public Policy Fellowship Program”. Han citerade då dottern Jane som tio år tidigare sagt i en intervju att föräldrarna delar lika på hushållets bördor: pappa står för matlagningen och mamma för tänkandet.

Marty Ginsburg fungerade som en ”first husband” i en värld där kvinnor alldeles nyligen hade varit portade. Han nätverkade med politiker och journalister för att hustrun skulle stiga i graderna i den hårt hierarkiska domarvärlden.

– Han var storslagen och bullrig och helt tokig i Ruth, säger väninnan Kathleen Peratis. Många framgångsrika kvinnor är antingen singel eller avstår barn. Ruth hade båda – men behövde ändå aldrig hantera den bullshit som tynger de flesta kvinnors liv. Hon slapp den osäkerhet och avundsjuka som många män utsätter sina fruar för.

Självständigheten och på senare år singellivet är beståndsdelar av den populärkulturella kulten av Ginsburg.

Från sin våning i Watergatebyggnaden, med promenadavstånd till nationalscenen Kennedy center, kan hon fortfarande arbeta till solen går upp över Potomacfloden. I slutändan är det vad hennes liv och gärning handlar om: arbetsglädje. Att få ge sig hän. Karin Bruzelius, domarkollegan i Norge, säger att det också är därför som Ginsburg håller sig kvar i Högsta domstolen: medarbetarna där är hennes familj.

Ginsburg alias är The Notorious RBG, en blinkning till rapparen The Notorious BIG. Båda växte upp under knappa omständigheter i Brooklyn, New York. Foto: Pacific Press

Dottern Jane Ginsburg fnyser över de mest extrema uttrycken för beundran. Att tatuera mammans profil på väl valda kroppsdelar, som vissa fans gör, finner hon ”motbjudande”. Porträttet av dottern i filmen ”En kvinna bland män” avfärdar hon som fiktion. Manusskribenterna låter filmens ”Jane” gestalta den radikala 70-talsfeminismen, hon viftar med en utgåva av Gloria Steinems tidskrift ”Ms” och skäller på sin mamma som inte vill ta kampen ut på gatorna. När Ruth tvekar exploderar Jane i raseri.

– Det stämmer att jag var en fullständigt förtvivlad, förbittrad och fasansfull tonåring men inte på grund av något Ruth gjorde i sin yrkesutövning utan för att jag var en vanlig bortskämd brat, säger Jane Ginsburg.

Men filmen är samtidigt något väsentligt på spåren. Ruth Bader Ginsburg var en aktivistisk advokat under 1970-talet, en ”advocate”. Men som domare har Ginsburg varit långt ifrån radikal. När president Carter nominerade henne till hovrätten i Washington DC 1980 inledde hon en period av konsensusbyggande där hon oftare, enligt en studie från 1987 refererad av tidskriften New Yorker, dömde med republikanskt än demokratiskt tillsatta domare, även i fall som angränsade till hennes tidigare kärnfrågor som aktivist.

Ledamöter i Högsta domstolen brukade vara relativt anonyma. Ginsburg är tvärtom en kändis, som avbildas i form av dockor, på muggar, som tatuering. Foto: GABRIELLA DEMCZUK / NY TIMES / TT

I mars 1993, samma år som Bill Clinton skulle nominera henne till HD, höll hon en föreläsning vid New York university om vikten av kollegialitet och återhållsamhet i beslutsfattandet; även detta dygder som hon ärvt från Celia, som ofta påminde om vikten av att uppträda som en ”dam” och inte brusa upp i trängda lägen. Domare, sade Ginsburg i föreläsningen, ska inte ta täten i den politiska utvecklingen. Kvinnogrupper rasade.

När Bill Clinton först raggade efter potentiella domare visade sig Ginsburg vara en riskfaktor – eftersom hon låg illa till hos feminister. ”Kvinnorna är emot henne”, sade Clinton. I sin biografi beskriver Jane Sharron De Hart Ginsburgs tretton år som hovrättsdomare som en tvagningsprocess: för att kvalificera sig för Högsta domstolen var hon tvungen att skrubbas ren från alla spår av feministisk aktivism.

På 70-talet tycktes Ginsburg vandra i den stora medborgarrättsjuristen Thurgood Marshalls fotspår, men som arbetsledare i domstolarna har Ginsburg inte varit inkluderande gentemot minoriteter. Av de 57 personer som hon anställde under sin tid i hovrätten i huvudstaden var ingen afroamerikan.

Innan Ginsburg nominerades till Högsta domstolen satt hon i hovrätten, där hon ofta röstade med republikanskt tillsatta domare. Foto: Ron Sachs

Harvardhistorikern Jill Lepore skrev nyligen att den feministiska seriefiguren som fansen skapat inte bara trivialiserar juristen Ruth Bader Ginsburg. Utan också bortser ifrån hennes komplexitet och tillkortakommanden.

– Hon är inte radikal, säger vännen Kathleen Peratis. Hennes beslut som domare ligger i mittfåran. Som aktivist hade hon en uppgift, som domare en annan. Inget av det hon gjort i Högsta domstolen kan definieras som radikalt.

De feministiska fansen framhåller gärna Ginsburgs ”dissents”, hennes avvikande slutsatser som blir skarpare ju längre högerut som domstolens majoritet rör sig. Men det är egentligen inte Ginsburgs resonemang som är radikala, säger Jill Lepore. Utan domsluten som hon kritiserar. Högsta domstolens Ruth Bader Ginsburg har försvarat systemet, inte försökt upphäva det.

Så jag frågar Jane Ginsburg:

Vad tycker du man ska dra för lärdomar av din mamma och hennes karriär, egentligen?

– Jobba hårt och tyck inte synd om dig själv.