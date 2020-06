Tidigare försvarsministern Mattis om Trump: Han försöker splittra oss

James Mattis avgick som försvarsminister 2018 i protest mot Trumps Syrien-politik, när presidenten gav ordern att dra sig ur kriget mot IS. Sedan dess har han huvudsakligen låtit bli att uttala sig om Donald Trump och inte kritiserat sin tidigare chef öppet.

Fram tills nu. På onsdagskvällen gick han ut med det som i amerikanska medier beskrivs som en ”bombning” av presidenten.

”Donald Trump är den första presidenten under min livstid som inte försöker ena det amerikanska folket, låtsas inte ens försöka. I stället försöker han splittra oss. Vi ser konsekvenserna av hans tre års avsiktliga försök (att splittra). Vi ser konsekvenserna av tre år utan ett moget ledarskap”, står det i uttalandet enligt CNN.

Uttalandet var en reaktion på Trumps hot om att sätta in armén för att stoppa våldsamheterna i samband med demonstrationerna mot polisbrutalitet som svept över USA den senaste tiden.

Mattis tillhör den militära eliten i USA och uttalandet ses som ett bredare uttryck för tongångarna i försvarshögkvarteret Pentagon, bland militära ledare som inte kan uttala sig.

Mattis tycks också mena att det vore ett brott mot den konstitutionella ed som amerikanska militärer svär att sätta in soldaterna mot den egna befolkningen, enligt CNN.

Han försvarar demonstranterna i uttalandet och skriver att det de kräver är likhet inför lagen ”något som vi alla borde kunna ställa oss bakom”, och att ”vi inte ska låta ett litet antal lagbrytare distrahera oss”. ”Demonstranterna definieras av tiotusentals människor med samvete som kräver att vi står upp för våra värderingar”, skriver han enligt The Atlantic, som citerar större delen av texten.

Trump fick tidigare mothugg från den nuvarande försvarsminister Mark Esper, som även han tagit avstånd från att använda armén mot demonstranterna. Nu anses Esper ha hamnat i onåd i Vita huset.

Det var den andra juni som Donald Trump hotade att sätta in militären mot de våldsyttringar som uppstått i samband med de landsomfattande protesterna mot polisbrutalitet, som började efter att 46-årige afroamerikanen George Floyd avled under ett polisingripande.

Donald Trumps agerande under krisen som följt har kritiserats av expresidenterna Jimmy Carter och Barack Obama, samt av många andra ledare i USA.

Presidenten svarade på James Mattis attack med en serie twitterinlägg natten mot torsdagen. Där skrev han bland annat att ”Mattis var världens mest överskattade general” och att det var ”skönt att bli av med honom”.

