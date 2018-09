Tidigare FBI-chef pekar ut Trump som ett hot mot landet

Andrew McCabe fick sparken från FBI bara dagar innan han skulle gå i pension i mars i år. Ett avskedande som av många bedömare setts som ett straff för att han fallit i onåd hos Donald Trump. McCabe hade själv valt att avgå redan i januari men fick trots detta också sparken av presidenten några månader senare.

Nu följer McCabe sin tidigare chefs, James Comeys, exempel och publicerar sin kritik mot Trump i en ny bok som utkommer i början av december. Bokens titel är “The Threat: How the FBI Protects America in the Age of Terror and Trump” (Hotet: Hur FBI skyddar Amerika i terrorns och Trumps tidsålder).

Enligt nyhetsbyrån AP berättar McCabe om en rad ”oroande, motstridiga och ofta bisarra” samtal med Trump och andra högt uppsatta personer inom den amerikanska administrationen. Samtal som fick McCabe att förstå att ”åtgärder som den här presidenten och hans administration [utför] undergräver FBI och hela underrättelsetjänsten” och att detta hotar den amerikanska befolkningen.

I ett uttalande från McCabe säger den tidigare vicechefen för FBI att Donald Trump ”underminerar USA:s säkerhet och trygghet och undergräver folkets förtroende för sina myndigheter”.

McCabe fortsätter:

”Hans angrepp mot regeringens viktigaste institutioner och på dem som arbetar där borde få varje amerikan att stå upp och lägga märke till dem.”

Så sent som i går beordrade Donald Trump justitiedepartementet att frisläppa några av McCabes textmeddelanden som har anknytning till Rysslandsutredningen.